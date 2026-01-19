我的頻道

灌沸水通水管損失慘 別信這些網路瘋傳的清潔妙招

雞肉+青菜+玉米餅…農業部長稱「3元可搞定」 WSJ實測結果出爐

西班牙老翁推亡妻過安檢 機場人員察覺「1異狀」攔下

編譯周辰陽
一名80歲男子日前在西班牙特內里費南部機場試圖推著已死亡的妻子登機，但被察覺異狀的工作人員攔下；安檢門示意圖。(路透)
西班牙特內里費島一座機場近日發生一起離奇事件，一名80歲男子試圖推著已死亡的妻子登機，卻在通過安檢時被察覺異狀的工作人員攔下。男子事後被捕，並配合執法人員調查。

英國每日郵報與「Olive Press Newspaper」報導，這起事件發生在西班牙特內里費南部機場。這名老先生當時推著坐在輪椅上的妻子進行安檢時，機場人員注意到，女子經過金屬探測器時毫無反應，於是起了疑心。兩人完成安檢後，工作人員上前查看，發現她已無生命跡象。

一名目擊的機場員工告訴西班牙報紙「Diario de Avisos」表示，一名女性安檢人員上前協助，丈夫將輪椅交給對方後，「她握住女子的手時，發現體溫異常冰冷，且已沒有呼吸」。她隨即通報主管，機場方面隨即啟動緊急應變程序，多名保安人員、國民警衛隊員及法醫人員趕抵現場，但只能確認該女子已經死亡。

男子的身分尚未對外公布，據稱他在接受偵訊時坦承，妻子早在數小時前便已在機場航廈內身亡。不過，目擊的機場員工聲稱，這名老先生曾試圖將妻子的死亡歸咎於機場。女子的死因目前仍在調查中，當局將釐清詳細經過，並評估是否涉及任何刑事責任。

MeToo燒到西班牙情歌王子 胡立歐遭前員工控性騷

前紐約市長亞當斯加密貨幣首秀遇挫 機場與乘客口角

擠佔機場行李盤？旅客惱火：最令人討厭行為

泰國普吉島機場一架飛機遇嚴重亂流 無乘客受傷

洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房

香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲

紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE

