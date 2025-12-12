我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

詐Netflix千萬卻未拍劇集 好萊塢名導被判罪

戲骨加持+高能劇情 成毅「長安二十四計」開播收視亮眼

從菜單酒莊到陵墓 尋訪佛羅倫斯米開朗基羅足跡

中央社記佛羅倫斯13日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
佛羅倫斯是文藝復興大師米開朗基羅的故鄉，他在那裡留下許多足跡，成為後世循線探索大師生平的依據。圖為佛羅倫斯領主廣場，舊宮前方有米開朗基羅的大衛像複製品。(中央社)
佛羅倫斯是文藝復興大師米開朗基羅的故鄉，他在那裡留下許多足跡，成為後世循線探索大師生平的依據。圖為佛羅倫斯領主廣場，舊宮前方有米開朗基羅的大衛像複製品。(中央社)

文藝復興大師米開朗基羅的作品充滿密碼，他的日常生活也讓後世好奇。義大利托斯卡尼區觀光計畫邀中央社一同揭密，從米開朗基羅愛吃的菜單、擁有的酒莊，到他的陵墓、家族故居，帶讀者從各種角度認識這位大師。

義大利托斯卡尼區政府與商會合辦的「托斯卡尼櫥窗」（Vetrina Toscana）觀光計畫，今年屆滿25週年，近日特別邀請中央社等外媒記者實際走訪米開朗基羅（Michelangelo）的家鄉佛羅倫斯，探索這位大師留下的足跡。

重現米開朗基羅菜單 飲食清淡是長壽秘訣？

米開朗基羅活到高齡近90歲（1475-1564），這對中世紀藝術家相當罕見，尤其雕塑家常吸入粉塵或長時間工作。專家考據他的飲食習慣十分清淡，偏愛蔬菜魚類，有人臆測這或許是米開朗基羅長壽秘訣之一。

「我們根據米開朗基羅留下的買菜清單，試圖從所列食材重現大師愛吃的家常菜。」托斯卡尼櫥窗專員慕納伊（Daniela Mugnai）向中央社解釋，「米開朗基羅的清單不只寫字，還畫了插圖，可能是怕僕人不識字買錯。」

據史料記載，米開朗基羅特別喜歡茴香濃湯、麵包、醃製鯡魚、菠菜餃等。為忠於「古法製作」，專案委託擁有長達160年歷史的「老農夫餐廳」（L'Antico Fattore）重現這份「米開朗基羅套餐」，因為這家店本身也是培育佛羅倫斯當代藝文創作的搖籃。

餐廳牆上掛滿歷史照片，負責人路齊亞（Giacomo Lucia）說，此店曾在1931年創設「老農夫文學獎」，邀頂尖評審團選拔當地最優秀的詩人作家，其中兩位獲獎者孟塔雷（Eugenio Montale）、夸西莫多（Salvatore Quasimodo）後來都摘下諾貝爾文學獎，可見其代表性。

米開朗基羅留下的文件包括買菜清單，讓後世藉此一窺大師的飲食習慣，他偏好清淡的魚類...
米開朗基羅留下的文件包括買菜清單，讓後世藉此一窺大師的飲食習慣，他偏好清淡的魚類蔬果，被認為或許與他的長壽有關。圖為一份菜單文件影本。(中央社)

米開朗基羅的買菜清單包括醃製鯡魚，當地知名的老農夫餐廳試圖重現大師喜愛的菜餚。(...
米開朗基羅的買菜清單包括醃製鯡魚，當地知名的老農夫餐廳試圖重現大師喜愛的菜餚。(中央社)

米開朗基羅曾置產 買下奇揚地酒莊

米開朗基羅儘管飲食清淡，倒似乎不排斥小酌，他還曾在托斯卡尼知名葡萄酒產區奇揚第（Chianti），買下「古老卡薩諾瓦」（Antico Podere Casanova）等酒莊。

如今經營這個酒莊的家族成員布查雷利（Mattia Bucciarelli）告訴中央社，米開朗基羅是在1549年透過姪子簽約購買這片莊園，大師還在信中透露他的投資觀念，「我寧願盡快買下這塊好土地，而不是保存現金。」

米開朗基羅的家族布納洛提（Buonarroti）持有這片珍貴葡萄園直至1863年，之後幾經波折易主，但仍沿襲數百年來的古老栽植法，旗艦酒款並非每年都上市，只有達到最高標準時才推出。

米開朗基羅魂歸佛羅倫斯 陵墓、故居永懷大師

米開朗基羅大名鼎鼎，讓他的姓氏布納洛提（Buonarroti）反較少被提及。佛羅倫斯有棟又稱「米開朗基羅故居」的「布納洛提之家」，是家族後代為紀念他而設立的博物館，裡面收藏他早期極重要的作品「半人馬之戰」。

導覽專家貝洛奇（Alessandra Bellocci）說，「半人馬之戰」的浮雕人物展現肌肉與力量，彷彿要掙脫某種束縛，此概念貫穿大師終生創作精神，米開朗基羅非常喜歡這幅少年作品，甚至晚年為西斯汀禮拜堂創作「最後的審判」時，畫中核心人物也與這幅早年雕塑呈現驚人相似處。

佛羅倫斯有一棟米開朗基羅故居，是他家族後代為紀念他所設立，裡面收藏他早年重要作品...
佛羅倫斯有一棟米開朗基羅故居，是他家族後代為紀念他所設立，裡面收藏他早年重要作品「半人馬之戰」。(中央社)

米開朗基羅1564年逝世於羅馬，當時他已闊別故鄉約30年，他遺願將遺體運回佛羅倫斯，安葬在知名的聖十字聖殿（Basilica of Santa Croce）。貝羅奇解釋「米開朗基羅曾住在這個教堂附近，常來教堂參加彌撒。」這個教堂宛如佛羅倫斯的萬神殿，裡面還有但丁、伽利略等知名歷史人物的墓。

米開朗基羅之墓是由另一位知名文藝復興作家瓦薩里（Giorgio Vasari）設計，上有3個女性雕像，藉以致敬米開朗基羅在雕塑、繪畫、建築3大領域的卓越成就。

義大利 觀光

上一則

巴西聖保羅強風暴雨釀大停電航班混亂 專家示警危機未解

下一則

川普才宣稱停火就被打臉？泰柬雙方互控開火 泰軍出動F-16炸橋

延伸閱讀

羅馬之旅

羅馬之旅
布裘離婚再撕破臉 酒莊變戰場 小布求償3500萬美元、裘莉拒交文件

布裘離婚再撕破臉 酒莊變戰場 小布求償3500萬美元、裘莉拒交文件
英國紀實攝影大師帕爾辭世 享壽73歲

英國紀實攝影大師帕爾辭世 享壽73歲
佛羅倫斯最神秘景點「米開朗基羅房間」滿牆手繪壁畫

佛羅倫斯最神秘景點「米開朗基羅房間」滿牆手繪壁畫

熱門新聞

中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。(美聯社)

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

2025-12-04 23:06
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
日本航空自衛隊F-15戰機，示意圖，非文中飛機。（路透資料照）

中國戰機兩度雷達照射日本F-15 日方深夜緊急抗議

2025-12-06 16:22
日本千葉縣5日傳出中國男子持刀刺傷女同事，女子雖然送醫仍傷重不治。圖為示意圖，與本文案情無關。路透

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

2025-12-05 08:31
芬蘭小姐札法切11月19日身著泳衣，參加在泰國曼谷郊區暖武里府舉行的第74屆2025環球小姐預賽。(歐新社)

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

2025-12-12 20:44

超人氣

更多 >
喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」
出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字
好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲
前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控
5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好