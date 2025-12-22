我的頻道

楊伯文告別SNL 最後短劇演到哭 亞莉安娜、雪兒同台送別

勁球頭獎彩金上看16億 美國樂透史上第5高 22日開獎

已5國拒與以色列同台 2026歐洲歌唱賽陷賽史最大抵制潮

綜合報導
奧地利歌手JJ是2025年歐洲歌唱大賽冠軍。（歐新社）
歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）2026年將邁入第70屆，卻遭遇賽史最大規模的政治抵制，五個國家因以色列參賽而退出。

中央社引述法新社報導，主辦單位「歐洲廣播聯盟」（European Broadcasting Union）近日宣布，35國明年5月將在奧地利維也納參加這項全球最大現場轉播音樂賽事，為自2004年擴大報名以來參賽國數量最少。

若非保加利亞、羅馬尼亞和摩爾多瓦重回這場年度盛會，參賽國數量恐怕會更低。

多年來，各國對歐洲歌唱大賽頗有微詞，時而參賽時退出，有時是因為投票制度、獲勝機率、節目品質或參賽歌曲水準等問題，但這次情勢顯然不同。

以色列在加薩走廊（Gaza Strip）長達兩年的戰事引發廣泛關切，爭議白熱化。

此外也有一派人質疑電話投票系統遭到操縱，以拉抬以色列成績。以色列今年在瑞士巴塞爾（Basel）舉行的歐洲歌唱大賽觀眾投票中輕鬆領先，並連續從多個國家獲得滿分。

部分廣播公司也對歐洲廣播聯盟的價值觀和媒體自由懷有疑慮，尤其以色列限制他們的記者進入加薩，同時在加薩針對巴勒斯坦記者攻擊甚至殺害。

冰島、愛爾蘭、荷蘭、斯洛維尼亞及西班牙的公共廣播機構都已宣布抵制明年賽事。

熟悉歐洲歌唱大賽地緣政治關係的歷史學家伏勒提奇（Dean Vuletic）告訴法新社：「歐洲歌唱大賽就像歐洲政治風向球，反映時代精神。」

他說：「這是我們第一次看到多家廣播機構因他國參賽而聯合進行政治抵制。這對這項大賽來說是嚴重危機。」

歐洲歌唱大賽新聞發布會上,奧地利廣播公司ORF總經理羅蘭魏斯曼(Roland Weissmann)表示...
另據媒體報導，奧地利公共廣播機構ORF近日表示，不會審查觀眾反應，也不會靜音以色列在2026年歐洲歌唱大賽表演期間的噓聲。

ORF執行製作人麥可克羅恩表示，只要巴勒斯坦旗幟符合當地法律和安全規定，觀眾不會被禁止使用。克羅恩在記者會上表示：「我們不會粉飾太平，也不會避免揭露正在發生的事情」、「我們的任務是呈現事物的真實面貌。」

奧地利和ORF一直是以色列在歐洲歌唱大賽中最堅定的支持者之一。根據主辦單位表示，去年的歐洲歌唱大賽決賽吸引了全球約 1.66億觀眾，凸顯了在政治風波中圍繞比賽的高度關注。

