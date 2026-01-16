極光？英國伯明翰雪夜驚見「粉紅天空」答案竟藏足球場裡

伯明翰球隊主場聖安德魯球場。(路透資料照片)

英國伯明翰近日在暴風雪夜晚出現罕見的粉紅色天空景象，引發當地居民與網友熱議。當時伯明翰及周邊地區在暴雪與厚雲籠罩下，夜空突然泛起大面積霓虹粉紅光芒，不少民眾在社交平台上傳影片與照片，猜測是否為極光現象，相關畫面迅速在TikTok 等平台擴散，也引發對天氣異象的各種討論。

綜合英國獨立報等媒體報導，該現象發生時正值命名風暴「戈雷蒂」（Storm Goretti）襲擊英國。風暴帶來強風與降雪，英國氣象局針對多地發布天氣警報，包括康瓦爾郡與西利群島罕見的紅色大風警報，以及英格蘭中部的降雪警示。伯明翰在低溫與降雪交織下，夜空呈現異常亮色，粉紅天空與飄雪同時出現的畫面，讓不少居民誤以為目睹罕見天文現象。

英國廣播公司（BBC）引述氣象專家說法，說明這是一種大氣反射造成的視覺效果。天氣預報員指出，在降雪及低雲條件下，雲層與雪花會大幅提升對光線的反射能力，使地面人造光源被放大並映照至天空。經確認，該晚最主要的光源來自伯明翰城足球俱樂部主場——聖安德魯球場（St Andrew's）。球場使用的LED照明在特殊天氣條件下，經由雲層與雪粒反射，導致城市上空呈現大片粉紅色光芒。