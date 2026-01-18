我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國5年內侵台機率30% 紐時：現在台灣須提防北京1作戰

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

發情野象失控？印度10天22人慘死 人象衝突4年奪2800命

綜合報導
印度接連發生大象襲人事件，造成至少22人身亡，當地警察局派出動物專家協助追查象蹤，並要求附近居民搬遷；示意圖。(美聯社)
印度接連發生大象襲人事件，造成至少22人身亡，當地警察局派出動物專家協助追查象蹤，並要求附近居民搬遷；示意圖。(美聯社)

印度東部賈坎德邦（Jharkhand）西辛布姆區（West Singhbhum）近期接連發生野生大象襲人事件，新年首周內至少通報12宗攻擊個案，過去10天以來，已造成至少22人死亡，部分事件更釀一家多口罹難的慘劇，引發當地高度恐慌。警方與林務單位研判，多起案件可能與同一頭脫離象群的成年公象有關。

綜合印度媒體與警方說法，最新一起攻擊事件發生於1月10日，地點位於賈坎德邦與奧迪薩邦（Odisha）交界的貝尼薩加爾湖（Benisagar Lake）附近。目擊者指出，一頭野象突然衝出森林，當場踩死一名年輕男子，並用象鼻捲走另一人拖入林中，遺體稍後被尋獲；第三名重傷者送醫搶救後仍宣告不治。

地方官員表示，這頭公象疑似與象群走散，行為模式異常，白天隱匿於森林深處，夜間則頻繁侵入村落襲擊人類。專家分析，該象可能正處於「發情期」，體內睪酮濃度上升，攻擊性與行動力明顯增強，也使追蹤與圍捕難度大增。

為防止傷亡擴大，當局已調派多支專業隊伍，並自西孟加拉邦引入野生動物專家，準備在確認象蹤後施以麻醉，將其制服並重新安置。同時，林務單位已對邊境與叢林交界地區發布警報，協助部分居民暫時撤離，並呼籲夜間避免外出。

數據顯示，人象衝突在印度並非偶發。2019年至2023年的4年間，因森林破壞與棲息地縮減，已有超過2800人死於大象攻擊。專家警告，若缺乏長期棲地保護與預警機制，類似悲劇恐將持續上演。

印度 邊境

上一則

川普因格陵蘭對8國加徵關稅 德國智庫：目的分化歐洲

下一則

伊朗示威者家屬想領遺體 得先交錢

延伸閱讀

美對等關稅將執行 十大貿易逆差國唯獨台灣尚未公布

美對等關稅將執行 十大貿易逆差國唯獨台灣尚未公布
智慧機供應鏈移出中國 傳Google、蘋果採取「這個行動」

智慧機供應鏈移出中國 傳Google、蘋果採取「這個行動」
印度要手機原始碼 蘋果、三星反對：或導致專利細節外洩

印度要手機原始碼 蘋果、三星反對：或導致專利細節外洩
美擬對俄油買家課500%關稅 印度：首重能源安全

美擬對俄油買家課500%關稅 印度：首重能源安全

熱門新聞

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布「全球最安全航空公司」評比結果，其中長榮航空獲得第8名、星宇航空排名第11。中央社

全球最安全航空公司 亞太7家進前10名

2026-01-13 15:47
日本首相2日在東京舉行記者會，說明與美國總統川普通話。（路透）

高市早苗回應中禁稀土輸日 警示北京「若脅迫各地恐不得了」

2026-01-11 01:20
西班牙特內里費南部機場近日發生一起離奇事件，一名80歲男子試圖推著已死亡的妻子登機，但在通過安檢時，被察覺異狀的工作人員攔下。圖為示意圖，一個機場安檢門。（路透）

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

2026-01-14 06:10
泰國曼谷湄南河西岸的甘拉耶納密寺檔案照。示意圖，非新聞中寺廟。（中新社）

金髮比基尼辣妹泰國寺廟「腿開開」曬太陽 當地人氣炸

2026-01-11 15:56
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
在伊朗德黑蘭，許多哀悼者11日抬著棺木，為在抗議活動中喪命的安全部隊成員及平民舉行葬禮遊行。路透

伊朗鎮壓示威者恐已6千死 社群影片揭屍體成堆

2026-01-12 13:56

超人氣

更多 >
中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買
川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅
昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」
賓州11歲男童不滿被要求睡覺 打開槍櫃取回Switch後射殺熟睡父

賓州11歲男童不滿被要求睡覺 打開槍櫃取回Switch後射殺熟睡父
華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...

華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...