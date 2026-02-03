「別碰格陵蘭」遊行 丹麥需要咖啡不需警察 愉悅散步聊天

近日在丹麥與格陵蘭各地同步舉行的「別碰格陵蘭」（Hands off Greenland）遊行，希望向美國與世界宣告「格陵蘭不出售」，以及格陵蘭屬於格陵蘭人。整場遊行和平堅定，飄散咖啡香。(中央社)

丹麥 的格陵蘭 社群近日發起「別碰格陵蘭」（Hands off Greenland）遊行，向美國與世界宣告「格陵蘭不出售」以及格陵蘭屬於格陵蘭人；然而，現場沒有怒吼，只有愉悅的聊天聲，面對讓人憤怒的議題，群眾選擇和平發聲，以一場需要咖啡 而不是警察的遊行，凸顯北歐式的冷靜堅定。

遊行當天一早記者從瑞典南部出發一路濃霧密布，通常越接近瑞典丹麥邊境天氣就越好，但是那天的大霧卻沒有在火車穿越跨海大橋之後消散。

當日11時哥本哈根市政廳廣場上已經搭建好遊行活動的簡易舞台，主辦單位與發起人也到場，現場來了許多國際媒體，大家趁著活動開始前趕緊採訪。

廣場上陸陸續續出現了一些民眾，有不少年長者，其中一位身穿大衣、插著丹麥、格陵蘭、法羅群島旗幟的丹麥老紳士培爾（Per）表示，這是他第一次參加遊行，他對美國總統川普的威脅言論感到不悅，希望可以用行動支持格陵蘭，他甚至有點擔心會沒人來，記者回說時間還早，人應該會陸續出現。他說完「希望如此」便走到一旁抽菸。

丹麥民眾舉行「別碰格陵蘭」（Hands off Greenland）遊行，丹麥老紳士培爾（Per）表示，他對美國總統川普的威脅言論感到不悅，希望可以用行動支持格陵蘭。(中央社) 丹麥近日有場「別碰格陵蘭」（Hands off Greenland）遊行，許多國際媒體到場採訪。(中央社)

隨著遊行舉行時間越來越接近，廣場轉變成萬頭鑽動，幾乎被人群擠滿，這時咖啡攤車也出現了，人們拿著手牌、旗幟，戴著印著「讓美國滾」（Make America Go Away）、「夠了！」（Nuk det Nuuk）等標語的帽子，還有穿著傳統服飾的格陵蘭人，大家愉悅冷靜的聊著天、交換意見，完全看不出一絲憤怒或仇恨。

而且整個廣場也看不到警察或保全人員，直到遊行隊伍出發記者才看2到3位員警在起點站崗一邊跟民眾聊天。

發起人之一的格陵蘭人克里斯登森（Sika Nuunu Kristensen）對記者表示，去年第1次的遊行只來了50個人，之後幾次最多也只有幾百人。但這次遊行結束後，路透報導大概總數約有2萬多人參與。除了丹麥和格陵蘭的民眾以外，加拿大的伊努特（Inuit）社群也捎來團結支持的訊息，當天在加拿大北極地區伊夸努市（Iqaluit）也舉辦遊行支持格陵蘭。

遊行隊伍中有許多格陵蘭人，他們說美國要用錢買下格陵蘭甚至收買格陵蘭人這件事讓他們非常不滿，他們認為光是用錢買人這個想法就非常的貶低人，很難想像2026年的現在還有這種事情。

克里斯登森提到，現在許多在美國的原住民很害怕移民及海關執法局（ICE），出門都要隨身攜帶出生證明等文件，深怕被找麻煩。她也提到丹麥的社會福利制度與言論自由度不是美國可以提供的，格陵蘭人沒有成為美國人的理由。

近日在丹麥舉行的「別碰格陵蘭」（Hands off Greenland）遊行，圖中的兩個女孩用自製標語表達他們不想當美國人。(中央社) 在丹麥舉行的「別碰格陵蘭」（Hands off Greenland）遊行，民眾自製手牌表達立場。(中央社)

格陵蘭人達爾（Parnuna Egede Dahl）也說，尤其是在委內瑞拉的事件發生之後，格陵蘭人在川普不斷的威脅下精神緊繃、睡不好覺。

克利斯提安森（Elisa Christiansen）自認是格陵蘭丹麥人，被記者問及難道不會想趁機逃離丹麥，投入美國的懷抱嗎？她說親身經歷了丹麥過去對格陵蘭殖民的歷史，她不想當美國人，透過川普威脅的壓力讓丹麥與格陵蘭的關係好轉也算是好事。她希望各國可以好好對話、彼此聆聽，創造一個更好、和平的世界給下一代。

遊行隊伍經過哥本哈根最繁華熱鬧的街區，逛街的人被遊行隊伍擠到街邊，交通被迫暫停。人們輕聲交談，隊伍安靜的像一場大型散步活動，徒步的、牽腳踏車的、推娃娃車的，大家平靜地好像只是剛好約好往同一個方向走去。

遊行隊伍最後集結在美國大使館前，馬路被幾輛警車封住，這時候才又出現幾位警察。格陵蘭樂聲與丹麥流行音樂響起，人們隨之起舞，短講開始，群眾便一起喊「格陵蘭不出售」的口號，氣氛依舊冷靜堅定。

天色漸暗，氣溫又開始降低，準備離開的人們往不同方向魚貫走開，其中包括不少牽著腳踏車的民眾，冰冷的天氣中，一旁賣咖啡的幾輛攤車早已大排長龍，而舞台前跳舞的人正盡興。