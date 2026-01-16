我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／宇宙道奇4年2.4億美元 簽下明星外野手塔克

川普收到「諾貝爾和平獎章」 馬查多赴白宮獻禮 白宮：會保留

極光？英國伯明翰雪夜驚見「粉紅天空」答案竟藏足球場裡

綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伯明翰球隊主場聖安德魯球場。(路透資料照片)
伯明翰球隊主場聖安德魯球場。(路透資料照片)

英國伯明翰近日在暴風雪夜晚出現罕見的粉紅色天空景象，引發當地居民與網友熱議。當時伯明翰及周邊地區在暴雪與厚雲籠罩下，夜空突然泛起大面積霓虹粉紅光芒，不少民眾在社交平台上傳影片與照片，猜測是否為極光現象，相關畫面迅速在TikTok等平台擴散，也引發對天氣異象的各種討論。

綜合英國獨立報等媒體報導，該現象發生時正值命名風暴「戈雷蒂」（Storm Goretti）襲擊英國。風暴帶來強風與降雪，英國氣象局針對多地發布天氣警報，包括康瓦爾郡與西利群島罕見的紅色大風警報，以及英格蘭中部的降雪警示。伯明翰在低溫與降雪交織下，夜空呈現異常亮色，粉紅天空與飄雪同時出現的畫面，讓不少居民誤以為目睹罕見天文現象。

英國廣播公司（BBC）引述氣象專家說法，說明這是一種大氣反射造成的視覺效果。天氣預報員指出，在降雪及低雲條件下，雲層與雪花會大幅提升對光線的反射能力，使地面人造光源被放大並映照至天空。經確認，該晚最主要的光源來自伯明翰城足球俱樂部主場——聖安德魯球場（St Andrew's）。球場使用的LED照明在特殊天氣條件下，經由雲層與雪粒反射，導致城市上空呈現大片粉紅色光芒。

氣象學家進一步說明，類似現象在低雲、降雪或高濕度環境中較易出現。專家指出，路燈、建築照明或運動場館的燈光，皆可能在這類氣象條件下被反射至空中，形成異常色彩的夜空景象。伯明翰城足球俱樂部其後也證實，球場為維持冬季草坪生長，使用紅藍色LED植物生長燈，該燈光在暴雪夜間持續運作，經大氣反射後才造成「粉紅天空」的視覺效果。相關解釋公布後，事件成因逐漸明朗。

英國伯明翰出現粉紅天空，後來發現光源是來自伯明翰球隊主場聖安德魯球場（St An...
英國伯明翰出現粉紅天空，後來發現光源是來自伯明翰球隊主場聖安德魯球場（St Andrew's）使用的燈光。(取材自X平台)

TikTok

上一則

德州父問Siri「想挖礦要去哪」帶全家挖到2.09克拉鑽石

下一則

快訊：尹錫悅妨害執行拘留案 一審宣判關5年

延伸閱讀

夏威夷最高峰罕見降雪 道路一度封閉

夏威夷最高峰罕見降雪 道路一度封閉
傳德推格陵蘭北約聯合特派團 英擬部署部隊和機艦

傳德推格陵蘭北約聯合特派團 英擬部署部隊和機艦
脫歐公投10年陷分裂 但躲過美貿易戰 英想回頭？

脫歐公投10年陷分裂 但躲過美貿易戰 英想回頭？
英國道路安全新規 擬強制逾70歲駕駛視力和認知檢測

英國道路安全新規 擬強制逾70歲駕駛視力和認知檢測

熱門新聞

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布「全球最安全航空公司」評比結果，其中長榮航空獲得第8名、星宇航空排名第11。中央社

全球最安全航空公司 亞太7家進前10名

2026-01-13 15:47
日本首相2日在東京舉行記者會，說明與美國總統川普通話。（路透）

高市早苗回應中禁稀土輸日 警示北京「若脅迫各地恐不得了」

2026-01-11 01:20
西班牙特內里費南部機場近日發生一起離奇事件，一名80歲男子試圖推著已死亡的妻子登機，但在通過安檢時，被察覺異狀的工作人員攔下。圖為示意圖，一個機場安檢門。（路透）

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

2026-01-14 06:10
泰國曼谷湄南河西岸的甘拉耶納密寺檔案照。示意圖，非新聞中寺廟。（中新社）

金髮比基尼辣妹泰國寺廟「腿開開」曬太陽 當地人氣炸

2026-01-11 15:56
日本內閣官房長官木原稔。(路透)

從食品到清酒都遭殃 中國傳報復性卡關日本貨 日方急喊：確保貿易順暢

2026-01-09 00:10
中國為懲罰日本首相高市早苗有關台灣的發言，再度將稀有礦產當作經濟武器。路透

華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

2026-01-08 16:08

超人氣

更多 >
對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方

對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方
台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕
川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」

川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」
詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許

詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許
越來越多老年人被迫獨力照顧配偶 面臨心理、財務雙壓力

越來越多老年人被迫獨力照顧配偶 面臨心理、財務雙壓力