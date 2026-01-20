日韓領袖訪奈良法隆寺 探全球最古老木建築 象徵1意義

我的頻道

日本首相高市早苗（左）和南韓總統李在明參觀位於日本西部奈良縣法隆寺時合影留念。（美聯社）
日本首相高市早苗（左）和南韓總統李在明參觀位於日本西部奈良縣法隆寺時合影留念。（美聯社）

日相高市早苗近日與南韓總統李在明共訪奈良縣的法隆寺，參觀世界現存最古老的木造建築物群。寺廟傳承從朝鮮半島傳入的佛教文化，被日本政府人士形容為「日韓合作的象徵」。

日本首相高市早苗(左)和南韓總統李在明在住持的陪同下參觀了位於日本奈良縣斑鳩市法...
日本首相高市早苗(左)和南韓總統李在明在住持的陪同下參觀了位於日本奈良縣斑鳩市法隆寺。 （路透）

中央社引述「每日新聞」報導，高市與李在明一行人上午前往位在斑鳩町的世界遺產法隆寺，並參觀寺內的西院伽藍，同時也在法隆寺管長古谷正覺的引導下走訪五重塔。西元607年建成的法隆寺為現存全球最古老的木造建築、傳承自朝鮮半島傳來的佛教文化，

報導指出，佛教經由朝鮮半島的百濟傳入日本，建築技術及佛像等均受到朝鮮半島影響。法隆寺又稱斑鳩寺，位於日本奈良縣生駒郡斑鳩町，分為東西兩院，西院保存了金堂、五重塔；東院建有夢殿等，西院伽藍是全世界現存最古的木構建築群。法隆寺建築物群和法起寺共同在1993年以「法隆寺地域的佛教建築物」之名義列為世界遺產。

日本首相高市早苗和南韓總統李在明參觀法隆寺五重塔。（路透）
日本首相高市早苗和南韓總統李在明參觀法隆寺五重塔。（路透）

法隆寺占地面積約18萬7千平方公尺，寺內保存有大量自飛鳥時代以來陸續累積，被日本政府指定為國寶、重要文化財產的建築及文物珍寶。

南韓方面表示，這是有南韓總統首度造訪奈良。

韓聯社報導，李在明當天抵達法隆寺後，與前來迎接的高市握手寒暄後，就一起進入寺廟。

法隆寺藏有被稱為「百濟觀音」的木造觀音菩薩立像，在這邊可回顧兩國的古代歷史。百濟是南韓古代三國時代國家之一。

而李在明與高市前一天在奈良縣一間飯店舉行領袖會談，雙方就持續日韓領袖互訪「穿梭外交」達成共識。

李在明 南韓 日本

