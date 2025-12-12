從菜單酒莊到陵墓 尋訪佛羅倫斯米開朗基羅足跡

佛羅倫斯是文藝復興大師米開朗基羅的故鄉，他在那裡留下許多足跡，成為後世循線探索大師生平的依據。圖為佛羅倫斯領主廣場，舊宮前方有米開朗基羅的大衛像複製品。(中央社)

文藝復興大師米開朗基羅的作品充滿密碼，他的日常生活也讓後世好奇。義大利 托斯卡尼區觀光 計畫邀中央社一同揭密，從米開朗基羅愛吃的菜單、擁有的酒莊，到他的陵墓、家族故居，帶讀者從各種角度認識這位大師。

義大利托斯卡尼區政府與商會合辦的「托斯卡尼櫥窗」（Vetrina Toscana）觀光計畫，今年屆滿25週年，近日特別邀請中央社等外媒記者實際走訪米開朗基羅（Michelangelo）的家鄉佛羅倫斯，探索這位大師留下的足跡。

重現米開朗基羅菜單 飲食清淡是長壽秘訣？

米開朗基羅活到高齡近90歲（1475-1564），這對中世紀藝術家相當罕見，尤其雕塑家常吸入粉塵或長時間工作。專家考據他的飲食習慣十分清淡，偏愛蔬菜魚類，有人臆測這或許是米開朗基羅長壽秘訣之一。

「我們根據米開朗基羅留下的買菜清單，試圖從所列食材重現大師愛吃的家常菜。」托斯卡尼櫥窗專員慕納伊（Daniela Mugnai）向中央社解釋，「米開朗基羅的清單不只寫字，還畫了插圖，可能是怕僕人不識字買錯。」

據史料記載，米開朗基羅特別喜歡茴香濃湯、麵包、醃製鯡魚、菠菜餃等。為忠於「古法製作」，專案委託擁有長達160年歷史的「老農夫餐廳」（L'Antico Fattore）重現這份「米開朗基羅套餐」，因為這家店本身也是培育佛羅倫斯當代藝文創作的搖籃。

餐廳牆上掛滿歷史照片，負責人路齊亞（Giacomo Lucia）說，此店曾在1931年創設「老農夫文學獎」，邀頂尖評審團選拔當地最優秀的詩人作家，其中兩位獲獎者孟塔雷（Eugenio Montale）、夸西莫多（Salvatore Quasimodo）後來都摘下諾貝爾文學獎，可見其代表性。

米開朗基羅留下的文件包括買菜清單，讓後世藉此一窺大師的飲食習慣，他偏好清淡的魚類蔬果，被認為或許與他的長壽有關。圖為一份菜單文件影本。(中央社)

米開朗基羅的買菜清單包括醃製鯡魚，當地知名的老農夫餐廳試圖重現大師喜愛的菜餚。(中央社)

米開朗基羅曾置產 買下奇揚地酒莊

米開朗基羅儘管飲食清淡，倒似乎不排斥小酌，他還曾在托斯卡尼知名葡萄酒產區奇揚第（Chianti），買下「古老卡薩諾瓦」（Antico Podere Casanova）等酒莊。

如今經營這個酒莊的家族成員布查雷利（Mattia Bucciarelli）告訴中央社，米開朗基羅是在1549年透過姪子簽約購買這片莊園，大師還在信中透露他的投資觀念，「我寧願盡快買下這塊好土地，而不是保存現金。」

米開朗基羅的家族布納洛提（Buonarroti）持有這片珍貴葡萄園直至1863年，之後幾經波折易主，但仍沿襲數百年來的古老栽植法，旗艦酒款並非每年都上市，只有達到最高標準時才推出。

米開朗基羅魂歸佛羅倫斯 陵墓、故居永懷大師

米開朗基羅大名鼎鼎，讓他的姓氏布納洛提（Buonarroti）反較少被提及。佛羅倫斯有棟又稱「米開朗基羅故居」的「布納洛提之家」，是家族後代為紀念他而設立的博物館，裡面收藏他早期極重要的作品「半人馬之戰」。

導覽專家貝洛奇（Alessandra Bellocci）說，「半人馬之戰」的浮雕人物展現肌肉與力量，彷彿要掙脫某種束縛，此概念貫穿大師終生創作精神，米開朗基羅非常喜歡這幅少年作品，甚至晚年為西斯汀禮拜堂創作「最後的審判」時，畫中核心人物也與這幅早年雕塑呈現驚人相似處。

佛羅倫斯有一棟米開朗基羅故居，是他家族後代為紀念他所設立，裡面收藏他早年重要作品「半人馬之戰」。(中央社)

米開朗基羅1564年逝世於羅馬，當時他已闊別故鄉約30年，他遺願將遺體運回佛羅倫斯，安葬在知名的聖十字聖殿（Basilica of Santa Croce）。貝羅奇解釋「米開朗基羅曾住在這個教堂附近，常來教堂參加彌撒。」這個教堂宛如佛羅倫斯的萬神殿，裡面還有但丁、伽利略等知名歷史人物的墓。

米開朗基羅之墓是由另一位知名文藝復興作家瓦薩里（Giorgio Vasari）設計，上有3個女性雕像，藉以致敬米開朗基羅在雕塑、繪畫、建築3大領域的卓越成就。