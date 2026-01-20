我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富豪搬離加州遷往邁阿密 買房、成交7天搞定

「我只喜歡美的事物」范倫鐵諾留下半世紀傳奇

木村拓哉搭機巧遇高市早苗 日相1句話讓天王受寵若驚

綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本人氣男星木村拓哉（圖），日前在飛機上巧遇首相高市早苗。(本報資料照片)
日本人氣男星木村拓哉（圖），日前在飛機上巧遇首相高市早苗。(本報資料照片)

日本「永遠的男神」木村拓哉日前在廣播中提到，他元旦時和藝人明石家秋刀魚為電視台的特別節目出外景時，竟在飛機上巧遇首相高市早苗，對方不僅特地過來和兩人打招呼，還透露木村拓哉的第一本寫真集是自己人生珍藏，讓木村拓哉感到非常驚訝。

根據「體育日本報」報導，木村拓哉在日前播出的廣播節目中表示，他之前為了錄製元旦特別節目搭機前往能登半島，不過從抵達羽田機場開始，就感覺到氣氛不太對勁，而且還看到許多安保人員，猜測應該是有特別的人物出現。

木村拓哉說，他和明石家秋刀魚登機後，看到稍早的安保人員上機，接著出現的竟然是首相高市早苗，隨後有人走到自己身邊說，「首相想跟您打聲招呼，請問現在方便嗎？」由於木村拓哉當時戴著口罩、坐在走道側，且同行的明石家秋刀魚也是演藝圈前輩，因此認為對方是在詢問明石家秋刀魚的意見，「沒想到，之後首相真的來了」。

高市早苗很親切地說，她和明石家秋刀魚都出身自奈良，而看到首相的木村拓哉急忙拉下口罩致意，沒想到高市說道，「是木村拓哉啊！這就像一場夢！」然後結束問候，並回到自己的座位上。

不過，最令木村拓哉印象最深刻的是，準備下機的時候，首相又在他們旁邊停了一下，說了句「那我就先告辭了。」木村拓哉原本只是準備回一句「辛苦了」，沒想到對方突然轉過頭來說「您的第一本寫真集，我一直視為珍寶。」說完便下了飛機，讓木村拓哉忍不住驚呼「真的假的！？」

眾所周知高市有副好歌喉，是阪神虎球迷，還曾擔任重金屬樂團鼓手，沒想到她與木村的巧遇，讓「小粉絲」身分曝光，也讓木村真的受寵若驚。

木村拓哉 高市早苗 日本

上一則

日本熊本阿蘇觀光直升機失聯 載有2台灣旅客

下一則

智利南部野火延燒兩天 至少18死、5萬人緊急撤離

延伸閱讀

舉「反高市」大旗 日本在野組新黨在眾院選舉抗日相

舉「反高市」大旗 日本在野組新黨在眾院選舉抗日相
賴清德：面對中國威權擴張 感謝日相展現對台海和平重視

賴清德：面對中國威權擴張 感謝日相展現對台海和平重視
日本在野黨組新黨「中道改革」 眾院改選合作打擊自民黨選情

日本在野黨組新黨「中道改革」 眾院改選合作打擊自民黨選情
今年赴日中客數量估較去年減半 「這3國」成中國人最愛

今年赴日中客數量估較去年減半 「這3國」成中國人最愛

熱門新聞

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布「全球最安全航空公司」評比結果，其中長榮航空獲得第8名、星宇航空排名第11。中央社

全球最安全航空公司 亞太7家進前10名

2026-01-13 15:47
西班牙特內里費南部機場近日發生一起離奇事件，一名80歲男子試圖推著已死亡的妻子登機，但在通過安檢時，被察覺異狀的工作人員攔下。圖為示意圖，一個機場安檢門。（路透）

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

2026-01-14 06:10
日本首相2日在東京舉行記者會，說明與美國總統川普通話。（路透）

高市早苗回應中禁稀土輸日 警示北京「若脅迫各地恐不得了」

2026-01-11 01:20
泰國曼谷湄南河西岸的甘拉耶納密寺檔案照。示意圖，非新聞中寺廟。（中新社）

金髮比基尼辣妹泰國寺廟「腿開開」曬太陽 當地人氣炸

2026-01-11 15:56
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
義大利國防部長克羅塞托（左）與外交部長塔加尼。（美聯社）

義大利公布北極政策力抗中俄 不跟進格陵蘭嗆美演習

2026-01-18 13:54

超人氣

更多 >
清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣
遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能
5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵
談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平
中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」

中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」