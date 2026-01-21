庫德族「浮根青年」從難民身分看伊朗示威潮 生存險如刀尖

曾旅台15年求學的庫德族青年易馬丁，自中東地區接受視訊訪問，由他的浮根身分視角，來觀察和解讀伊朗去年12月底爆發的示威抗議衝突。（易馬丁提供，取材自中央社）

伊朗 爆發全國性反政府示威潮，曾旅居台灣15年的伊拉克庫德族青年易馬丁接受中央社專訪，以「浮根」視角剖析此次示威有各族群並肩抗爭，規模不同於過往；他呼籲台灣人應從不同角度多元接收中東資訊，善加求證來研判真相。

「自由之樹若不以鮮血澆灌，便永遠無法成長。沒有犧牲的獨立，永遠無法真正屹立」。易馬丁（Imad），一名出生於伊朗，曾因求學旅居台灣15年，現住中東地區的庫德族青年，以著名詩篇片段做為他接受中央社專訪談伊朗示威的開場白。

難獲公平 練就靈活觀察

易馬丁自認是個可快速融入當地環境的行動派，因為自己如浮根般的身分印記是在移動漂泊中形成；他的生活體驗橫跨中東地區高原山脈20年和在台灣的15年。

易馬丁的家鄉在伊拉克。母親懷易馬丁期間正逢兩伊戰爭，全家逃往鄰國伊朗，易馬丁出生於伊朗。

他回憶兒時在伊朗的生活，感嘆雖然與當地人民相處融洽，「但我們在當地的身分始終是難民」，日常生活多所受限，最終父母選擇回到伊拉克，而現在回頭看來，當時的返鄉決定是對的。

易馬丁認為，當初回到伊拉克時，「庫德族自治區」已經成立，現在區內的生活雖非盡善盡美，同樣存在諸多問題，但相較於伊朗，自治區相對穩定安全，人民很和平友善。去年12月他在伊朗待了兩周，明顯感受到當地經濟困頓，人民生活很辛苦。

會說8國語言的易馬丁擁有豐富的社會歷練和生活體驗。也因此，他對伊朗此時正在發生的全國性示威抗議，有著更多層次的理解。

庫德族青年易馬丁出生於伊朗，他受訪回顧並觀察伊朗過往和現狀；圖為易馬丁曾造訪過的伊朗清真寺。（易馬丁提供，取材自中央社）

結構壓迫 站衝突最前線

易馬丁從示威衝突中，不只看見經濟與政治間的 裂縫，也聽見長年被忽略的庫德族心聲與渴望獲得公平對待的心情。

在中東歷史上的抗議中，多少都有些庫德族人的軌跡，庫德族群在結構性壓迫下，常站上衝突最前線。

庫德族是中東地區繼阿拉伯人、土耳其 人、波斯人後的第4大民族，總人口約3000萬，至今未獨立建國；居住地主要分布在土耳其、敘利亞、伊拉克和伊朗等西亞4國，目前在伊朗約有800萬至1000萬庫德族人，占伊朗全國人口約10%。

易馬丁對記者苦笑說：「你要知道，中東人真的很強。我們在這個地方已經看過很多戰爭，經歷過很多苦難；人們學會了忍耐與承受。」

政府暴力鎮壓 處境更險

而伊朗此刻的動盪在情感上仍然對易馬丁帶來沉重的陰影。由於伊朗政府全面斷網和行動通訊，他們與伊朗親友完全斷聯，無法得知他們的安危。

他認為，伊朗境內的庫德族在這一波示威遭到政府強力壓制後，處境可能將更加艱難。

美國智庫「華盛頓近東政策研究所」（Washington Institute for Near East Policy）與伊朗庫德族左翼政治組織「柯馬拉」（Kurdistan Organization of the Communist Party of Iran，Komala）去年7月分別指出，在伊朗和以色列 結束12天戰爭後，伊朗政府對伊朗庫德斯坦地區掀起新一輪鎮壓浪潮，指控當地民眾與以色列合作。

這造成超過1000人被逮捕，處決人數也不斷上升。華盛頓近東政策研究所認為，這類似伊朗在1988年與伊拉克停火後、當地數千名政治犯遭到屠殺的歷史重演。

易馬丁指出，近年來，伊朗政府在庫德地區部署更多軍力，長期監控，使得庫德族聚居城鎮成為高度緊張空間。

易馬丁猜測，可能是宗教派系不同，使伊朗庫德族居住地區承受更多限制與困難，再加上庫德族人普遍較為勇敢，會站出來表達不滿；但這種「勇敢站出來」的特質，也讓庫德族承受更高風險。

庫德族青年易馬丁認為，伊朗的風景很漂亮，食物很好吃，人民很善良，天然資源又多，期盼伊朗未來如同圖中這棟建築物般美好光明。（易馬丁提供，取材自中央社）

庫德族、波斯人 關係融洽

易馬丁向記者強調，伊朗庫德族人與伊朗人之間的關係非常融洽，日常相處並不存在族群對立或彼此敵視。在他看來，真正的矛盾是伊朗政府想要全面控制社會，但庫德和波斯兩族人民本身彼此尊重、相互欣賞。

易馬丁也希望世界知道，庫德族人熱愛和平、勇敢而友善，並非外界刻板印象中的動亂製造者。

易馬丁觀察，這次伊朗的大規模抗爭已不再侷限於伊朗境內部分區域，而是擴散至全伊朗社群，包括庫德族人和伊朗人並肩站出來，因此讓這場運動規模和衝突情況完全不同於以往。

當各界至今難以獲知伊朗全國示威的真實情況，各方消息零散；易馬丁提醒台灣民眾：「不要只輕信『大國』媒體，也不要只單靠官方來源接收資訊。」畢竟有很多訊息真假混雜，謊言都可輕易被包裝成真相，一定要尋求多元訊息，並善加求證，才能描繪出真相輪廓。

易馬丁最後期盼：「如果人民過得好，伊朗的未來將非常光明。伊朗的風景很漂亮，食物很好吃，天然資源也很多，什麼都有。」