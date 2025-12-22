我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

南加隱秘公園：賈伯斯的靈性導師、甘地遺骨都在此

日本上皇明仁滿92歲 成為歷代最長壽日皇

中央社即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本上皇明仁滿92歲，生日當天將在住處接受日皇夫婦以及孫女愛子內親王等家人的祝賀。(日本宮內廳提供／美聯社)
日本上皇明仁滿92歲，生日當天將在住處接受日皇夫婦以及孫女愛子內親王等家人的祝賀。(日本宮內廳提供／美聯社)

日本上皇明仁今天滿92歲。他今年稍早雖然曾住院過兩次，但掌管日本皇室事務的宮內廳表示，明仁的身體狀況穩定。日媒指出，明仁是有紀錄可查以來，歷代最長壽的日皇。

富士新聞網（FNN）與朝日電視台報導，宮內廳配合明仁生日，今天公開他與上皇后美智子本月8日在住處仙洞御所活動的畫面。

明仁今年5月曾住院接受詳細的心臟檢查，並被診斷出「無症狀性心肌缺血」，後來為了治療心臟與使用新藥物曾於7月住院。

宮內廳表示，明仁的症狀相對較穩定，在不造成心臟負荷的情況下，每天都會與美智子散步，持續從事避免肌力流失的運動。

另外，明仁目前每週會前往皇居（皇宮）內生物學研究所兩次，參加線上「魚類分類研究會」等活動，持續從事被他視為畢生志業的鰕虎魚研究。

日本上皇明仁滿92歲，生日當天將在住處接受日皇夫婦以及孫女愛子內親王等家人的祝賀...
日本上皇明仁滿92歲，生日當天將在住處接受日皇夫婦以及孫女愛子內親王等家人的祝賀。(日本宮內廳提供／美聯社)

宮內廳也表示，配合今年是第二次世界大戰結束80週年，上皇夫婦也相當關心日皇德仁與皇后雅子今年稍早訪問二戰爆發激烈戰役的硫磺島。上皇夫婦接著在夏天時曾前往長野縣輕井澤，關注二戰過後，從中國撤離的日本人到當地開拓的歷史等。

上皇夫婦今年出席的活動，包含9月參加慶祝孫子悠仁成年的晚宴，以及10月下榻在神奈川縣的葉山御用邸（別墅）期間與當地人交流。

明仁今天將在住處，接受日皇夫婦以及孫女愛子內親王等家人的祝賀。

日本

上一則

潘尼朵尼外銷全世界 義大利甜點店把握龐大聖誕商機

延伸閱讀

日本女星波瑠與高杉真宙結婚 公開婚紗照

日本女星波瑠與高杉真宙結婚 公開婚紗照
5成8台灣人欣賞高市早苗 台灣民意基金會：魅力橫掃全台

5成8台灣人欣賞高市早苗 台灣民意基金會：魅力橫掃全台
日高官支持擁核 中國外交部：引發的慘禍將遠超二戰

日高官支持擁核 中國外交部：引發的慘禍將遠超二戰
Uniqlo宣布加薪 日本畢業生年薪590萬日圓 一口氣調漲12%

Uniqlo宣布加薪 日本畢業生年薪590萬日圓 一口氣調漲12%

熱門新聞

南韓泡菜今年前10個月進口金額達1.59億美元，超過出口的1.37億美元，幾乎全數來自中國。(美聯社)

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

2025-12-22 00:50
俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行年度「直接連線」暨大型記者會活動。(路透)

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

2025-12-19 21:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
美國司法部19日釋出艾普斯坦案最新解密檔案，其中一張照片驚見英國安德魯王子（前）神情輕鬆地橫躺在多名女子的大腿上，而已遭定罪的淫魔共犯麥斯威爾（後立者）則在後方露出微笑。（美聯社）

安德魯王子王室莊園橫躺5女腿照曝光 前妻也捲入

2025-12-22 01:28
澳洲雪梨邦代海灘日前驚傳槍擊事件。圖為16日民眾參加守夜活動悼念遇難者。路透

雪梨海灘槍擊案 男子力阻槍手不幸喪生英勇行為曝光

2025-12-16 10:27
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48

超人氣

更多 >
便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價