疑製洗腦手冊獵豔 日本39歲男囚少女 拍千部不雅片牟利

日本39歲男子小野洋涉嫌誘騙女性，偷拍性愛影片牟利；示意圖。(圖／AI生成)
日本警方2025年底逮捕1男2女，包括自稱奉行「一夫多妻制」的39歲男子小野洋平，其28歲妻子小野晴香及23歲同居伴侶兼「養女」小野凜。警方指他們涉嫌誘騙在社交平台結識的女性，偷拍其性愛影片並上傳至成人網站獲利。

綜合日媒FNN、日本時事通訊社、每日新聞報導，調查人員在嫌犯小野洋平的電腦發現一份疑似自製「洗腦手冊」文件，小野洋平試圖透過分析女性的性格和成長經歷來「洗腦」，並記錄他的案例。

在案件中，小野洋平最先於2025年11月被捕，罪名是涉嫌把一名他在社交網站上認識的十多歲少女囚禁在公寓內。

至12月，警方拘捕小野洋平、小野晴香及小野凜三人。他們被控合謀於2024年7月祕密拍攝小野洋平與一名20多歲女子在酒店內發生性行為的影片，並將影片上傳至成人網站，這名女子也是他們在社交平台上結識。

在調查後，警方最新發現類似影片竟多達約1000個，涉及100多名女性，估計3人藉此獲利逾5500萬日圓（約35萬美元）。至2026年1月6日，再有女子加入指控，三人再次因涉嫌偷拍淫穢影片而被捕。

據報導，調查人員在小野洋平東京新宿區的公寓電腦內發現一份疑似自製的「洗腦手冊」文件，長約十頁，文件名為「分析依賴計畫」，詳細記錄該名疑曾被小野洋平囚禁在公寓內十多歲少女的性格和成長經歷，並附有可能使用AI幫助的分析結果，指該少女「情緒不穩定」、「自卑」且「忠誠」。

文件顯示，小野洋平看來認為該女性容易被洗腦，要與她「多次約會」，以便將她納入自己的「妻子」行列。他還寫道對方「愈來愈依賴我」。

文件並有小野洋平操縱該女子按照其意願行事的紀錄。報導指，小野洋平會給該少女戴上頸圈，稱她為「狗」，他也會把與他同住的妻子小野晴香和「養女」小野凜分別稱為「企鵝」和「兔子」。

調查人員指，有關文件描述小野洋平操控女性的實際案例，認為小野洋平製作這份「洗腦手冊」用於對女性進行心理控制。

報導指出，小野洋平已承認指控，另外兩名嫌犯則保持沉默。

