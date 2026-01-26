越南董座因1原因 霸氣送160員工1人1間房 再加千萬股分

越南黃英嘉萊集團董事長段元德（中），宣布給資深員工每人一棟房產。(取自黃英嘉萊集團官網)

越南 黃英嘉萊集團（Hoàng Anh Gia Lai）董事長段元德（Đoàn Nguyên Đức）近日宣布，為了感謝480名員工在公司最艱難的10年間不離不棄，決定發放獎勵股票，甚至還要贈送160名資深員工每人一戶高級公寓，以表彰員工在艱困時期的忠誠與付出。

越南新聞網站VnExpress報導，黃英嘉萊集團於近日舉行員工感恩大會。董事長段元德在會上感性致詞，表示公司自2016年起陷入經營困境，甚至曾一度拖欠員工超過6個月的工資，但這群工作超過10年的資深員工始終與公司同舟共濟，如今公司終於度過難關，他決定拿出實質誠意來回饋這些「共患難」的戰友。

這場獎勵計畫規模驚人，共有480名資深員工列入表揚名單。其中根據員工持股計畫（ESOP）近半數在該公司工作超過10年的約240名員工，發放總價值8000億越南盾(約3000萬美元)的公司股份。

段元德還大方送出160戶公寓給表現優異的模範員工，每戶公寓市價約為20億–90億越南盾（約7.61萬–34.25萬美元），為了鼓勵員工長期留任，獲贈的股票與房產分別設有3至5年的轉讓限制。這些公寓位於西原地區嘉萊省富東綜合開發案內，該案已於近日動工。代表員工領獎的經理表示，這份禮物是對他們多年來在充滿挑戰的環境下，仍選擇堅守崗位最好的認可。

整體開發案包括一棟22層、共610戶的複合式住宅大樓，以及一棟3層半的商業建築。完工後，預期可滿足中等收入年輕家庭與公務人員的住房需求，每平方公尺售價約為2000萬至2500萬越南盾。段元德表示，黃英嘉萊已持有該土地逾15年，此專案旨在活化既有資產，而非進一步擴張房地產 版圖。