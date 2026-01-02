河內舊電車化身「街道博物館」穿越50年 介紹越南非遺

越南河內竹帛湖擺放6台仿法國殖民時期舊電車車廂所構成的「街道博物館」，車廂內呈現不同的越南傳統文化及體驗活動，如河粉米線、傳統糕點、咖啡、路邊茶攤等。車廂一樓是博物館式的展覽空間，二樓則是體驗空間。(中央社)

越南 河內市旅遊所主辦首屆非物質文化遺產推廣活動，近日啟動。「河內：觸及記憶」活動以圍繞河內竹帛湖（Hồ Trúc Bạch）擺放6台舊電車車廂所構成的「街道博物館」展開，描繪50年前越南在1975年計畫經濟下補貼時代（Thời bao cấp）的生活樣貌，邀請記者、作家、旅行社與觀光 業者組成10組參訪團，輪流踩點、參觀。

車廂仿造法國殖民時期的越南電車，復古味十足。車廂內呈現不同的越南傳統文化及體驗活動，如河粉米線、傳統糕點、咖啡 、路邊茶攤等。每節車廂一樓是博物館式的展覽空間，二樓則是體驗空間。車廂與街道博物館的數量預計會繼續增加。

其中一個車廂的街道博物館主題為「茶與風雅愛好」，介紹道地的茶文化，以及製茶、插花、古玩等愛好。

承辦方巴亭坊的副主席阮民輝（Nguyễn Dân Huy）對於來自台灣、在越南深耕20年徐國安所製的茶葉讚不絕口，因此特邀徐國安的河安茶公司在現場展示「野生型」的古樹茶，及「完全野生」的古樹茶。

後者主要長在石頭上，所謂「上者生爛石」，韻味及內含物更加獨特稀有。徐國安引進台灣技術，在越南北部採摘製作相當稀有的古樹茶，成為製作越南古樹茶與紅茶的先驅。

越南建設部員工阮玉光（Nguyễn Ngọc Quang）也是徐國安茶葉的「粉絲」。他告訴記者，他接觸過許多茶研究家，「但了解越南野生茶的，徐國安應該是第一人；發現並發揚越南野生茶的，他也是第一人」。

河內市旅遊所副所長陳忠孝（Trần Trung Hiếu）在受訪時說，兩年來，這6台車環繞湖邊，喚醒民眾對過去生活的記憶，受到國內外觀光客喜歡，希望持續利用這些車，透過非物質文化遺產的角度，推廣河內觀光旅遊。

他指出，這是創新的旅遊模式，不僅注重景區，更著重過去文化歷史感受，讓遊客體驗傳統文化復甦的過程。