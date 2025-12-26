我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄亥俄老翁扮聖誕老人超速遭警攔停 網友笑：趕著送禮

台立院對賴清德彈劾案 確定明年5月19日投票

葡萄酒消量減 瑞士國會通過宣導本土產品 守護文化資產

中央社／蘇黎世19日專電
瑞士的葡萄酒製酒文化與餐飲發展、節慶與地方發展相連，具有文化與社會功能。維護酒業不再僅是保護農業，而是保護在地文化；圖為秋日瑞士瓦萊州酒莊。(中央社)
瑞士的葡萄酒製酒文化與餐飲發展、節慶與地方發展相連，具有文化與社會功能。維護酒業不再僅是保護農業，而是保護在地文化；圖為秋日瑞士瓦萊州酒莊。(中央社)

瑞士本土葡萄酒近年受到健康意識提升，以及進口葡萄酒大量湧入影響，消費持續下降，酒農處境艱難。瑞士上議院近日表決通過「支持為葡萄酒進行公共宣導」，強調酒莊存續與瑞士的農業景觀、地方文化與傳統密不可分。

瑞士琉森日報（Luzerner Zeitung）報導，瑞士葡萄酒農協會（SBV）主席、同時也是國會議員的麥爾（Andreas Meier）指出，對瑞士消費者而言，外國葡萄酒價格低廉、選擇眾多，對本土酒形成強烈競爭。瑞士葡萄酒商與酒農普遍認為，本土葡萄酒本就比進口酒昂貴，若再因健康因素進一步限制酒精消費，將使銷售更加困難。

報導指出，瑞士社會近年對葡萄酒的討論，源自2024年世界衛生組織（WHO）提出酒精危害健康的呼籲，瑞士公共健康團體亦公開要求政府限制酒精消費。官方數據顯示，瑞士人均酒精消費量持續下降，年輕世代尤其明顯。

據報導，麥爾指出，瑞士葡萄酒產業正面臨嚴峻挑戰，多數酒農為小農家族型態經營，難以承受長期銷售下滑。市場競爭激烈、成本上升，以及氣候變遷帶來的不確定性，都使酒農承受巨大壓力。同時，消費者逐漸轉向「少量、重質」的飲酒模式，進一步壓縮市場空間。

本週國會討論中，主要政黨不分左右派皆肯定酒農生存與葡萄酒文化的重要性。左派的綠黨認為，葡萄酒與烈酒不應一概而論，前者多與餐飲文化、節慶與地方發展相連，具有文化與社會功能；右派的瑞士人民黨則指出，過度管制葡萄酒銷售將削弱本地農業，反而讓進口酒擴大市占。

上議院最終以31比15票通過支持「為葡萄酒進行公共宣導」的主張，使葡萄酒不再僅被視為酒精飲品，而是一項值得保護的文化。

新蘇黎世報(NZZ)引述分析人士指出，現任經濟部長帕姆蘭（Guy Parmelin）出身葡萄酒農，國會此次表決亦顯示，葡萄酒農在政壇具備相當影響力。

記者走訪蘇黎世一家餐廳，業者坦言，因價格優勢，以及種類繁多，外國葡萄酒確實在酒單上占比較高；在聖誕消費高峰期，進口酒品可提高營業額。

瑞士餐飲業者坦言，進口酒品相較本土酒，單價較低且品項多，在酒單上占比較高。(中央...
瑞士餐飲業者坦言，進口酒品相較本土酒，單價較低且品項多，在酒單上占比較高。(中央社)

瑞士 氣候變遷 WHO

上一則

入選2026最佳旅遊地…大馬檳城美食引朝聖「炒粿條」成代表

下一則

直升機墜毀「非洲最高峰」吉力馬札羅山 5罹難者身分曝光

延伸閱讀

瑞士暖冬面臨雪荒 白色聖誕機率僅3成

瑞士暖冬面臨雪荒 白色聖誕機率僅3成
守護葡萄酒文化資產 瑞士國會挺酒農度過難關

守護葡萄酒文化資產 瑞士國會挺酒農度過難關
歐之旅2026夏季瑞士4名峰、2大景觀火車12日遊 聖誕優惠

歐之旅2026夏季瑞士4名峰、2大景觀火車12日遊 聖誕優惠
瑞士研究：年節與儀式感形成快速家飾過度消費

瑞士研究：年節與儀式感形成快速家飾過度消費

熱門新聞

南韓泡菜今年前10個月進口金額達1.59億美元，超過出口的1.37億美元，幾乎全數來自中國。(美聯社)

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

2025-12-22 00:50
俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行年度「直接連線」暨大型記者會活動。(路透)

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

2025-12-19 21:32
美國司法部19日釋出艾普斯坦案最新解密檔案，其中一張照片驚見英國安德魯王子（前）神情輕鬆地橫躺在多名女子的大腿上，而已遭定罪的淫魔共犯麥斯威爾（後立者）則在後方露出微笑。（美聯社）

安德魯王子王室莊園橫躺5女腿照曝光 前妻也捲入

2025-12-22 01:28
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
CNN全球事務專家麥格克撰文分析，從委內瑞拉、烏克蘭戰爭、台海情勢、以色列和伊朗，以及人工智慧等7大全球議題來看，2026將成全球權力的關鍵年。示意圖。路透

CNN點名2026全球權力關鍵年 7件大事含台海局勢

2025-12-25 10:31
英國凱特王妃（右）與夏洛特公主6月14日離開白金漢宮，前往倫敦參加國王官方生日閱兵。(美聯社)

英王妃凱特癌後現身 與夏洛特公主鋼琴二重奏慶聖誕

2025-12-24 22:03

超人氣

更多 >
男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘
電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬

電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬
電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫
若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？
2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單