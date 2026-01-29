是陸地100倍…地球最大金礦在海中 21萬噸沒被提煉

根據科學家計算，大海裡蘊藏的黃金，是陸地上的100倍。圖為中非共和國一處露天金礦場。(路透資料照片)

地球上哪裡黃金最多？答案是蔚藍的大海，裡面整整溶解著2000萬噸黃金，可說是液體金礦，科學家計算，目前人類開採出來的黃金總量約21萬噸，也就是說，大海中有將近100倍的黃金，為何沒被提煉出來？

大海中的黃金可是地球46億年演化的結果，主要有三大來源，一是大地的侵蝕，陸地上的金礦中含有黃金，經過千百萬年風吹雨打和河流沖刷，顆粒比較大的就變沙金，美國舊金山 及台灣金瓜石最早被發現就是因為河流中有沙金，沒被發現或是比灰塵還細小的金顆粒，就跟著河流一路匯入大海的懷抱。

其次是在深邃的海底，尤其是在板塊交界處，存在著一種叫做「海底熱液噴口」的奇觀，滾燙的、富含礦物質的液體從地殼深處噴湧而出，地殼深處的黃金被溶解，並隨著熱液一同釋放到海水中。

第三是風的旅行，風是黃金的「搬運工」，狂風會捲起陸地上的塵埃，其中就包含著微乎其微的金顆粒，它們飄洋過海，最終沉降在海面上。

其實人類向大海「撈金」行動早在100多年前就開始了，但所有「海上淘金」美夢的破碎，都源於一個殘酷的現實：濃度。

海洋裡的黃金儲量雖大，但它被稀釋在13億立方公里的海水裡。濃度低到什麼程度？科學家給出了一個讓人絕望的數字：平均約1億噸海水中，才能提取出1公克黃金。

這是什麼概念？一個標準的奧林匹克游泳池大約能裝2500噸水，這意味著需要抽乾整整 4萬個游泳池的海水，才能獲得一枚小小的金戒指。這種大海撈針的難度，直接勸退了所有試圖發財的人。

不信邪的人類當然嘗試過。早在1941年，就有科學家在頂尖期刊《自然》上發表論文，提出用電化學方法來提取黃金。理論很完美，但一算成本，所有人都沉默了，因為提取過程的花費，是所獲黃金價 值的五倍！這哪是煉金，這分明是把真金白銀往海裡扔！

時間來到2018年，科學家們又在《美國化學會志》上提出一種新方法，發明了一種能像海綿一樣「吸附」黃金的特殊材料。在實驗室裡，效果顯著。但問題又來了，這種材料成本高昂，而且如何把它鋪滿整個太平洋去「吸金」呢？規模化生產的難題，至今無解。

那麼，直接去海底挖那些從熱液噴口沉澱下來的金礦行不行？更難。這些礦床大多在數千米的深海，被鎖在堅硬的岩石裡，開採難度、成本和對脆弱深海生態的破壞，都是目前技術無法承受的。

所以，我們能把海洋裡的黃金提取出來嗎？答案是：理論上能，但現實中完全不可行。

科學家們之所以孜孜不倦地研究海洋黃金，並非為了尋寶，而是為了更好地理解我們的地球。這些微量元素如何循環，如何分布，是解讀地球氣候變化、地質活動的一把鑰匙。