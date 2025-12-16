 義大利料理「世代傳承」入選非遺 超越披薩、義大利麵

我的頻道

聯合國教科文組織10日正式認定義大利料理為「非物質文化遺產」，這項殊榮表彰義大利世代傳承的烹飪傳統，而義大利也希望藉此提升觀光吸引力；圖為義式餐廳的燉小牛膝（ossobuco）準備上桌。(路透)
聯合國教科文組織（UNESCO）日前正式認定義大利料理為「非物質文化遺產」，這項殊榮表彰了義大利世代傳承的烹飪傳統，這是全球首次有國家以整體飲食文化而非單一菜餚或特定料理方式獲此殊榮，義大利政府在申請過程中強調了其食物的「可持續性和文化多樣性」，而當地也希望藉此提升觀光吸引力。

路透報導，這項表決由在新德里（New Delhi）召開的UNESCO評議小組完成，為義大利自2023年啟動的申請程序劃上句點。義大利政府將其飲食文化描述為一種凝聚家庭與社群的社會儀式，遠遠超越披薩、義大利麵與燉飯。

在新德里17世紀的紅堡（Red Fort）舉行的第20屆「非物質文化遺產」（ICH）會議，也將其他傳統列入名錄，包括印度教節日「排燈節」（Diwali）以及冰島的公共游泳池文化。

在一份令人食指大動的聲明中，義大利政府為申請背書，將其多樣化料理描繪為不同文化的縮影，從倫巴底大區（Lombardy）的燉小牛膝（ossobuco）到普利亞（Puglia）的蕪菁葉貓耳朵麵（orecchiette con cime di rapa），風味橫跨南北。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在聲明中表示：「這份殊榮無疑令我們倍感驕傲。」

「它為我們提供了一項強而有力的工具，讓我們能更進一步提升義大利產品的價值，並更有效地保護它們免受仿冒與不公平競爭的侵害。」

報導指出，義大利曾有兩次上榜與食物相關的非遺名錄：2013年，「地中海飲食」被UNESCO列入非遺名錄，涵蓋義大利及其他6個國家；2017年，義大利南部城市那不勒斯的薄餅製作技藝同樣入選。

業界團體估計，這項UNESCO認可有望在兩年內帶動最多8%的觀光成長，帶來1800萬人次的旅客在義大利過夜住宿。

而「非物質文化遺產」中全球飲食文化遺產名單中還包括：法國為星期天與節慶場合設計的高級餐宴、墨西哥原住民宗教儀式所搭配的餐食、韓國的泡菜發酵技術，以及日本的和食。

