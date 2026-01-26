我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普不出席超級盃 點名表演嘉賓「煽動仇恨」

NFL／海鷹宰公羊 睽違11年重返超級盃 將對決愛國者

泰勒絲掀「正裝表」風潮 珠寶款、小尺寸腕表成Z世代熱門

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國流行音樂天后泰勒絲戴著Tambour金色腕表。(取材自路易威登)
美國流行音樂天后泰勒絲戴著Tambour金色腕表。(取材自路易威登)

在美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）等名人青睞正裝表的推波助瀾之下，名貴腕表二手市場行情也漲至兩年多來的最高。

正裝表和較小巧的珠寶款式之所以能占得一席之地，要歸功於名人帶領的時尚風潮，以及世代財富轉移。特別是Z世代收藏家，比起曾風靡一時、外型粗獷的鋼帶運動款，他們更追求優雅和獨特性。

追蹤交易額前50名熱門表款的彭博Subdial腕表指數2025年上漲8%。儘管價格在11月小幅下滑，但上個月受惠於節慶季採購而反彈，攀升至2023年10月以來的新高。

鐘表經銷與交易平台Subdial共同創辦人戴維斯（ChristyDavis）表示，「我們觀察到，收藏者之間正興起一股偏好更小巧、珠寶風格腕表的趨勢」。

鐘表交易平台Chrono24估計，Z世代顧客在他們網站購買卡地亞（Cartier）的比率，較金額來說已從2018年的2.1%躍升至2025年的7.9%。在所有年齡層中，這比率則從3%升至5.6%。

戴維斯指出：「像勞力士（Rolex）這類品牌所推出的粗獷運動表款，市場在過去幾年起伏不定，感覺買家已逐漸失去熱情。」

美國流行音樂天后泰勒絲帶動了配戴小尺寸腕錶的風潮。(取材自Instagram)
美國流行音樂天后泰勒絲帶動了配戴小尺寸腕錶的風潮。(取材自Instagram)

戴維斯指出，年輕顧客正「探索更獨特的腕表」。他補充，傳統的性別界線也正在瓦解，女性配戴更大、更剛強設計的意願提高，而男性則轉向選擇更小巧的金屬貴氣表款。

泰勒絲和提摩西夏勒梅等名人，帶動了配戴小尺寸腕表的風潮，為卡地亞和部分獨立製表品牌注入了強勁的銷售動能。

這股趨勢的典型例子莫過於F.P.尊納（Journe），這是一家規模雖小但名聲顯赫的獨立製表商，其表款在去年幾場拍賣會中的成交價遠超預期。電影導演柯波拉（FrancisFordCoppola）私人擁有的F.P.JourneFFC原型表，在紐約一場鐘表拍賣會上，原本估價在100萬美元以上，最終竟以1080萬美元成交。

根據Subdial彙整的數據，F.P.Journe的腕表多被視為正裝表，2024年各場拍賣會的成交價原本平均高出估價約6%，到了年底，即使不計高價的柯波拉拍賣案，成交價也高出估價120%。

話說回來，鋼帶運動表市場並未完全失去動能。根據Subdial統計，百達翡麗（Patek）Nautilus萬年曆5740/1G-001和百達翡麗Nautilus玫瑰金5711/1R-001仍是表現最出色的表款。正如戴維斯所說，大眾審美的眼界被拉開了。

拍賣 泰勒絲

上一則

越南董座因1原因 霸氣送160員工1人1間房 再加千萬股分

下一則

南韓前閣揆、李在明政治導師 李海瓚73歲過世

延伸閱讀

封面故事／泰勒絲13項幕後訓練菜單曝光

封面故事／泰勒絲13項幕後訓練菜單曝光
泰勒絲經典歌成「家弒服務」片尾曲 亞曼達賽佛瑞興奮

泰勒絲經典歌成「家弒服務」片尾曲 亞曼達賽佛瑞興奮
泰勒絲看未婚夫比賽 豪氣送600元現金給NFL工作人員

泰勒絲看未婚夫比賽 豪氣送600元現金給NFL工作人員
「睡覺時也聽」泰勒絲Spotify鐵粉 13歲女孩刷榜44.9萬分鐘

「睡覺時也聽」泰勒絲Spotify鐵粉 13歲女孩刷榜44.9萬分鐘

熱門新聞

阿南特檔案照。（路透）

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

2026-01-24 15:12
加拿大入冬嚴寒，一名房客沒開暖氣，水管爆裂漏水造成家中結冰。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」

2026-01-21 18:11
阿聯酋航空是正在使用或洽談安裝星鏈的航空公司之一。（路透）

全球2,500架飛機已有星鏈網路 東亞僅「這家航空公司」安裝

2026-01-22 04:22
川普總統22日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）年會。(美聯社)

川普格陵蘭威脅急轉彎 歐盟學到教訓「再也沒人會信他」

2026-01-22 20:17
北韓領導人金正恩親自出席位於咸鏡北道鏡城郡的「溫堡勞動人民休養所」度假村竣工典禮，高度肯定整修成果。(路透)

金正恩視察女湯「表情藏不住」畫面曝光挨酸：怪到不行

2026-01-22 14:51
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

2026-01-23 09:57

超人氣

更多 >
爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰
WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福
中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？

中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？
浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物

浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物
全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名