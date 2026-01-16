哈利波特的「嘿美」絕跡了？ 瑞典官宣2原因區域性滅絕

曾因「哈利波特 」電影中白色貓頭鷹「嘿美」而廣為人知的雪鴞，近日被瑞典 官方確認已在當地消失。由於超過十年未再觀察到雪鴞在瑞典境內築巢或繁殖，瑞典最新公布的鳥類紅皮書初步名單，首度將雪鴞列為「區域性滅絕」物種，成為該國近20年來首次記錄到鳥類滅絕案例。

資料指出，雪鴞是全球體型最大的貓頭鷹之一，主要棲息於北極地區。其分布範圍涵蓋阿拉斯加、加拿大北部、俄羅斯北方及斯堪的納維亞半島，擅長在積雪中捕食，最主要獵物為旅鼠。過去在食物充足的年份，部分雪鴞會遷徙至瑞典北部山區，1970年代曾有數百對雪鴞在當地繁殖紀錄。

報告顯示，雪鴞數量下降與棲地及食物來源惡化密切相關。氣候變遷 導致冬季氣溫升高、降雨增加，破壞旅鼠賴以生存的雪下通道，使其族群難以維持，連帶影響以旅鼠為食的雪鴞生存。此外，歷史上的獵捕行為與近代土地開發，也使雪鴞棲地持續縮減。

國際自然保育聯盟已將雪鴞列為「易危」物種，全球成年個體數量估計僅剩約1萬4000至2萬8000隻。瑞典方面指出，區域性滅絕並不代表全球完全消失，鄰近國家如挪威仍可見雪鴞蹤跡，但瑞典自2015年以來已未再記錄任何繁殖活動，最終在今年更新名錄時確認其在境內消失。