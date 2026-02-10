我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

側手翻+後空翻太驚艷 機器人Atlas讓現代汽車股價大漲

解放軍去年軍演朝台F-16射熱焰彈 金融時報：如黑道亮槍

貧童變羊絨王…義大利企業家把員工當家人 批判血汗企業

綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
義大利頂級羊絨品牌創辦人庫奇內利，暢談自己的創業經營之道。(中央社)
義大利頂級羊絨品牌創辦人庫奇內利，暢談自己的創業經營之道。(中央社)

義大利頂級羊絨品牌創辦人庫奇內利（Brunello Cucinelli）推出紀錄片，描述他從貧農之子邁向國際企業家之路。他日前出席放映會，強調賺錢應兼顧人性、把員工當家人，也展現直率個性，不忌諱以粗話開玩笑，讓全場笑聲不斷。

今年72歲的庫奇內利1月剛登上義大利富比世雜誌封面人物，獲選「2025年度企業家」。他創辦的同名品牌因擅長使用高貴的喀什米爾羊毛（Cashmere），享有「羊絨之王」美譽。這部紀錄片標題將庫奇內利形容為「謙恭的遠見者」，出自義大利名導演托納多雷（Giuseppe Tornatore）之手。托納多雷曾執導「新天堂樂園」、「海上鋼琴師」等多部名作，也曾拍攝配樂大師莫利柯內（Ennio Morricone）的紀錄片。

影片描述庫奇內利來自貧窮農家，但家人互相扶持，讓他特別重視家庭價值，也因他父親轉職工廠曾遭惡劣對待，讓他創業後堅持「人性資本主義」，不僅在新冠疫情期間不裁員減薪，也要求在工作環境設置採光窗、餐廳，他2021年甚至獲邀到20國集團（G20）演講相關主題。

影片呈現庫奇內利的「非典型」成功之路，他年輕時留著及肩長髮，還有長達10年幾乎天天泡在酒吧裡玩撲克牌。不過，他從牌桌學習精算、參透人性，成為他後來創業經商養分，因此貫穿整片的靈魂，反而是他每次果斷掀開致勝底牌的畫面。

庫奇內利以自身經驗鼓勵年輕人「追夢」，父母不該替小孩規畫道路。他直言自己的母親、叔叔都曾罹患精神疾病，「現代人精神壓力很大，很多14歲少年被送去看心理醫生，其實該去就診的是父母」。

他也批判血汗的企業文化，「現在手機方便，隨時都能發訊息、電郵，但難道主管半夜12點發郵件給你也得立刻回？」他直接飆罵一句髒話回應，贏得滿堂喝采。

影片另透露許多趣味細節，包括庫奇內利從小就討厭綠色，曾把母親送的綠色長褲埋到土裡，他的品牌亦鮮少推出綠色商品。在記者會被問到這題，他笑稱只是個人喜好，「像我這樣的金髮男子穿綠色就死定了，但你若膚色黝黑又留鬍子可能就適合」。

庫奇內利表示，目前公司業務量在美洲占35%，歐洲占38%，亞洲約占27%，「要進軍各國市場，最重要是懂得尊重各地不同的文化」。

義大利名導演托納多雷（Giuseppe Tornatore）以錄影致詞方式，恭賀...
義大利名導演托納多雷（Giuseppe Tornatore）以錄影致詞方式，恭賀義大利頂級羊絨品牌創辦人庫奇內利（Brunello Cucinelli）的紀錄片在羅馬外媒協會放映。(中央社)

義大利 富比世 疫情

上一則

支持度已走下坡 施凱爾不認識艾普斯坦卻恐因他下台

下一則

法再傳加密幣綁架案 女法官與母遭囚30小時脫困 6人被逮

延伸閱讀

麥可傑克森新紀錄片曝未公開錄音「吐露內心祕密」提及兒童

麥可傑克森新紀錄片曝未公開錄音「吐露內心祕密」提及兒童
米蘭冬奧／聖火抵達米蘭 歡呼與抗議交織

米蘭冬奧／聖火抵達米蘭 歡呼與抗議交織
芬蘭女將確診諾羅病毒 冬奧冰球小組預賽延賽

芬蘭女將確診諾羅病毒 冬奧冰球小組預賽延賽
羅馬教堂天使畫像「撞臉」梅洛尼 引發爭議後遭刪

羅馬教堂天使畫像「撞臉」梅洛尼 引發爭議後遭刪

熱門新聞

英國前王子安德魯2日在居所皇家莊園附近的溫莎大公園騎馬。(路透)

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

2026-02-03 22:02
加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）稱，政府正努力促成中加合資製造電動汽車，銷往全球。(美聯社)

不怕美國關稅威脅 加拿大官方：中加合資設廠造車銷往全球

2026-02-06 23:17
女主播莎凡娜葛瑟瑞，在Instagram上發布了一段感人的視頻，懇求失蹤的母親回家。（路透）

女主播發視頻懇求綁架者放84歲母親回家…今日5件事

2026-02-05 12:40
司法部上個月底公布300多萬頁淫魔富豪艾普斯坦檔案。（美聯社）

艾普斯坦吃「奶油嬰兒」引發社群轟動…今日5件事

2026-02-09 13:50
日本眾議員大選8日舉行投開票，當天投票截止後，選務人員就開始計票。(路透)

日本大選自民黨大勝 有望取得318席 單獨跨越2/3門檻

2026-02-08 08:32
日本首相兼自民黨（LDP）總裁高市早苗3日在埼玉縣東松山市出席競選活動。(路透)

高市談「台灣有事」日美可能聯合撤僑 日政府：不回應假設性問題

2026-02-03 02:52

超人氣

更多 >
黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」
華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...

華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...
華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了
川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠
美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議