北極熊罕見「收養幼熊」畫面 加拿大研究拍攝曝光

中央社／綜合報導
北極熊示意圖，非新聞事件圖。(路透)
北極熊示意圖，非新聞事件圖。(路透)

加拿大北部研究人員近期觀察到一宗罕見的北極熊「收養」案，並拍攝到野生雌性北極熊照顧一頭非親生幼熊的畫面。

中央社引述法新社報導，加拿大環境與氣候變遷部科學家李察遜（Evan Richardson）表示：「北極熊收養幼熊的情況相當罕見。我們在過去45年的族群研究中，只記錄到13起案例。」

這段雌性北極熊對非親生幼熊視如己出的影像是在加拿大曼尼托巴省邱池 （Churchill）附近、西哈德遜灣（Western Hudson Bay）一年一度的北極熊遷徙期間拍攝。邱池素有「世界北極熊之都」之稱。

研究人員春季時首次遇見這頭雌熊，當時牠剛離開產下幼熊的洞穴，身邊只有一隻幼熊，且已被標記耳牌，這是研究族群時的常見作法。

數週前，研究人員再次發現這頭母熊，卻看到牠身邊多了一隻沒有耳牌的幼熊。李察遜表示：「當我們回頭檢視資料後，才意識到牠收養了一頭幼熊。」

研究人員拍攝的影片顯示，兩頭幼熊在覆蓋白雪的地景中張望，母熊則在後方來回踱步；其中一段畫面中，一隻幼熊還急忙跑向另外兩頭熊會合。

這兩頭幼熊年齡約10至11個月，預料將持續跟隨母熊生活，直到約2歲半左右。

研究人員目前尚不清楚被收養幼熊的生母發生了什麼事。不過李察遜指出，有母熊照顧，將大幅提高幼熊存活至成年的機率。

他說：「知道這頭雌性北極熊正在照顧這隻幼熊，並讓牠有存活的機會，令人感動。」

他還說：「雌性北極熊是非常稱職的媽媽，牠們天生具有強烈的母性本性，當苔原上出現孤單哭叫的幼熊時，牠們往往就會把幼熊納入羽翼下照顧。」

加拿大 氣候變遷

