地球暖化 研究：海冰消融 挪威北極熊反變壯

海冰消融，挪威的北極熊反而變更壯，科學家大感意外；圖為匈牙利動物園北極熊。（歐新社）
最新研究顯示，儘管冰上狩獵場正迅速萎縮，挪威偏遠斯瓦巴（Svalbard）群島上的北極熊卻未如預期消瘦，反而變壯。另有兩項最新研究指出，格陵蘭冰層「黑化」藻類大量繁殖，加速融冰。

中央社引述法新社報導，根據期刊「科學報告」（Scientific Reports）刊登的研究，巴倫支海（Barents Sea）氣溫上升幅度高於北極其他地區，海冰流失速度也比其他北極熊棲息區更快。

然而在北極其他地區，由於狩獵所需的海冰退縮，當地的北極熊變得愈來愈瘦，但斯瓦巴的北極熊體脂肪反而增加。

研究主要作者、挪威極地研究所（Norwegian Polar Institute）科學家阿爾斯（Jon Aars）說：「在海冰明顯減少期間，北極熊體況反而提升，確實出人意料。」

研究說，斯瓦巴的北極熊靠著捕食馴鹿和海象等陸地獵物而變胖，這些物種在經歷人類過度開發後，族群數量有所回升。

較高的氣溫，也讓牠們更容易捕捉目前集中在較小海冰區域內的環斑海豹。

研究指出，斯瓦巴的意外結果，凸顯不宜將單一區域研究結果直接推論至其他地區的重要性。

作者群寫道，斯瓦巴的狀況「顯示棲息地、生態系統結構、能量攝取和能量消耗之間存在複雜關係」。

雖然阿爾斯表示斯瓦巴的北極熊體況好是「好消息」，研究警告在不久的將來隨著地球暖化與海冰持續減少，牠們「很可能將面臨負面衝擊」。

阿爾斯說，北極熊目前或許還能捕食海象和馴鹿，「但我們認為牠們依然仰賴在冰上獵捕海豹」。

另據紐約時報指出，當前氣候暖化不斷侵蝕覆蓋格陵蘭大部分面積冰層之際，兩項最新研究指出，藻類大量繁殖並「黑化」，形成「黑暗區」加速當地冰層融化，恐在此過程推升全球海平面。

兩項研究分別發現，風勢捲起格陵蘭岩石表面富含磷的塵土並吹送到冰層上，成為藻類繁殖的養分來源；原本就被封存在冰層內不同層的其他營養元素，則隨融冰而釋出。

報導指出，白色冰面出現「黑色斑塊」正是藻類大量繁殖處，這會削弱冰層反射太陽熱能的能力，從而加快融化速度。隨地景逐漸解凍，更多養分又會從新裸露的地表與冰層深處釋出，形成循環讓藻類持續擴散。

科研顯示格陵蘭冰蓋確有完全消失的可能，屆時全球海平面可能暴漲7公尺，威脅世界各地的沿海城市。

這次兩份新研究的其中一份日前發表於「環境科學與科技期刊」（Environmental Science and Technology）。論文第一作者、加拿大滑鐵盧大學助理教授麥考臣（Jenine McCutcheon）發現，格陵蘭西南部地區融冰後的逕流有13%是藻類所致，是融化速度最快的區域之一，也是冰層「黑化」的一大所在。

同時參與這兩篇研究的德國地球科學研究中心（GFZ）生物地質化學家班寧（Liane Benning）以「禍不單行」形容這對融冰的衝擊，「融化越多，藻類就繁殖得越多。人們真正該做的是改變生活習慣，不要再燃燒那麼多化石燃料」。

挪威斯瓦巴北極熊分布情形。（取材自Nature官網）
