我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

看中戰略與稀土？川普奪格陵蘭恐接手1兆元錢坑

別再只買肋眼 牧場主不藏私揭「最高CP值牛肉部位」

資深時尚記者談范倫鐵諾：親和近乎靦腆

中央社羅馬20日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為1991年范倫鐵諾在法國巴黎的一場時裝秀結束後，與模特兒們一起走上台。(美聯社)
圖為1991年范倫鐵諾在法國巴黎的一場時裝秀結束後，與模特兒們一起走上台。(美聯社)

義大利「時尚帝王」范倫鐵諾19日辭世，曾數十次近身採訪這位大師的資深記者卡齊揚第回憶，范倫鐵諾態度親和、近乎靦腆，不像許多設計師氣勢咄咄逼人。她也感慨當前時尚界愈來愈商業化，「恐再難看見這樣具有獨特性的偉大人物」。

卡齊揚第（Paola Cacianti）長期擔任義大利國家電視台（Rai）時尚路線記者與節目主持人，她今天接受中央社專訪表示，她從1990年代就開始採訪范倫鐵諾（Valentino Garavani），每年在米蘭、巴黎等時尚秀都有機會與他近身接觸，她對這位大師低調謙和的個性印象深刻。

「范倫鐵諾個性非常紳士、沉穩，不是愛炫耀作秀的人。」卡齊揚第形容，「范倫鐵諾待人總是彬彬有禮、和藹可親，近乎到了靦腆的程度。」

卡齊揚第說，范倫鐵諾很關懷身邊的人，充滿父愛，因此許多頂尖模特兒都與范倫鐵諾建立深厚情誼，包括超級名模克勞蒂亞雪佛（Claudia Schiffer）、英國「黑珍珠」娜歐蜜坎貝爾（Naomi Campbell）、義大利超模波斯克諾（Mariacarla Boscono）等。

義大利知名時尚記者卡齊揚第稱范倫鐵諾個性非常紳士、沉穩，不是愛炫耀作秀的人。(路...
義大利知名時尚記者卡齊揚第稱范倫鐵諾個性非常紳士、沉穩，不是愛炫耀作秀的人。(路透)

談到范倫鐵諾的設計特色，卡齊揚第認為精髓在於完美掌握「女性特質」（femininity），「女性特質聽來包羅萬象，但范倫鐵諾設計時展現了對女性的敬意，因此能達到一種恰到好處的平衡。」

卡齊揚第說，時尚業追求創新，有時設計會走向怪誕、荒謬，但范倫鐵諾一直把尺度抓得很好，「我認為關鍵就是他堅持頌揚女性特質的優雅，他尊重女性的身體與形象，這就是他的祕訣。」

卡齊揚第表示，幾年前有份跨國調查顯示，全球女性若要選擇一套夢想中的晚禮服，最多人票選范倫鐵諾的設計，他打造的時尚王國就像童話故事，「根據我對范倫鐵諾的了解，我相信他本人也想生活在另一個時代，有著城堡、貴族與源源不絕的盛大派對。」

「范倫鐵諾的私生活即是如此，不僅奢華，他更渴望追求充滿魅力的美麗人生，他源於此種動力的創作征服了所有人。」卡齊揚第表示，范倫鐵諾也熱愛藝術，家中收藏許多偉大作品。

義大利另一位時尚大師亞曼尼（Giorgio Armani）去年9月辭世，卡齊揚第感慨，義大利時尚界黃金年代的設計師幾乎已全數凋零，僅剩下高齡超過90歲的安娜凡迪（Anna Fendi），「我們可以說，一個時代已經徹底地結束了。」

展望未來義大利時尚業，卡齊揚第坦言，不幸的是，當代時尚業是由財務金融主導，現在都是大型集團，設計師也會根據「市場趨勢」改變風格，「我們恐怕再難見到這種偉大又風格獨具的設計大師了」。

義大利知名時尚記者卡齊揚第(圖)談她數十次與已故時尚大師范倫鐵諾互動的經驗，她並...
義大利知名時尚記者卡齊揚第(圖)談她數十次與已故時尚大師范倫鐵諾互動的經驗，她並感慨當代時尚業愈來愈商業化，再難出現獨具風格的設計大師。(中央社)

義大利

上一則

看中戰略與稀土價值？川普奪格陵蘭恐接手1兆美元錢坑

下一則

川普要「決定性」打擊伊朗 美軍F-15E戰機抵中東、林肯號航向波斯灣

延伸閱讀

范倫鐵諾辭世 黛安娜王妃、伊麗莎白泰勒都穿過他設計的禮服

范倫鐵諾辭世 黛安娜王妃、伊麗莎白泰勒都穿過他設計的禮服
「我只喜歡美的事物」范倫鐵諾留下半世紀傳奇 葬禮辦在羅馬

「我只喜歡美的事物」范倫鐵諾留下半世紀傳奇 葬禮辦在羅馬
米蘭冬奧／谷愛凌傳遞聖火：下個月比賽奮力前行

米蘭冬奧／谷愛凌傳遞聖火：下個月比賽奮力前行
義大利時尚帝王辭世「范倫鐵諾紅」定義絕代風華

義大利時尚帝王辭世「范倫鐵諾紅」定義絕代風華

熱門新聞

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布「全球最安全航空公司」評比結果，其中長榮航空獲得第8名、星宇航空排名第11。中央社

全球最安全航空公司 亞太7家進前10名

2026-01-13 15:47
西班牙特內里費南部機場近日發生一起離奇事件，一名80歲男子試圖推著已死亡的妻子登機，但在通過安檢時，被察覺異狀的工作人員攔下。圖為示意圖，一個機場安檢門。（路透）

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

2026-01-14 06:10
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
義大利國防部長克羅塞托（左）與外交部長塔加尼。（美聯社）

義大利公布北極政策力抗中俄 不跟進格陵蘭嗆美演習

2026-01-18 13:54
泰國曼谷湄南河西岸的甘拉耶納密寺檔案照。示意圖，非新聞中寺廟。（中新社）

金髮比基尼辣妹泰國寺廟「腿開開」曬太陽 當地人氣炸

2026-01-11 15:56
日本外務省16日發布聲明指出，中國在中日之間的東海展開新的天然資源開發建設工程，東京已向中國提出「強烈抗議」。（路透）

中國東海啟動資源開發新建設工程 日本強烈抗議

2026-01-16 11:36

超人氣

更多 >
住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇
林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　
購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」
美債嚇跌？歐日兩大買家恐撤資 全球債市賣壓湧現

美債嚇跌？歐日兩大買家恐撤資 全球債市賣壓湧現
加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽