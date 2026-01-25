范倫鐵諾形塑20世紀後半華麗美學 王室、巨星都穿過大師禮服

名模辛蒂克勞馥在Instagram上發出合照悼念范倫鐵諾。（取材自Instagram/cindycrawford）

義大利 時裝設計大師范倫鐵諾逝世，享壽93歲。范倫鐵諾以為歐洲王室與時尚巨星設計造型享譽全球，憑藉其對打版工藝，以及蕾絲、刺繡等細節的精準掌握，形塑20世紀後半華麗美學。

綜合美國「時尚雜誌」（Vogue）、「第六頁」（Page Six）等媒體報導，身為這個時代最頂尖的高級訂製服設計師之一，范倫鐵諾（Valentino Garavani）的作品深受國際名流喜愛，從英國已故王妃黛安娜（Princess Diana）、好萊塢 已故巨星「玉婆」伊麗莎白泰勒（Elizabeth Taylor）、已故總統雷根（Ronald Reagan）夫人南西（Nancy Reagan）到美國女星莎朗史東（Sharon Stone）與茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts），都穿過他設計的禮服。

范倫鐵諾最為人熟知的，是其標誌性色彩「范倫鐵諾紅」（Valentino Red），蝴蝶結、荷葉邊、蕾絲與刺繡等極致女性化細節，也是他常用的設計元素。

茱莉亞羅勃茲在2001年以「永不妥協」奪下奧斯卡影后時身穿一襲黑白配色的削肩禮服。（取材自oscars.org/oscars/ceremonies/2001）

他為世世代代權貴名流設計華服，打造無數經典紅毯造型，其中包括茱莉亞羅勃茲在2001年以「永不妥協」（Erin Brockovich）奪下奧斯卡 影后時，身穿一襲黑白配色的骨董削肩禮服。這套天鵝絨、薄紗、白色絲綢滾邊的長禮服，正面有一條Y字設計。

美國前第一夫人「賈姬」賈桂琳．甘迺迪（Jackie Kennedy）1967年訪問柬埔寨時，選穿范倫鐵諾湖水綠長禮服，數十年後，流行天后「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）2003年在奧斯卡紅毯，以一襲簡約、線條俐落的薄荷綠禮服亮相，用她招牌的性感與現代感重新詮釋這類經典元素。

賈姬1968年再婚希臘船王歐納西斯（Aristotle Onassis）時所穿的象牙白長袖蕾絲婚紗，也出自范倫鐵諾之手，唯美設計在當年引發轟動。

美國紐約社交名媛米勒（Marie-Chantal Miller）與希臘王子派洛斯（Crown Prince Pavlos of Greece）在倫敦結婚時，也選穿范倫鐵諾設計的象牙白禮服，4.5公尺長裙擺由12種不同蕾絲組成，並鑲有珍珠，耗費四個月縫製完成，堪稱是手工禮服極致之作。

美國女星安海瑟薇（Anne Hathaway）2011年以一襲耀眼的范倫鐵諾紅色平口禮服現身奧斯卡紅毯，簡約的抹胸設計搭配飄逸裙擺，襯托她甜美、優雅並存的氣質，成了萬眾矚目的紅毯「嬌」點。

一代高訂傳奇大師逝世的消息傳出後，各界紛紛致上悼念。

好萊塢女星葛妮絲派特羅（Gwyneth Paltrow）在社群媒體Instagram（IG）貼出親吻范倫鐵諾臉頰的照片說，「這感覺像是一個時代的終結。我們將深深懷念他」。

她說，范倫鐵諾是一位「熱愛美、熱愛家人、熱愛靈感源泉與朋友的人」，還笑說「每次去他家吃飯，他總會嘮叨我『至少要上點睫毛膏吧』」。

超級名模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）說，范倫鐵諾的離世讓她「心碎不已」，還說范倫鐵諾是「真正的工藝大師」。

義大利傳奇女星蘇菲亞羅蘭（Sophia Loren）則透過安莎通訊社（Ansa）發表聲明，緬懷他「溫暖而充滿人性的一顆心」。

她寫道：「我的朋友，你的藝術與熱情將永遠激勵著我。」

義大利時尚指標人物唐娜特拉．凡賽斯（Donatella Versace）也在IG寫道：「今天我們失去了一位真正的大師，他的藝術將被永遠銘記。」