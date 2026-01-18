發情野象失控？印度10天22人慘死 人象衝突4年奪2800命

印度接連發生大象襲人事件，造成至少22人身亡，當地警察局派出動物專家協助追查象蹤，並要求附近居民搬遷；示意圖。(美聯社)

印度 東部賈坎德邦（Jharkhand）西辛布姆區（West Singhbhum）近期接連發生野生大象襲人事件，新年首周內至少通報12宗攻擊個案，過去10天以來，已造成至少22人死亡，部分事件更釀一家多口罹難的慘劇，引發當地高度恐慌。警方與林務單位研判，多起案件可能與同一頭脫離象群的成年公象有關。

綜合印度媒體與警方說法，最新一起攻擊事件發生於1月10日，地點位於賈坎德邦與奧迪薩邦（Odisha）交界的貝尼薩加爾湖（Benisagar Lake）附近。目擊者指出，一頭野象突然衝出森林，當場踩死一名年輕男子，並用象鼻捲走另一人拖入林中，遺體稍後被尋獲；第三名重傷者送醫搶救後仍宣告不治。

地方官員表示，這頭公象疑似與象群走散，行為模式異常，白天隱匿於森林深處，夜間則頻繁侵入村落襲擊人類。專家分析，該象可能正處於「發情期」，體內睪酮濃度上升，攻擊性與行動力明顯增強，也使追蹤與圍捕難度大增。

為防止傷亡擴大，當局已調派多支專業隊伍，並自西孟加拉邦引入野生動物專家，準備在確認象蹤後施以麻醉，將其制服並重新安置。同時，林務單位已對邊境 與叢林交界地區發布警報，協助部分居民暫時撤離，並呼籲夜間避免外出。

數據顯示，人象衝突在印度並非偶發。2019年至2023年的4年間，因森林破壞與棲息地縮減，已有超過2800人死於大象攻擊。專家警告，若缺乏長期棲地保護與預警機制，類似悲劇恐將持續上演。