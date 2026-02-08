21歲澳洲男7年前在歐洲建國 自封總統 領土比梵蒂岡大

我的頻道

21歲澳洲人傑克森在歐洲邊界自創「維爾迪斯自由共和國」並自封總統。(取材自X平台@kbexit)
21歲澳洲人傑克森在歐洲邊界自創「維爾迪斯自由共和國」並自封總統。(取材自X平台@kbexit)

澳洲廣播公司新聞網（ABC News）與每日郵報報導，21歲澳洲人傑克森（Daniel Jackson）在歐洲邊界自創「維爾迪斯自由共和國」（Free Republic of Verdis）並自封總統，他平常進出夜店從不拿澳洲護照，而是掏出印有陌生紋章、自製的「維爾迪斯護照」驗明正身。據他所說，到目前為止還沒被保全打槍過。

★號稱擁有400名公民

傑克森14歲時發明微型國家「維爾迪斯」，成為全球「最年輕總統」，號稱擁有400名公民與2000名電子居民，他們每年每人繳至少25歐元（約29.5美元）取得身分。傑克森稱，維爾迪斯在英國與塞爾維亞設有志工辦公室，主打國家講求人道、民主價值與環境保護，是Z世代的避風港。

「維爾迪斯共和國」位於克羅埃西亞與塞爾維亞之間、多瑙河上一塊面積約0.5平方公里的爭議地帶。傑克森表示，這片土地之所以讓他有機可乘，是因為克、塞雙方對邊界認定不同，導致各自都不願主張該地歸屬；他因此在2019年援引無主地概念（terra nullius）宣布「獨立」，並強調領土雖小，但「仍比梵蒂岡大」。

問題是，人根本進不去這個國家。傑克森說，克羅埃西亞雖不主張該地，卻把任何試圖進入或定居者視為非法、危及邊境安全。2023年，他與支持者曾登上該地，最後被克羅埃西亞警方強行帶離，他本人更被永久禁止入境克羅埃西亞。

★目前在英國「流亡」

傑克森目前在英國「流亡」，並表示他已開始發薪水給自己，資金來源包括群眾募資、電子居民的年費收入，還有加密貨幣迷因幣銷售，用於推動維爾迪斯的政治與外交工作。他也宣稱與鄰國領導人有過正面交流，對未來取得國際承認抱持信心，還開玩笑說「如果能參加歐洲歌唱大賽（Eurovision），還有維爾迪斯民眾想成立國家運動代表隊」。

不過，專研微型國家的新南威爾斯大學法學教授霍布斯（Harry Hobbs）指出，依國際法，一個新國家通常需要具備領土、永久人口、政府，以及與他國建立關係的能力。霍布斯認為，傑克森或可主張已符合其中三項，但仍缺乏在土地上的實際存在；若真能在當地定居並聚集數十人，才可能更接近永久人口的門檻。

然而霍布斯也提醒，即便形式上達標，如果其他國家不把它當國家對待，實際上也難有作用。

至於維爾迪斯的下一步，傑克森說，他最自豪的是在全球建立起一個年輕社群，許多人把參與視為「一起寫歷史」，也有人認真期待未來能到那裡定居；而他自己也逐漸適應突然冒出的名人感，「我通常一周會被認出來好幾次，也有人想跟我合照」。

目前全球微型國家數量不明，可能有數百個，成立理由從社群凝聚到降低稅負等，另有一部分與主權公民思潮有關。但霍布斯也提醒，敘利亞難民危機期間，曾出現有人投入大量金錢「加入」微型國家，最後發現受騙的案例。

