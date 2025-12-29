2把鎖、牽到屋內…比利時單車竊案7年增7成 車主必修防盜課

我的頻道

中央社
自行車是比利時人仰賴的交通工具之一，為了防盜，街頭停放的自行車都會上鎖。(中央社)
自行車是比利時人仰賴的交通工具之一，為了防盜，街頭停放的自行車都會上鎖。(中央社)

自行車是比利時人仰賴的交通工具之一，過去數年自行車數量直線上升，大街小巷都能看見民眾騎車的身影。然而與此同時，自行車竊案也頻頻發生，成了不可忽視的問題。為了防盜，官方與民間也祭出形形色色的各式招數。

比利時街頭常見自行車騎士，街上也有不少自行車用品店。(中央社)
比利時街頭常見自行車騎士，街上也有不少自行車用品店。(中央社)

在布魯塞爾開業的日本髮型設計師Masaki帶著一絲苦笑說，「我自行車才剛買四個月，就被偷走了。後來也不敢再買新的，都是利用大眾交通工具。」

Masaki的遭遇並不是個案，自行車失竊在比利時不算罕見，無論比利時人或是在比利時生活、工作的外國人，多少都有經歷或耳聞。防盜成了車主們的「必修課」。

竊案頻發的原因之一，是自行車數量不斷攀升。

布魯塞爾首都大區政府下轄、負責管理公共安全與協助制定安全政策的組織safe.brussels去年發布報告指出，布魯塞爾的自行車使用量在十年間迅速增加。若以2010年作為比較基準，自行車數量增加至原來的五倍。布魯塞爾首都大區的自行車竊案從2015年到2022年激增70%，從2900起增加至5001起。

在布魯塞爾一間咖啡店工作的Emma，提到她的自行車險些被偷的經驗。Emma說，除了利用大眾運輸工具外，有時天氣好的話，她也會騎自行車上下班，車子會停在附近的自行車停放架並上鎖。

有一天下班後去牽車時，她發現鎖明顯被破壞，但因為沒有完全損毀，因此車子並未失竊。這次的經驗著實嚇到她，後來，如果騎車上班，她就會把自行車牽到店內停放。

布魯塞爾一處自行車店店長談到防竊方式，指為應對竊賊，現在越來越多車主會準備兩把鎖，而且是較沉重的鏈條鎖或U形鎖，「帶大鎖確實不太方便，但是能降低失竊風險。上的鎖越多，竊賊就越不想偷。」

網路上也有不少人建議，要將車停在人多、熱鬧與靠近商家的地方，車子的鎖不要鎖在不牢固的欄杆或設施上；也有人提醒，最好在傍晚前牽走車子，因為晚上失竊風險比白天高。

除了民間想出各種應對方式以降低失竊外，比利時聯邦政府也在2024年4月推出自行車登記系統MyBike，鼓勵車主上網登記並在車上貼上識別貼紙，降低自行車被盜的風險，同時提高失竊後尋回機率。

為配合自行車使用者增加，比利時街頭有不少專門為自行車設計的交通指示牌。(中央社)
為配合自行車使用者增加，比利時街頭有不少專門為自行車設計的交通指示牌。(中央社)

比利時聯邦流動和運輸公共服務部5月發布的資料顯示，MyBike上路一年後，已有7萬5057輛自行車完成登記。這一年內，在MyBike登記的自行車中，有1031輛遭竊，之後有150輛順利尋回並歸還給原車主，尋回率是14.55%，相較於未登記的情況，高出3.5倍。

不論什麼樣的對策，由於失竊風險仍然存在，加購保險成為許多車主的選擇之一。

比利時的保險公司專業協會Assuralia今年上半年針對旗下11家提供自行車保單的會員調查發現，去年整體自行車保單數量較2023年增加13%，其中85%保戶有加保失竊險。以去年理賠情形為例，每輛遭竊的自行車，保險公司平均理賠金額為1950歐元（約2296美元）；若自行車遭破壞，平均理賠金額為994歐元。

保險 咖啡 聯邦政府

