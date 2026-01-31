我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed新主席／華許曾有望接替葉倫 川普嫌太年輕

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

京都大學畢業「美女刺客」挑戰日眾院選舉 網誇可愛通過

中央社／東京專電
日本眾議院選舉2月8日投開票，在野黨國民民主黨將派出畢業於京都大學醫學部，曾當過模特兒的「美女刺客」今井優里挑戰大阪第7選區。(取材自X平台)
日本眾議院選舉2月8日投開票，在野黨國民民主黨將派出畢業於京都大學醫學部，曾當過模特兒的「美女刺客」今井優里挑戰大阪第7選區。(取材自X平台)

日本眾議院選舉2月8日投開票，在野黨國民民主黨將派出畢業於京都大學醫學部，曾當過模特兒的「美女刺客」今井優里挑戰大阪第7選區，引發網友關注，紛紛喊「好可愛，通過」。

日刊體育報導，今井優里畢業於京都大學醫學部人類健康科學系，在學期間曾從事模特兒工作，並出演企業家堀江貴文主持的網路節目，在Instagram上擁有約5.9萬名追蹤者。

今井在社群媒體X貼文中自我介紹，並提出此次選舉的核心理念，要從「負擔的世代，走向挑戰的世代」。

她指出，當前社會中，勞動世代承擔沉重的社會保險費等負擔，希望能透過減輕負擔、增加實際收入，讓更多人能為未來採取行動、投資自己，打造一個能夠勇於踏出第一步的社會。

今井表示，她以25歲之齡參選，是因為感受到年輕世代對政治的關注正在升高，身邊也越來越常聽到希望改變社會、開始關心政治的聲音。但同時也有不少人認為「雖然有興趣，但很難真正行動」，因此她選擇親自挑戰，為了打造一個「不論年齡、立場，都能勇於嘗試的社會」，她下定決心踏出第一步。

今井在文末強調，若自己的挑戰能成為他人「也想試試看」的契機，將是她莫大的喜悅，並表示將全力以赴投入選戰。

貼文發布後，網路上出現不少聲援聲音，有人表示「在維新會勢力強大的關西地區參選，需要很大的勇氣，令人敬佩」，也有人對她的年輕與形象表達支持。

大阪第7選區競爭激烈，預計參選者還包括63歲、自民黨的渡嘉敷奈緒美，以及50歲、日本維新會的現任眾議員奧下剛光。

日本 眾議員 社群媒體

上一則

東大教授涉接受30次性招待 威脅美妝協會付錢曝光被捕

下一則

正常甜=半糖 泰政府重訂全糖標準 4家連鎖咖啡業2.11啟動

延伸閱讀

MLB聚焦/日本三球星入札 行情冷清

MLB聚焦/日本三球星入札 行情冷清
MLB聚焦/今冬日本入札球員市場冷清

MLB聚焦/今冬日本入札球員市場冷清
MLB／今井達也穿太空人45號 無意代表日本參戰經典賽

MLB／今井達也穿太空人45號 無意代表日本參戰經典賽
MLB／今井達也披上柯爾穿過的45號 先看NFL比賽和球迷搏感情

MLB／今井達也披上柯爾穿過的45號 先看NFL比賽和球迷搏感情

熱門新聞

阿南特檔案照。（路透）

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

2026-01-24 15:12
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

2026-01-23 09:57
加拿大入冬嚴寒，一名房客沒開暖氣，水管爆裂漏水造成家中結冰。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」

2026-01-21 18:11
圖為京都清水寺前遊客如織。(路透)

自肅訪日後中國團客驟減 日本觀光地私下鬆口氣

2026-01-28 15:05
日本北陸白川鄉一家民宿老闆娘表示，客人有1成來自中國，整個白川鄉的中國遊客數量近期沒有減少的感覺。圖為白川鄉秋景。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

2026-01-30 20:29
北韓領導人金正恩親自出席位於咸鏡北道鏡城郡的「溫堡勞動人民休養所」度假村竣工典禮，高度肯定整修成果。(路透)

金正恩視察女湯「表情藏不住」畫面曝光挨酸：怪到不行

2026-01-22 14:51

超人氣

更多 >
換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返
Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒
新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母
非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘

非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘
喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫

喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫