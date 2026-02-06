我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美科技巨擘狂砸6500億美元拚AI 泡沫疑慮再起

開撕家族還不夠 貝克漢長子布魯克林「去除父子刺青」

布拉格高堡神祕坑道 保存這地石雕逾百年 成遊客新景點

中央社／布拉格專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
捷克布拉格高堡（Vyšehrad）地下防禦空間用來保存查理大橋原始雕像，包含6位歷史重要人物，例如聖奧古斯丁（Saint Augustine）等。(中央社)
捷克布拉格高堡（Vyšehrad）地下防禦空間用來保存查理大橋原始雕像，包含6位歷史重要人物，例如聖奧古斯丁（Saint Augustine）等。(中央社)

捷克首都布拉格南側的高堡（Vyšehrad），座落在伏爾塔瓦河畔的高地上，提供絕佳的城市景觀。然而，鮮少人走進隱密的地下坑道，以及探訪保存在此的查理大橋原始雕像。中央社記者親身走入坑道，探索這個神秘獨特的空間。

高堡是布拉格的一處古老要塞，被號稱為「中歐保存最完整的巴洛克要塞」。高堡在10世紀時作為防禦性聚落，11世紀一度成為波希米亞國王的宮殿與宗教中心，並修建「聖彼得與聖保羅教堂」與「聖馬丁圓頂教堂」等重要建築。

隨著政權更迭與戰事頻繁，城堡歷經多次毀壞與重建，17世紀時由哈布斯堡王朝改造為巴洛克風格的要塞。19世紀後，高堡逐漸融入布拉格城市發展，今日為知名觀光景點，吸引許多遊客前來參觀。

高堡導覽員派屈克（Patrick）帶領參觀者進入地下坑道。斑駁的牆面映照在微光下，起伏的路面引領前行。派屈克說，這條坑道寬1.6公尺、高2.4公尺，寬度可讓兩名士兵並肩通行，高度則能讓自然光適當照射地面。

高堡的地下坑道用途非常多元，曾作為防禦、軍需儲存功能，甚至曾用作士兵的睡眠空間，世界大戰期間亦作為防空避難所，可容納約300人。

最引人注目的是最大的地下防禦空間，過去曾作為國家劇院倉庫，二戰期間德軍在此進行地下生產；戰後因政治局勢不穩，曾被用作馬鈴薯儲藏庫。

捷克布拉格高堡（Vyšehrad）號稱為「中歐保存最完整的巴洛克要塞」。隨著政權...
捷克布拉格高堡（Vyšehrad）號稱為「中歐保存最完整的巴洛克要塞」。隨著政權更迭與戰事頻繁，城堡歷經多次毀壞與重建。如今高堡成為布拉格知名景點，吸引許多遊客前來參觀。(中央社)
捷克布拉格高堡最引人注目的是最大的地下防禦空間，過去曾作為國家劇院倉庫，二戰期間...
捷克布拉格高堡最引人注目的是最大的地下防禦空間，過去曾作為國家劇院倉庫，二戰期間德軍在此進行地下生產；戰後因政治局勢不穩，曾被用作馬鈴薯儲藏庫；如今保存查理大橋的原始雕像。(中央社)

如今，高堡地下防禦空間則用來保存查理大橋原始雕像，包含6位歷史重要人物，例如聖奧古斯丁（Saint Augustine）、聖盧德米拉與幼年聖溫塞斯拉斯（Saint Ludmila with young Wenceslaus）、聖母和聖伯爾納鐸（Madonna and St.Bernard）等。

派屈克表示，為保護橋上的巴洛克原始雕像不受風吹雨淋，自1919年起，陸續被移至此處保存。目前查理大橋上的雕像多半為複製品，30件雕像僅有12尊為真跡原作。

談及雕像為何存放於此，派屈克坦言：「其實沒人知道真正原因。」原本此空間可能規劃作為軍事或歷史展覽，但30多年前被選定作為雕像保存地，沿用至今。

派屈克說，雖此地照明條件有限，不如現代博物館方便觀眾觀察雕刻細節。「這個空間全年保持相對穩定、偏低的溫度，非常適合石雕保存，而且窗戶幾乎不會打開，能避免溫度與濕度劇烈變化。」

中央社記者提問，坑道如何狹小，這些大型雕像是如何運進來。派屈克表示，在搬運前會先將雕像拆分，再裝入木箱。搬運過程不困難，藉由起重機直接將裝箱雕像吊下來，以確保運送安全，一個下午就能完成。

高堡歷史悠久，派屈克分享，高堡早在約5000年前便有人類聚居，但真正影響其樣貌則是過去1000年間。

派屈克說，在14世紀神聖羅馬皇帝查理四世時期，他不僅建立布拉格新城，更將舊城、新城與高堡整合，並在整個區域外圍興建中世紀城牆，「目的並非控制人民，而是為了保護這個地方。」

然而，和平並未持續太久。17世紀的30年戰爭對布拉格造成巨大衝擊，瑞典軍隊進攻小城區，並以當時最先進的巴洛克火砲摧毀大量建築與花園雕塑，連魯道夫二世珍貴的藝術收藏也被運往瑞典。

捷克首都布拉格南側的高堡（Vyšehrad），座落在伏爾塔瓦河畔的高地上，提供絕...
捷克首都布拉格南側的高堡（Vyšehrad），座落在伏爾塔瓦河畔的高地上，提供絕佳的城市景觀。(中央社)

派屈克表示，這次掠奪事件直接促使皇帝斐迪南三世下令，將布拉格改造成一座全面性的軍事要塞。隨後展開的防禦工程包括建設大量堡壘與城塞，但最終僅完成原規劃的約4成，分布於伏爾塔瓦河兩岸，高堡正是計畫成果之一。

在軍事層面，高堡至今仍保留多種砲彈與彈藥，部分外觀甚至與坦克裝甲相似。其中，射程200公尺的小型火砲，同時具備攻擊與防禦功能。

此外，高堡內亦收藏大量德文地圖與文件，詳細記錄奧匈帝國的軍事部署，在1918年捷克斯洛伐克獨立前，這裡是哈布斯堡王朝的重要據點。

瑞典 觀光

上一則

布拉格城堡衛隊「身高標準放寬」175公分有望守巨人之門

下一則

羅浮宮搶案受損后冠 缺1隻鷹10顆鑽 全面啟動修復

延伸閱讀

大S離世滿1年了 金寶山紀念雕像舉行揭幕儀式

大S離世滿1年了 金寶山紀念雕像舉行揭幕儀式
援俄兵6000人陣亡 金正恩指導紀念雕像創作：英勇永傳頌

援俄兵6000人陣亡 金正恩指導紀念雕像創作：英勇永傳頌
緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國

緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國
北韓官媒：金正恩視導烏克蘭戰場陣亡士兵雕像創作

北韓官媒：金正恩視導烏克蘭戰場陣亡士兵雕像創作

熱門新聞

日本北陸白川鄉一家民宿老闆娘表示，客人有1成來自中國，整個白川鄉的中國遊客數量近期沒有減少的感覺。圖為白川鄉秋景。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

2026-01-30 20:29
新公布的艾普斯坦檔案中，英國前王子安德魯(右)的照片曝光。（司法部）

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

2026-01-31 09:10
西班牙政府日前宣布將讓大約50萬名無證外籍人士取得合法身分，30日在巴塞隆納街頭可見大批移民排隊領取相關文件。(路透)

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

2026-01-31 10:46
圖為2025年北韓領導人金正恩(左三)帶著女兒金主愛(左二)出席在俄羅斯駐北韓平壤大使館舉行的慶祝俄羅斯勝利日。(路透)

金正恩女兒豈是凡人能碰？北韓國防相碰觸金主愛 一度傳遭肅清

2026-01-29 23:20
英國前王子安德魯2日在居所皇家莊園附近的溫莎大公園騎馬。(路透)

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

2026-02-03 22:02
日本首相兼自民黨（LDP）總裁高市早苗3日在埼玉縣東松山市出席競選活動。(路透)

高市談「台灣有事」日美可能聯合撤僑 日政府：不回應假設性問題

2026-02-03 02:52

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍
已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留