我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

楊伯文告別SNL 最後短劇演到哭 亞莉安娜、雪兒同台送別

勁球頭獎彩金上看16億 美國樂透史上第5高 22日開獎

雕像、猶太墓園…丹布朗新書掀布拉格觀光熱 走訪神祕傳說

中央社
聽新聞
test
0:00 /0:00
丹布朗新作「The Secret of Secrets」，引起全球書迷對布拉格的關注，布拉格也順勢推出以小說場景為主軸的導覽；圖為代表性地標天文鐘。(中央社)
丹布朗新作「The Secret of Secrets」，引起全球書迷對布拉格的關注，布拉格也順勢推出以小說場景為主軸的導覽；圖為代表性地標天文鐘。(中央社)

國際暢銷作家丹布朗（Dan Brown）的最新作品「The Secret of Secrets」，以捷克首都布拉格為故事舞台，引起全球書迷對布拉格的關注。布拉格也順勢推出以小說場景為主軸的導覽，結合歷史、宗教與神祕傳說，讓遊客從文學角度認識布拉格。

國際暢銷作家丹布朗的小說向來擅長結合歷史、科學、宗教與懸疑驚悚元素，他的最新小說...
國際暢銷作家丹布朗的小說向來擅長結合歷史、科學、宗教與懸疑驚悚元素，他的最新小說「The Secret of Secrets」已於9月9日發行，故事以捷克首都布拉格為背景，在布拉格書店登上熱門排行榜。(中央社)

丹布朗的小說向來擅長結合歷史、科學、宗教與懸疑驚悚元素，暢銷書包括「達文西密碼」、「天使與魔鬼」與「失落的符號」等，全球銷售量逾2.5億冊。他的最新小說「The Secret of Secrets」已於9月9日發行，故事從蘭登教授受邀前往布拉格，參加知名科學家凱薩琳主持的學術演講展開。

作家靈感 吸全球遊客

這本書促成布拉格推出「丹布朗主題導覽行程」，中央社記者受邀參加，隨導覽團走訪舊城廣場，並穿越蜿蜒小巷前往猶太區，參觀卡夫卡雕像、平卡斯會堂與猶太墓園，兩小時的導覽最後在查理大橋結束。參加者國籍多元，來自日本、香港、澳洲、荷蘭等國，顯示吸引全球遊客的興趣。

布拉格推出「丹布朗主題導覽行程」，走訪景點包含舊城廣場的天文鐘，以及猶太區的卡夫...
布拉格推出「丹布朗主題導覽行程」，走訪景點包含舊城廣場的天文鐘，以及猶太區的卡夫卡雕像、平卡斯會堂與猶太墓園，兩小時的導覽最後在查理大橋結束。(中央社)

「丹布朗導覽團」的導覽員德沃斯卡（Dagmar Dvorská）表示，這條路線雖以丹布朗小說為引子，實際上著重於布拉格的文化底蘊與歷史，「我們希望旅客不只是追尋小說場景，而是真正理解這座城市為何能激發作家的靈感。」

德沃斯卡分享，丹布朗小說中出現的「黑天使酒吧」（Black Angel's Bar）為一亮點，相傳建築整修時曾在地下室發現裝有古老雞尾酒配方的木箱，酒吧如今依照丹布朗書中描述調製特色調酒，吸引大量書迷造訪。它的頂樓餐廳需事先預約，在小說出版後更是人氣高漲，目前一位難求。

天文鐘骷髏 提醒死亡

 

談到布拉格最具代表性的地標，德沃斯卡強調天文鐘的真正意義往往被忽略。「多數遊客只為了看整點使徒表演，但那其實是18世紀才加上的元素。」天文鐘最早建於1410年，呈現天象運行，包括月相、星座與多重時間系統，而非單純顯示時刻。

她進一步解釋，天文鐘上的骷髏象徵「記住你終將死亡」，周圍人物則代表人類的七宗罪，頂端的金色公雞啼叫象徵時間循環，提醒人們時間並非只是線性流動。

「丹布朗導覽團」的導覽員德沃斯卡（右）表示，這條路線著重布拉格的文化底蘊與歷史，...
「丹布朗導覽團」的導覽員德沃斯卡（右）表示，這條路線著重布拉格的文化底蘊與歷史，「我們希望旅客真正理解這座城市為何能激發作家的靈感。」(中央社)

德沃斯卡帶領遊客穿越老城狹窄巷弄，提到中世紀布拉格「有機生長」的城市結構，並介紹文藝復興與哥德式建築遺跡，如「兩隻金熊之屋」（The House at the Two Golden Bears）。她說：「即使沒有讀過小說，也能理解這座城市為何充滿魔幻與神祕氛圍。」

後半段的導覽行程延伸至猶太區，德沃斯卡介紹布拉格著名的傳說人物「魔像」（Golem），這個角色亦出現在丹布朗的書中。她說，魔像不只是小說人物，更是猶太文化中的重要象徵，歷史上僅有極少數人被允許進入老新會堂閣樓搜尋魔像遺跡。

國際暢銷作家丹布朗的最新作品「The Secret of Secrets」引起全...
國際暢銷作家丹布朗的最新作品「The Secret of Secrets」引起全球書迷對布拉格的關注。業者也順勢推出周邊商品，如筆記本、明信片、書籤與紀念幣等。(中央社)

巨人聖經 最大手抄本

 

此外，德沃斯卡提及世界上最大的手抄本「巨人聖經」（Codex Gigas），它的來源與內容至今仍充滿謎團，被視為歐洲最神祕的文獻之一。

一位日本遊客告訴中央社記者，丹布朗在日本相當知名，她在參加導覽前已讀過他的多部作品，因此特地來布拉格追隨最新小說的情節。

現場一位澳洲遊客則分享，他的父親過去曾住在布拉格，因此他一直想親自走訪這座城市。他認為這場以丹布朗小說為主題的導覽，讓他能更深入了解布拉格的歷史與文化，整體體驗「新鮮且令人印象深刻」。

猶太 日本 澳洲

上一則

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

下一則

本月2起 南非再傳大型槍擊案 12槍手掃射酒吧至少9死10傷

延伸閱讀

防澳洲恐襲重演 洛猶太活動警戒升級

防澳洲恐襲重演 洛猶太活動警戒升級
丹布朗小說背景在布拉格 業者推觀光導覽 融入文學與神秘傳說

丹布朗小說背景在布拉格 業者推觀光導覽 融入文學與神秘傳說
澳洲血腥光明節：雪梨海灘槍擊案16死 針對猶太人恐攻

澳洲血腥光明節：雪梨海灘槍擊案16死 針對猶太人恐攻
「娃還嫩著」…廣州有學校為全紅嬋立銅像 網轟「觸霉頭」

「娃還嫩著」…廣州有學校為全紅嬋立銅像 網轟「觸霉頭」

熱門新聞

俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行年度「直接連線」暨大型記者會活動。(路透)

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

2025-12-19 21:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
雪梨邦代海灘14日發生重大槍擊，造成16人死亡、40人受傷。警方已證實行凶槍手是一對父子檔，這是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊事件。（路透）

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

2025-12-14 19:20
圖為新加坡海關人員將護照遞還給一名旅客。(美聯社)

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

2025-12-13 11:32
邦代海灘發生大規模槍擊，救護車緊急運送傷患。(路透)

水果店店主英勇奪槍 阻止澳洲海灘恐怖分子 身中2槍

2025-12-14 12:47
澳洲雪梨邦代海灘日前驚傳槍擊事件。圖為16日民眾參加守夜活動悼念遇難者。路透

雪梨海灘槍擊案 男子力阻槍手不幸喪生英勇行為曝光

2025-12-16 10:27

超人氣

更多 >
好市多明年將有7大改變 美食區要驗會員、結帳更快速

好市多明年將有7大改變 美食區要驗會員、結帳更快速
國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住
紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時
舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　
福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身