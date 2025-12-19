一年慶祝2次…立陶宛提前過聖誕 首都擁全歐最美聖誕樹

我的頻道

中央社／維爾紐斯專電
維爾紐斯的聖誕樹以創意的主題設計與濃厚的節慶氛圍聞名。今年的聖誕樹是高達20公尺的天然雲杉樹。(中央社)
維爾紐斯的聖誕樹以創意的主題設計與濃厚的節慶氛圍聞名。今年的聖誕樹是高達20公尺的天然雲杉樹。(中央社)

一年只慶祝一次聖誕節還不夠，立陶宛首都維爾紐斯今年首度推出全新節慶「聖誕節前的聖誕節」，於13日提前透過一系列活動與表演慶祝，邀請已經等不及節日到來的民眾與遊客一同提前過節，重溫童年歡樂。

維爾紐斯（Vilnius）的聖誕樹以創意主題設計與濃厚節慶氛圍聞名，曾於2019年與2020年，連2年獲歐洲旅遊推廣與研究機構「歐洲最佳旅遊目的地」（European Best Destinations）評選為歐洲最美聖誕樹。

今年，維爾紐斯再度獲得肯定，榮獲由「聖誕城市網絡」（Christmas Cities Network）頒發的「2025年歐洲聖誕之都」頭銜。自11月底起，維爾紐斯老城區的餐廳、商店與街道角落，陸續點亮璀璨燈飾與節慶裝置，整座城市洋溢著濃厚的聖誕氛圍。

「聖誕節前的聖誕節」（Vilnius Christmas Before Christmas）由維爾紐斯官方旅遊推廣單位Go Vilnius主辦，是響應「歐洲聖誕之都」頭銜而推出的全新活動，並預計未來將成為維爾紐斯年度固定的節慶傳統。

立陶宛首都維爾紐斯首度推出「聖誕節前的耶誕節」活動，民眾可免費乘坐聖誕小火車，受...
立陶宛首都維爾紐斯首度推出「聖誕節前的耶誕節」活動，民眾可免費乘坐聖誕小火車，受到大小朋友歡迎。(中央社)
立陶宛首都維爾紐斯舉辦「聖誕節前的耶誕節」活動，市政廳廣場化身為露天溜冰場，吸引...
立陶宛首都維爾紐斯舉辦「聖誕節前的耶誕節」活動，市政廳廣場化身為露天溜冰場，吸引民眾前來體驗。(中央社)

活動當天，維爾紐斯市長本昆斯卡斯（Valdas Benkunskas）搭乘裝飾著大型薑餅人造型的聖誕公車，現身活動開幕式，致詞歡迎民眾與來自各地的遊客前來維爾紐斯共襄盛舉。現場並有合唱團演唱多首耳熟能詳的聖誕流行歌曲，為活動揭開溫馨序幕。

Go Vilnius公關主任吉爾茲姚斯凱特（Egle Girdzijauskaite）表示，「聖誕節前的聖誕節」是為所有等不及節慶到來的人而設計的活動。透過這些特別的體驗，維爾紐斯希望讓市民與旅客齊聚一堂，像個大家庭一同迎接並慶祝聖誕節。

今年活動亮點是與立陶宛銀行合作推出的松果「聖誕貨幣」。民眾與遊客只要前往市區設立的5處「聖誕銀行」據點，填寫一份與童年回憶相關的簡短問卷，即可得到1枚漆成鮮紅色的松果聖誕貨幣。這些貨幣可於超過40家參與活動的咖啡館、餐廳與商店，兌換熱巧克力、茶飲、甜點或小型紀念品，吸引民眾踴躍參與。

此外，活動期間還推出多項免費體驗，包括聖誕小火車、旋轉木馬、戶外溜冰場、城市導覽與合唱表演。Go Vilnius也在市區多個地點放置聖誕明信片與郵筒，免費供民眾寄送至海外，向親友傳遞節日祝福。

晚間，立陶宛最高地標維爾紐斯電視塔（Vilnius TV Tower）則以音樂燈光秀，為「聖誕節前的聖誕節」劃下溫馨句點。

立陶宛首都維爾紐斯舉辦「聖誕節前的聖誕節」活動，官方旅遊推廣單位Go Vilni...
立陶宛首都維爾紐斯舉辦「聖誕節前的聖誕節」活動，官方旅遊推廣單位Go Vilnius在市區多個地點放置聖誕明信片與郵筒，免費供民眾寄送至海外，向親友傳遞節日祝福。桌上的紅色松果為「聖誕貨幣」。(中央社)
「耶誕節前的聖誕節」活動的主要亮點為松果耶誕貨幣，民眾可尋找「聖誕銀行」據點，填...
「耶誕節前的聖誕節」活動的主要亮點為松果耶誕貨幣，民眾可尋找「聖誕銀行」據點，填寫一份簡短問卷，即可得到一枚松果聖誕貨幣，並兌換熱巧克力、茶飲、甜點或小型紀念品。(中央社)

