我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普不出席超級盃 點名表演嘉賓「煽動仇恨」

NFL／海鷹宰公羊 睽違11年重返超級盃 將對決愛國者

越南董座因1原因 霸氣送160員工1人1間房 再加千萬股分

聯合新聞網／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
越南黃英嘉萊集團董事長段元德（中），宣布給資深員工每人一棟房產。(取自黃英嘉萊集團官網)
越南黃英嘉萊集團董事長段元德（中），宣布給資深員工每人一棟房產。(取自黃英嘉萊集團官網)

越南黃英嘉萊集團（Hoàng Anh Gia Lai）董事長段元德（Đoàn Nguyên Đức）近日宣布，為了感謝480名員工在公司最艱難的10年間不離不棄，決定發放獎勵股票，甚至還要贈送160名資深員工每人一戶高級公寓，以表彰員工在艱困時期的忠誠與付出。

越南新聞網站VnExpress報導，黃英嘉萊集團於近日舉行員工感恩大會。董事長段元德在會上感性致詞，表示公司自2016年起陷入經營困境，甚至曾一度拖欠員工超過6個月的工資，但這群工作超過10年的資深員工始終與公司同舟共濟，如今公司終於度過難關，他決定拿出實質誠意來回饋這些「共患難」的戰友。

這場獎勵計畫規模驚人，共有480名資深員工列入表揚名單。其中根據員工持股計畫（ESOP）近半數在該公司工作超過10年的約240名員工，發放總價值8000億越南盾(約3000萬美元)的公司股份。

段元德還大方送出160戶公寓給表現優異的模範員工，每戶公寓市價約為20億–90億越南盾（約7.61萬–34.25萬美元），為了鼓勵員工長期留任，獲贈的股票與房產分別設有3至5年的轉讓限制。這些公寓位於西原地區嘉萊省富東綜合開發案內，該案已於近日動工。代表員工領獎的經理表示，這份禮物是對他們多年來在充滿挑戰的環境下，仍選擇堅守崗位最好的認可。

整體開發案包括一棟22層、共610戶的複合式住宅大樓，以及一棟3層半的商業建築。完工後，預期可滿足中等收入年輕家庭與公務人員的住房需求，每平方公尺售價約為2000萬至2500萬越南盾。段元德表示，黃英嘉萊已持有該土地逾15年，此專案旨在活化既有資產，而非進一步擴張房地產版圖。

根據越媒報導，黃英嘉萊集團曾是越南大型房地產公司，也是寮國、柬埔寨、泰國和緬甸最大的投資者。曾於2013年後因過度擴張陷入嚴重的債務危機，負債一度超過36兆越南盾。在過去十年間，公司透過出售資產、債務重組與專注高價值農業，於2025年起財務狀況大幅改善，股價也創下近10年新高。

表彰員工的忠誠與付出，越南農業巨頭黃英嘉萊（Hoang Anh Gia Lai）...
表彰員工的忠誠與付出，越南農業巨頭黃英嘉萊（Hoang Anh Gia Lai）董事長段元德獎勵160名資深員工每人一戶公寓。(取材自臉書)

越南 房地產 緬甸

上一則

麻醉醒來突然會說西語…他患1罕病 神秘症狀醫護都傻眼

下一則

泰勒絲掀「正裝表」風潮 珠寶款、小尺寸腕表成Z世代熱門

延伸閱讀

偷渡、逾期停留 113人遭港遣返 多來自越南、印尼、印度

偷渡、逾期停留 113人遭港遣返 多來自越南、印尼、印度
3球完勝…U23男足亞洲盃 中國隊踢走越南首次進決賽

3球完勝…U23男足亞洲盃 中國隊踢走越南首次進決賽
太子集團旗下5大住商開發案 柬埔寨勒令暫停銷售

太子集團旗下5大住商開發案 柬埔寨勒令暫停銷售
聖荷西市越南城停車亂象 被開罰仍未改善

聖荷西市越南城停車亂象 被開罰仍未改善

熱門新聞

阿南特檔案照。（路透）

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

2026-01-24 15:12
加拿大入冬嚴寒，一名房客沒開暖氣，水管爆裂漏水造成家中結冰。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」

2026-01-21 18:11
阿聯酋航空是正在使用或洽談安裝星鏈的航空公司之一。（路透）

全球2,500架飛機已有星鏈網路 東亞僅「這家航空公司」安裝

2026-01-22 04:22
川普總統22日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）年會。(美聯社)

川普格陵蘭威脅急轉彎 歐盟學到教訓「再也沒人會信他」

2026-01-22 20:17
北韓領導人金正恩親自出席位於咸鏡北道鏡城郡的「溫堡勞動人民休養所」度假村竣工典禮，高度肯定整修成果。(路透)

金正恩視察女湯「表情藏不住」畫面曝光挨酸：怪到不行

2026-01-22 14:51
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

2026-01-23 09:57

超人氣

更多 >
爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰
WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福
中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？

中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？
浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物

浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物
全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名