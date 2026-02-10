貧童變羊絨王…義大利企業家把員工當家人 批判血汗企業

義大利頂級羊絨品牌創辦人庫奇內利，暢談自己的創業經營之道。(中央社)

義大利 頂級羊絨品牌創辦人庫奇內利（Brunello Cucinelli）推出紀錄片，描述他從貧農之子邁向國際企業家之路。他日前出席放映會，強調賺錢應兼顧人性、把員工當家人，也展現直率個性，不忌諱以粗話開玩笑，讓全場笑聲不斷。

今年72歲的庫奇內利1月剛登上義大利富比世 雜誌封面人物，獲選「2025年度企業家」。他創辦的同名品牌因擅長使用高貴的喀什米爾羊毛（Cashmere），享有「羊絨之王」美譽。這部紀錄片標題將庫奇內利形容為「謙恭的遠見者」，出自義大利名導演托納多雷（Giuseppe Tornatore）之手。托納多雷曾執導「新天堂樂園」、「海上鋼琴師」等多部名作，也曾拍攝配樂大師莫利柯內（Ennio Morricone）的紀錄片。

影片描述庫奇內利來自貧窮農家，但家人互相扶持，讓他特別重視家庭價值，也因他父親轉職工廠曾遭惡劣對待，讓他創業後堅持「人性資本主義」，不僅在新冠疫情 期間不裁員減薪，也要求在工作環境設置採光窗、餐廳，他2021年甚至獲邀到20國集團（G20）演講相關主題。

影片呈現庫奇內利的「非典型」成功之路，他年輕時留著及肩長髮，還有長達10年幾乎天天泡在酒吧裡玩撲克牌。不過，他從牌桌學習精算、參透人性，成為他後來創業經商養分，因此貫穿整片的靈魂，反而是他每次果斷掀開致勝底牌的畫面。

庫奇內利以自身經驗鼓勵年輕人「追夢」，父母不該替小孩規畫道路。他直言自己的母親、叔叔都曾罹患精神疾病，「現代人精神壓力很大，很多14歲少年被送去看心理醫生，其實該去就診的是父母」。

他也批判血汗的企業文化，「現在手機方便，隨時都能發訊息、電郵，但難道主管半夜12點發郵件給你也得立刻回？」他直接飆罵一句髒話回應，贏得滿堂喝采。

影片另透露許多趣味細節，包括庫奇內利從小就討厭綠色，曾把母親送的綠色長褲埋到土裡，他的品牌亦鮮少推出綠色商品。在記者會被問到這題，他笑稱只是個人喜好，「像我這樣的金髮男子穿綠色就死定了，但你若膚色黝黑又留鬍子可能就適合」。