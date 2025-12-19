通緝犯藏身聖誕布景「假扮成雕像」義小鎮市長路過識破

義大利南一名通緝犯藏身於鎮上廣場展示的真人大小耶穌誕生場景中，試圖假扮成東方三賢士雕像。(取材自臉書)

義大利 南部普利亞大區小鎮加拉託內（Galatone）近日發生一起罕見事件。一名遭法院通緝的38歲加納籍男子，為躲避警方追查，竟躲進鎮上廣場展示的真人大小耶穌誕生場景中，假扮成東方三賢士試圖混淆視聽，最終仍被人識破，行徑引發關注。

綜合媒體報導，事發當天市長菲洛尼（Flavio Filoni）在聖十字廣場散步時，經過由旅遊局設置的耶穌誕生主題布景。起初他未察覺異常，直到發現其中一尊身穿現代外套、雙手高舉的「賢士雕像」出現細微動作，才警覺事有蹊蹺，隨即通知警方到場處理。

警方抵達後當場將該名男子帶走，經查驗身分後，確認其正是遭司法機關通緝的逃犯。菲洛尼事後表示，自己一開始以為對方只是場景的一部分，直到看見異狀才意識到是真人，並在社群平台發文，感謝警方迅速介入，讓事件得以釐清。

進一步報導，調查顯示，該男子先前因涉及嚴重攻擊與拒捕案件，遭博洛尼亞（Bologna）法院判處9個月15天徒刑，卻在判決後潛逃。他一路從義大利北部南下，最終藏身於加拉託內鎮的聖誕展示布景中，企圖藉此躲避追緝，仍未能成功。