日韓領袖訪奈良法隆寺 探全球最古老木建築 象徵1意義

日本首相高市早苗（左）和南韓總統李在明參觀位於日本西部奈良縣法隆寺時合影留念。（美聯社）

日相高市早苗近日與南韓 總統李在明 共訪奈良縣的法隆寺，參觀世界現存最古老的木造建築物群。寺廟傳承從朝鮮半島傳入的佛教文化，被日本 政府人士形容為「日韓合作的象徵」。

中央社引述「每日新聞」報導，高市與李在明一行人上午前往位在斑鳩町的世界遺產法隆寺，並參觀寺內的西院伽藍，同時也在法隆寺管長古谷正覺的引導下走訪五重塔。西元607年建成的法隆寺為現存全球最古老的木造建築、傳承自朝鮮半島傳來的佛教文化，

報導指出，佛教經由朝鮮半島的百濟傳入日本，建築技術及佛像等均受到朝鮮半島影響。法隆寺又稱斑鳩寺，位於日本奈良縣生駒郡斑鳩町，分為東西兩院，西院保存了金堂、五重塔；東院建有夢殿等，西院伽藍是全世界現存最古的木構建築群。法隆寺建築物群和法起寺共同在1993年以「法隆寺地域的佛教建築物」之名義列為世界遺產。

法隆寺占地面積約18萬7千平方公尺，寺內保存有大量自飛鳥時代以來陸續累積，被日本政府指定為國寶、重要文化財產的建築及文物珍寶。

南韓方面表示，這是有南韓總統首度造訪奈良。

韓聯社報導，李在明當天抵達法隆寺後，與前來迎接的高市握手寒暄後，就一起進入寺廟。

法隆寺藏有被稱為「百濟觀音」的木造觀音菩薩立像，在這邊可回顧兩國的古代歷史。百濟是南韓古代三國時代國家之一。

而李在明與高市前一天在奈良縣一間飯店舉行領袖會談，雙方就持續日韓領袖互訪「穿梭外交」達成共識。