我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

計程車司機暴衝撞人行道 首爾鬧區1死13傷

Grok新功能遭濫用改出不當影像 女控私照被「脫衣服」

日本東京與京都下雪 金閣寺今冬首度被白雪妝點

中央社即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
東京都市區2日下起今冬初雪。(新華社)
東京都市區2日下起今冬初雪。(新華社)

日本昨(2)天靠日本海為主的地區降下大雪之外，靠太平洋一側的東京都市區與神奈川縣橫濱市等地也觀測到今冬初雪。東京都知名景點淺草寺，昨晚7時過後能看到雪花在空中飄散。日本京都市昨天起到今天上午也斷斷續續飄下雪花，京都市北區的知名景點金閣寺今冬首度被白雪妝點（日文稱雪化妝）。

「讀賣新聞」報導，氣象廳表示，截至2日晚間6時觀測的24小時降雪量分別為新潟縣系魚川市64公分、福井縣南越前町41公分、鳥取縣大山町38公分。

受到下雪影響，往來東京羽田機場與鳥取機場等地的航班取消。

另外，東京本季觀測到的初雪比往年平均早一天，但比上一個冬天晚14天。東京市區昨晚開始下雪，到晚上9時已測得1公分積雪。東京都千代田區的JR東京車站前，也能看到一些行人撐傘擋雪。

「京都新聞」報導，金閣寺屋頂上覆蓋的薄雪，襯托出金閣寺的金色外觀。金閣寺周邊的湖水也映照著雪中金閣，營造出夢幻般的景致。

▲ 影片來源：X平台＠京都新聞（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

截至今天上午7時，京都府各地觀測到的積雪量分別為京丹後市峰山地區11公分、南丹市美山町7公分；京都市方面，北區、左京區等洛北地區積雪達1到2公分，但在市中心未觀測到積雪。

氣象廳表示，日本附近除了出現冬季型態氣壓分布，零下36度的強烈寒流也流進本州附近上空約5500公尺處。這也導致日本靠日本海一側為主的地區下大雪。

氣象廳預測各地今天會持續下雪，截至今晚6時的24小時預期降雪量，分別為北陸地區70公分、近畿地區60公分、關東甲信地區50公分等。

而氣象廳也呼籲民眾留意雪崩、因路面結冰引發的交通事故，以及電線與樹木等積雪所造成的雪害。

日本

上一則

李在明訪中倒數：限韓令、黃海爭議有解？

下一則

計程車司機暴衝撞人行道 首爾鬧區1死13傷

延伸閱讀

點名三笘薰、張本智和 中控日右翼藉文體活動美化侵略歷史

點名三笘薰、張本智和 中控日右翼藉文體活動美化侵略歷史
日本皇室賀年活動插曲 1名朝賀男子突裸身被捕

日本皇室賀年活動插曲 1名朝賀男子突裸身被捕
日本皇室接受民眾賀年 悠仁親王首度參加

日本皇室接受民眾賀年 悠仁親王首度參加
中日外交關係緊張…中制裁矛頭對準北海道扇貝 海產禁令為觸怒日本

中日外交關係緊張…中制裁矛頭對準北海道扇貝 海產禁令為觸怒日本

熱門新聞

外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31
LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。（路透）

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

2026-01-01 23:10
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

含綠卡所有非公民出入境要拍照…今日你應知道5件事

2025-12-26 13:53
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」1日舉行跨年夜派對，卻突然發生大火，起火原因疑似與香檳瓶上的仙女棒有關。(美聯社)

瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

2026-01-01 21:54
最新數據顯示，英國今年因電網瓶頸而浪費掉的風電，總共增加近20億美元成本，對該國淨零排碳計畫是一大打擊。 路透

近20億風電付諸東流 英國「1問題」不解決發再多電也枉然

2025-12-29 09:33

超人氣

更多 >
WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮
醫師絕對不吃3種食物 「這1類」更被列為一級致癌物

醫師絕對不吃3種食物 「這1類」更被列為一級致癌物
湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲

湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲
色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變

色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變
不只是龍蝦…新英格蘭牡蠣、螃蟹都難逃一「劫」

不只是龍蝦…新英格蘭牡蠣、螃蟹都難逃一「劫」