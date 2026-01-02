還沒下車…日男拿行李慘困巴士艙內 10分鐘後才被救出

我的頻道

綜合報導

日本九州熊本市近日傳出一起巴士意外事件。一名剛結束北海道行程返抵熊本的男子，搭乘市區巴士在北區「武藏丘巴士站」下車後，於行李艙取物時不慎被關進艙內。由於司機未察覺仍有人在行李艙中即關門開車，男子受困約十多分鐘，直到巴士抵達下一站才被發現並脫困。

綜合香港01、日本「熊本放送」報導，該名男子事後受訪表示，當時曾請司機協助取出行李，但長時間未獲回應，因急於取回物品，便自行將身體探入行李艙內，未料司機在未確認艙內狀況下關上艙門，導致他被困其中。

男子受困後立刻打開手機手電筒照明，並致電聯絡父母說明情況。巴士繼續行駛約十多分鐘後，抵達熊本市東區「保田窪北路口」站時，司機才察覺異狀，男子隨即被救出，所幸未傳出受傷。

巴士所屬的九州產交巴士公司事後以社長岩崎司晃名義，在官網發布「重要通知」，就「使乘客生命與身體陷入危險」一事公開致歉。公司說明，事故肇因於司機關閉行李艙門時未進行確認，未來將在行李艙作業手冊中明確規定關門前須目視檢查，並加強全體安全管理，以防類似事件再度發生、重建乘客信任。

日本 香港

