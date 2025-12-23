「看到媽媽埋石頭下」7歲烏童遇空襲喪母 羅曼之舞堅韌象徵

我的頻道

羅曼戴著壓力面罩、穿上舞衣準備國標舞表演。(路透)
羅曼戴著壓力面罩、穿上舞衣準備國標舞表演。(路透)

「被炸傷的男孩，對著埋在石頭下的媽媽說再見。3年後他重新穿上舞衣，翩翩起舞...」2022年，7歲的烏克蘭男孩羅曼（Roman Oleksiv）在俄羅斯的空襲嚴重燒傷，母親當場喪命。歷經漫長的手術與多年復健後，羅曼在近日到歐洲議會發表演說，悲慘的經歷讓現場觀眾流下眼淚，一旁的翻譯員更難忍悲傷、哽咽一度中斷工作。儘管遭受巨大創傷，羅曼仍重拾對國標舞和音樂的熱情，於國際手風琴大賽贏奪下首獎。他的故事被拍攝成短片「羅姆奇克」（Romchyk），成為俄烏戰爭下烏克蘭兒童的堅韌象徵。

看診遇劫 險些失去雙腳

2022年7月14日早上，7歲的羅曼和他29歲的母親哈利娜從利維夫（Lviv）來到文尼察（Vinnytsya），到醫院做身體檢查。上午10點42分左右，俄羅斯海軍從黑海一艘潛艇發射了5枚巡弋飛彈，其中兩個飛彈被烏軍攔截，其餘三個分別擊中蘇聯時期建造的音樂廳House of Officers、民用建築，及哈利娜母子所在的文尼察醫院。文尼察位於烏克蘭中西部，離前線戰場甚遠。

這場空襲造成28人死亡、至少202人受傷。在文尼察醫院的哈利娜當場罹難，羅曼則受到重傷——45%以上身體面積被嚴重燒燙傷，頭部受到碎片割傷、全身多處骨折。根據在襲擊發生14個月後的2023年9月回憶道，爆炸發生時他被拋到牆壁上，周圍陷入火海。接著陷入漆黑，只看到出口有些微弱光線，只能盡全力走過瓦礫堆，向光線走去。

羅曼形容，雖然他當時有意識到自己在移動，但卻感受不到左右腳的存在。接著，羅曼在文尼察醫院待了三天，再被移轉到德國德勒斯登燒傷專科醫院，並在那裡度過了超過一年。

2022年7月14日早上,俄羅斯海軍從黑海一艘潛艇發射了​​5枚巡弋飛彈,其中一個擊中哈利娜母子所在的文尼察醫院。(美聯社)
2022年7月14日早上，俄羅斯海軍從黑海一艘潛艇發射了​​5枚巡弋飛彈，其中一個擊中哈利娜母子所在的文尼察醫院。(美聯社)

戴面罩治療 需手術到18歲

羅曼昏迷了超過100天，接受了35次以上植皮和重大外科手術。他的父親羅斯拉夫（Yaroslav）表示，當時沒有人能保證羅曼能夠存活下來。雖然最後在醫療團隊的努力之下保住了性命，但兩年多以來，羅曼必須時時刻刻戴著藍色的壓力面罩，並接受漫長的物理治療。由於燒傷的疤痕不會與健康皮膚同步生長，未來他需要持續接受手術，可能直到18歲。

如今羅曼已經11歲，2025年12月10日，他前往法國史特拉斯堡（Strasbourg）的歐洲議會發表演說，講述自己如何在俄軍轟炸醫院時失去了母親，把自己的故事直接傳達給國際社會。

「我看到媽媽被埋在石頭下，我看到了她的頭髮。我只能摸摸她的頭髮，向她道別」；「那是我最後一次見到我的媽媽，也是我最後一次能跟她道別。」

羅曼的故事讓現場聽眾紛紛流下眼淚，一旁的口譯員情緒激動、一度哽咽落淚中斷工作。口譯員數度為自己情緒反應道歉，並由其他同事接手翻譯工作。

羅曼的故事持續為烏克蘭戰爭下受苦的兒童們發聲。(路透)
羅曼的故事持續為烏克蘭戰爭下受苦的兒童們發聲。(路透)

重拾跳國標舞熱情、演奏手風琴獲獎

羅斯拉夫表示，羅曼遭受的不只有身體的痛苦，心靈更受到極大創傷。他形容，在襲擊發生後幾個月內，羅曼每天清晨5點左右就會醒來，在床邊向爸爸述說爆炸時的經過。羅斯拉夫總是平靜地和兒子談論這些痛苦的遭遇，也一起回憶和母親度過的美好時光。他強調在共同度過煎熬時刻時「討論」的重要性，不能總是保持沈默。

「如果我們經常談論媽媽，我們就能一直平靜地回憶，對羅曼來說，就像一道道溫暖的陽光注入他的心中」

在往後的日子裡，羅斯拉夫和羅曼常常去媽媽的墓地，點上一支蠟燭，並坐在墓前一陣子，再一同起身回家，「這就是我們現在的生活」。

羅曼的故事不只給世界帶來警示，更成為烏克蘭兒童希望的象徵。羅曼憑藉著「超乎常人的毅力」，在兩年後回到學校上課。不只繼續重要的課業，他更重拾過去對國標舞和音樂的熱愛，生活穿插上學、交朋友、游泳、舞蹈、音樂和物理治療，加快奇蹟康復的速度。

羅曼的父母喜愛在家中拉手風琴，在薰陶之下他也愛上這個樂器。儘管右手手指因燒傷仍難以大幅度移動，右腳也無法抬得很高，他依然勤奮練習，並在2025年3月的國際手風琴大賽（Intersvitiaz Accomusic）中贏得首獎。羅曼也重新開始練習國標舞，最喜歡的是探戈還有查爾斯頓舞。

羅曼在受傷兩年後回到學校上課。(路透)
羅曼在受傷兩年後回到學校上課。(路透)

故事拍片獲獎 播映感動方濟各

許多人深受羅曼感動，這段「浴火重生」的故事也被倫敦大學金匠學院（Goldsmiths, Univerisity）學生拍攝成短片「羅姆奇克」（Romchyk）。這部作品講述羅曼的康復過程及追逐成為專業舞者的夢想，並在坎布里亞電影節（Cambria Film Festival）獲得關注，導演Alexis Bicât也憑藉這部作品獲得最佳新興電影製作人獎。

「羅姆奇克」多次在國際場合播放，如2023年世界兒童權利峰會，或2025年12月10日的歐洲議會。根據已故教宗方濟各在放映時深受感動，在後來多次與羅曼於公開場合見面。製作團隊表示，希望能把羅曼的故事傳播到世界各地，讓世人更了解戰爭對兒童造成的真實後果。

羅曼的故事持續為烏克蘭戰爭下受苦的兒童們發聲。聯合國人權事務高級專員2025年報告顯示，截至2024年12月，超過73萬7000名兒童在戰火中流離失所、170萬名兒童淪為難民，其中多數孩子和父母或監護人徹底分離。莫斯科還強制帶走超過2萬名烏克蘭兒童，其中基輔成功帶回1300人。

羅曼現仍在康復過程中努力，也持續在國標舞的路上追夢。父親羅斯拉夫期待羅曼能繼續以相同的力量成長，翩翩起舞。羅曼今年6月接受自由歐洲電台訪問時分享，自己現在都穿著母親生前的運動鞋去做物理治療，「這是媽媽的鞋子，38號，我已經長大了，現在是我的了。」

烏克蘭男孩羅曼（Roman Oleksiv）2022年7月在空襲中嚴重燒傷，歷經...
烏克蘭男孩羅曼（Roman Oleksiv）2022年7月在空襲中嚴重燒傷，歷經漫長的手術和復健療程，如今已經穿上舞衣，繼續追逐成為國標舞者的夢想。(路透)

