想幫姊妹辦婚禮…印度2窮青花2美元租礦地 挖出15克拉鑽石

印度 中央邦（Madhya Pradesh）潘納（Panna）雖然以鑽石礦藏聞名，卻是個被貧困籠罩的地區，近日誕生一則現代「淘金記」的故事。兩名當地青年以極低成本200盧比（約2美元）租下一塊礦地，竟在三周內發現一顆價值不菲的鑽石，他們的命運或因此改變。

綜合香港 01報導，24歲哈蒂克（Satish Khatik）和23歲穆罕默德（Sajid Mohammad）近期在他們租用的一小塊礦地上，發現一顆重達15.34克拉的鑽石。經鑽石鑑定師評估，這顆寶石級鑽石的市場價值約在500萬至600萬印度盧比（約5.5萬至6.6萬美元）。

潘納地區礦業官員帕特爾（Ravi Patel）證實這一發現，並稱讚兩人運氣極好：「他們在11月19日才租下這塊地，幸運的是，他們在幾周內就有如此收穫。」

發現者哈蒂克經營一家肉類店鋪，穆罕默德則以販賣水果為生，兩人是一對兒時好友，均來自貧困家庭。他們租用礦地的動力，是因為想承擔家中姊妹的婚禮費用。

「我們微薄的收入根本跟不上開支，」穆罕默德坦言在潘納，儘管地下蘊藏著礦產，但居民長期面臨缺水、失業等挑戰。邦政府以象徵價格出租小塊礦地，成為許多家庭寄託希望的普遍方式。穆罕默德的父親和祖父曾挖掘數十年，卻只找到「灰塵和石英碎片」。

與當地大多數人一樣，兩位青年利用業餘時間，完全依靠手工挖坑、篩洗、仔細翻找，在成千上萬的石頭中尋覓鑽石，他們無疑是幸運兒。據報導，這顆鑽石將在政府組織的季度拍賣 會中拍賣，吸引印度各地乃至海外買家競投。

他們表示，尚未考慮將這筆意外之財用於購地、擴大生意或搬遷到更大的城市，「我們現在的重點就是為姊妹們籌辦婚禮」。