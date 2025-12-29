王室珠寶失竊被偷怕 羅浮宮阿波羅長廊加裝防盜鐵窗

工人23日正在為巴黎羅浮宮博物館被盜賊闖入的窗戶，安裝金屬安全欄杆。(美聯社)

法國羅浮宮 博物館近日在阿波羅長廊（Apollo Gallery）展廳窗戶上安裝鐵欄。不久前，竊賊在光天化日之下闖入這座巴黎地標，從阿波羅長廊盜走多件王室珠寶。

中央社引述法新社報導，羅浮宮（Louvre）主管史坦巴克（Francis Steinbock）說：「這是竊案發生後決定的緊急措施之一。」

清晨時分，工人們站在阿波羅長廊的陽台上，把起重機吊起的巨大鐵柵欄固定在法式落地窗上。

史坦巴克表示：「我們之前答應要在年底前完成這項工作。」他還說，目前還在討論「加固其他窗戶」的方案。

羅浮宮館長戴卡赫（Laurence des Cars）日前對議員指出，鐵柵欄將在「聖誕節 前」重新安裝。她指出，該展廳原本設有柵欄，但在2003年至2004年修復工程期間拆除。

10月發生估計損失達1.02億美元的珠寶竊案後，這座全球參觀人數最多的博物館安全標準面臨嚴厲審視，加裝鐵窗是近幾個月來採取的最新舉措。

史坦巴克表示，目前已有一支警察部隊駐守羅浮宮，強化錄影監控的計畫也正在進行中。

羅浮宮日前也宣布，已完成博物館周邊的防盜措施。

Yahoo新聞報導，法國檢方懷疑10月發生事件涉及專業犯罪網絡，檢察官Laure Beccuau表示，這宗竊案或為私人收藏家所「委託」，亦可能是為將珠寶拆解變賣或洗黑錢用途。她表示，「今日任何藝術品盜竊都可能與毒品資金流動有關。」

案件已交由專門偵辦重大文物失竊案的警隊負責。專家認為，若珠寶已被拆解或改造，追回難度將極高。警方現正分析閉路電視畫面，追查四名疑犯的逃逸路線及珠寶去向。

羅浮宮自1793年開館以來盜竊案極少，但每次均轟動全球。最著名的案例發生於1911年，義大利 籍裝修工人Vincenzo Peruggia將《蒙娜麗莎》藏於外套內偷走，兩年後在義大利被捕，畫作最終尋回。

1998 年，19世紀畫家Camille Corot的《塞夫勒之路》（Le Chemin de Sèvres）被人從牆上取走，至今下落不明。

近年法國亦屢現文物竊案。9月利摩日（Limoges）的阿德里安杜布歇博物館（Adrien Dubouché Museum）遭賊人闖入，竊走價值約950萬歐元的瓷器；去年11月，巴黎柯尼亞克-傑博物館亦有七件歷史文物被偷。