我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長澤雅美元旦宣布與電影導演結婚 「我們將彼此扶持」

Meta天價買Manus 「草根暴富」創辦三小伙背景曝光

拚親情不拚煙火 菲律賓人跨年歡樂依舊

中央社馬尼拉專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
數以萬計的民眾於12月31日晚間湧進馬尼拉市地標黎薩公園，看煙火跨年。(中央社)
數以萬計的民眾於12月31日晚間湧進馬尼拉市地標黎薩公園，看煙火跨年。(中央社)

菲律賓人在爆竹聲與玩具喇叭聲中迎接2026年。馬尼拉市地標黎薩公園在跨年夜人山人海，雖然煙火規模不如部分國際大城壯觀，但親情與友誼的溫度，構成菲人跨年的核心風景。

元旦在菲律賓可說是僅次於耶誕的重要節慶，被視為一整年的運勢新起點。早在昨(31)天傍晚開始，街頭巷尾便陸續傳來爆竹聲；隨著午夜12時逐漸逼近，聲響愈發密集、也更加響亮，在跨年一刻達到最高潮。

燃放爆竹、製造聲響是菲律賓人視為趨吉避凶的習俗，因此儘管政府多年來呼籲民眾減少燃放爆竹，以避免炸傷事件，但民間仍普遍認為「越熱鬧，來年越興旺」。

從高樓俯瞰，繽紛煙火此起彼落、遍地開花，大馬尼拉地區的夜空同樣熱鬧，勾勒出非政府主導、分散式慶祝的跨年景象。

大馬尼拉地區多座城市與商場分別舉辦跨年活動。其中，在馬尼拉市的黎薩公園（Rizal Park），不少家庭席地而坐，將跨年夜當成團聚時刻；大人吃野餐、聽演唱會，小朋友或吹著玩具喇叭，或在草地上嬉戲，歡笑聲不斷。

民眾莉塔受訪時表示，她個人的新年願望是身體健康、家人平安，對國家則希望政府認真掃貪，把貪官污吏繩之以法；小朋友夏哈娜則天真地說，希望自己能變得更聰明，在學校有更好的表現。

在黎薩公園的人潮中，也有許多沒有返鄉的外省年輕人，由於旅費昂貴，使得回家過年成為一種奢侈，於是選擇透過人群的溫度，沖淡離鄉背井的孤獨。

來自南部民答那峨島的卡梅若丁說，家人都住在鄉下，但返鄉機票在年節期間大漲，只好留在馬尼拉過年，不過身邊有許多同樣來自外省的朋友相伴，因此並不孤單。

根據黎薩公園管理處的估計，大約有7萬人湧進黎薩公園參與跨年活動。

另一方面，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在臉書向民眾賀新年，期許民眾帶著希望與明確的方向繼續前行，「只要我們保持團結，定能實現更多的目標…打造一個更有秩序、以人為本的新菲律賓。」

民調機構「社會氣象站」（SWS）最近的調查顯示，有89%的菲律賓人是懷著「希望」迎接2026年，另有44%的菲律賓人相信新的一年會更好，其中以18歲至24歲年齡層的民眾對未來最樂觀。

菲律賓人重視親情，許多家庭於12月31日晚間在馬尼拉市地標黎薩公園席地而坐，利用...
菲律賓人重視親情，許多家庭於12月31日晚間在馬尼拉市地標黎薩公園席地而坐，利用跨年的機會聯繫感情。(中央社)

跨年 民調 機票

上一則

日媒揭解放軍與RO-RO船聯合登陸訓練 首次有複數船隊部署

延伸閱讀

紐約跨年夜百態 在家團圓成主流、年輕人滑雪迎新

紐約跨年夜百態 在家團圓成主流、年輕人滑雪迎新
新加坡濱海灣煙火秀迎接2026 遊客歡呼連連

新加坡濱海灣煙火秀迎接2026 遊客歡呼連連
雨霧攪局 網評：台北101跨年煙火秀變「101煙霧秀」

雨霧攪局 網評：台北101跨年煙火秀變「101煙霧秀」
紐約時報廣場今夜跨年將迎百萬訪客…今日你應知道5件事

紐約時報廣場今夜跨年將迎百萬訪客…今日你應知道5件事

熱門新聞

外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

含綠卡所有非公民出入境要拍照…今日你應知道5件事

2025-12-26 13:53
最新數據顯示，英國今年因電網瓶頸而浪費掉的風電，總共增加近20億美元成本，對該國淨零排碳計畫是一大打擊。 路透

近20億風電付諸東流 英國「1問題」不解決發再多電也枉然

2025-12-29 09:33
英國凱特王妃（右）與夏洛特公主6月14日離開白金漢宮，前往倫敦參加國王官方生日閱兵。(美聯社)

英王妃凱特癌後現身 與夏洛特公主鋼琴二重奏慶聖誕

2025-12-24 22:03
CNN全球事務專家麥格克撰文分析，從委內瑞拉、烏克蘭戰爭、台海情勢、以色列和伊朗，以及人工智慧等7大全球議題來看，2026將成全球權力的關鍵年。示意圖。路透

CNN點名2026全球權力關鍵年 7件大事含台海局勢

2025-12-25 10:31

超人氣

更多 >
海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？
多州2026年將持續推動取消或降低房產稅

多州2026年將持續推動取消或降低房產稅
前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞
驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料
狄鶯問「你是GAY嗎」 曹西平未婚原因曝光 暗戀她30年

狄鶯問「你是GAY嗎」 曹西平未婚原因曝光 暗戀她30年