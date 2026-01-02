嫌行李費太貴…澳洲乘客搭機掀「裸飛」潮 只帶3物登機

一項調查發現近半數受訪者認為航空公司刻意利用令人困惑的行李規定牟利，部分旅客則開始採取所謂的「裸飛」，也就是登機時完全不帶行李，只帶錢包、手機和充電器。(路透)

澳洲 媒體報導，國際行李運輸與跨國搬遷服務平台「Send My Bag」對1000名18歲以上旅客進行調查發現，近半數、48%受訪者認為航空公司刻意利用令人困惑的行李規定牟利。另有37%的人僅在過去一年內，就曾支付最高達200澳幣（約134美元）的超重行李費，部分旅客開始採取所謂的「裸飛」（Naked flying），也就是登機時完全不帶行李，只帶錢包、手機和充電器。

news.com.au報導，28歲國際旅客凱莉（Rachel Kelly）1月為了追求教學工作，從愛爾蘭搬到墨爾本時，就選擇「裸飛」。根據她的說法，當得知若要多帶一件行李登機，費用高達1000澳幣（約670美元）後，乾脆改將行李直接寄送，結果省下約600澳幣（約403美元）。

凱莉表示：「我覺得旅客都已經到機場的情況下，還要對隨身行李收取高額費用不公平。」她也說，雖然理解航空公司對托運行李收費，但目前的價格「真的太高，不值得」。

現居澳洲的凱莉在國內旅行時也抱持相同理念，若搭乘捷星（Jetstar）這類隨身行李限制7公斤的航空公司，就會把手提包藏在外套底下，或在必要時多穿幾件毛衣，等登機後再把包包拿出來，藉此避免被收取超重行李費。

她坦言，這樣做多少會感到緊張，擔心被地勤人員發現。但她說：「有時真的不得不這麼做，畢竟如果只是因為行李超過重量限制就被罰款，我一定會非常生氣。」

調查顯示，將近三分之一的受訪者曾為了避免額外費用而穿上多層衣物，其中又以Z世代與千禧世代最為常見。不過，「裸飛」並不一定涉及投機取巧或特權，也可以只是像登機時僅攜帶手機和錢包一樣簡單。由於航空公司通常允許攜帶兩件隨身行李，因此仍有足夠空間帶上手提包與筆電。

報導指出，「裸飛」其實可分為三個層級。第一是「口袋派」（Pocket People），也就是把外套與褲子口袋塞滿；第二是「寄送派」（Delivery Crew），事先將必需品寄送至目的地，或在抵達後向朋友借，但這得仰賴對方夠慷慨、體型也相近；第三則是「完全裸飛」（Totally Bare），不帶任何行李，只手持必要物品，例如手機、充電器與錢包。

至於是否真有人能把「裸飛」推向極端，僅帶著機票 與一支切換為飛航模式的手機登機，目前仍有待觀察。