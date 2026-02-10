沙丁魚銳減…非洲企鵝餓到吃石頭 南非禁捕魚搶救

我的頻道

沙丁魚是非洲企鵝的主食，但近年數量銳減，導致非洲企鵝存活率顯著下降。圖為南非開普敦自然保護區中大群企鵝。(路透)
沙丁魚是非洲企鵝的主食，但近年數量銳減，導致非洲企鵝存活率顯著下降。圖為南非開普敦自然保護區中大群企鵝。(路透)

非洲企鵝被列為極度瀕危物種，飢餓可能是死亡主因。牠們的主食沙丁魚已降至最高峰數量的25%以下，飢餓的企鵝爸媽甚至會餵雛鳥吃石頭。南非已成立禁漁區，以保護瀕危非洲企鵝的棲息地。

「國際自然保育聯盟」（IUCN）2024年將非洲企鵝列為極度瀕危物種。CNN日前報導，過去30年間，非洲企鵝的數量減少了80%，能繁衍後代的企鵝伴侶只剩不到1萬對。而飢餓很可能是非洲企鵝死亡的主因。

CNN引述研究指出，沙丁魚是非洲企鵝的主食，但因海洋溫度上升、鹽度變化及過度捕撈，沙丁魚在南非的數量已銳減至最高紀錄的25%左右，在納米比亞甚至已消失，導致非洲企鵝存活率顯著下降。

「南部非洲沿海鳥類保育基金會」員工表示，基金會去年收治了948隻野生企鵝，每隻獲救時都骨瘦如柴。有一隻成年企鵝的體重只有1.9公斤，甚至不到理想體重（4公斤）的一半。從各處發現的企鵝屍體來看，「現在已經找不到正常體重的野生企鵝了。」

她進一步指出，「企鵝爸媽們找不到食物，情急之下，甚至會餵企鵝寶寶吃石頭。」該基金會曾在收治的企鵝雛鳥肚子裡發現石頭，這也解釋了為什麼工作人員餵食後，雛鳥仍無法正常吸收營養而死亡。

南非去年宣布，在多個重要的企鵝棲息地設禁漁區，為期10年。這些保護區禁止一切資源開採活動，包括捕魚和採礦，為企鵝提供更安全的覓食和繁殖環境。

