我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約這大學傳將大裁員 華生：留校讀博無望 被迫另尋去處

美簽證加嚴審查社群帳戶 川普：不擔心遊客減少

富比世2025百大最具影響力女性 高市早苗初登榜拿第3、最年輕是她

編譯盧思綸／即時報導
富比世10日公布2025年全球百大最具影響力女性，日本首相高市早苗首次上榜榮登第3名。(路透)
富比世10日公布2025年全球百大最具影響力女性，日本首相高市早苗首次上榜榮登第3名。(路透)

美國雜誌富比世（Forbes）10日公布2025年全球百大最具影響力女性，日本首相高市早苗首次上榜榮登第3名，與歐盟執委會主席范德賴恩、歐洲央行總裁拉加德等女性領袖並列，擠下義大利總理梅洛尼與墨西哥總統薛恩鮑姆，而富比世盛讚百大權勢女性「象徵動盪時代的不屈精神」。

富比世百大榜單入選者涵蓋商業、科技、金融、媒體娛樂、政治政策與慈善等領域，共有來自25國的100位女性上榜。范德賴恩連續4年蟬聯榜首，拉加德位列第2名。入選者總計掌握超過4.9兆美元營收、雇用超過930萬名員工，影響力遍及經濟總量合計占全球GDP一半以上的國家。

高市首度上榜，富比世介紹時強調，她是日本史上第一位女性首相，在半導體安全、防衛重整與人口壓力升高的關鍵時刻，肩負率領GDP規模達4兆2000億美元日本的重任。

雜誌也指出，高市以大膽言論迅速受到關注，包括近日在沙烏地阿拉伯投資會議上引用日本知名漫畫《進擊的巨人》台詞，用英文喊「都給我閉嘴！全部投資在我身上就對了」。

富比世指出，高市的施政決定不僅左右日本國內方向，也將形塑「東亞權力平衡及全球製造業穩定」，其領導風格與決斷能力，成為她高居榜單第3的主要原因。

義大利總理梅洛尼與墨西哥總統薛恩鮑姆則分別位列第4名與第5名。

富比世2025年全球百大最具影響力女性，泰勒絲位居第21位，是入選者中最年輕的女...
富比世2025年全球百大最具影響力女性，泰勒絲位居第21位，是入選者中最年輕的女性。(路透)

此外，美國大型半導體企業超微執行長蘇姿丰名列第10；美國流行樂天后泰勒絲則位居第21位，是入選者中最年輕的女性。

「當今的權力不再局限於任何單一領域或頭銜，而今年的榜單清楚證明這一點，」富比世女性（ForbesWomen）總編輯麥格拉斯（Maggie McGrath）表示，「蘇姿丰與等科技先驅正在打造未來；從日本到墨西哥的政治領袖正重塑全球秩序，這些領袖提醒我們，2025年的影響力跨越國界、產業與平台，而女性正於各處推動這股動能。」

富比世 高市早苗 蘇姿丰 泰勒絲

上一則

德國年度10大詞彙 AI時代、兵役抽籤反應社會變革

延伸閱讀

日中關係持續惡化 高市早苗：希望儘早見川普

日中關係持續惡化 高市早苗：希望儘早見川普
持續施壓 中海警再闖釣魚台領海巡航 中日外交風暴後第3次

持續施壓 中海警再闖釣魚台領海巡航 中日外交風暴後第3次
日本經濟陷萎縮 無礙日銀升息

日本經濟陷萎縮 無礙日銀升息
金融時報：川普聲援不足 日促公開挺高市早苗

金融時報：川普聲援不足 日促公開挺高市早苗

熱門新聞

中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。(美聯社)

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

2025-12-04 23:06
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言已屆滿一個月，中日關係持續緊張。日媒報導，除了「台灣有事」發言外，高市在與中國國家主席習近平首次會面時有「2個輕率舉動」，讓習顏面盡失。(美聯社)

不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」

2025-12-05 01:20
日本千葉縣5日傳出中國男子持刀刺傷女同事，女子雖然送醫仍傷重不治。圖為示意圖，與本文案情無關。路透

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

2025-12-05 08:31
日本航空自衛隊F-15戰機，示意圖，非文中飛機。（路透資料照）

中國戰機兩度雷達照射日本F-15 日方深夜緊急抗議

2025-12-06 16:22

超人氣

更多 >
騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元
被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲

被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲
7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」

7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」
TSA警告：不要在機場給手機充電、加公共WiFi 後果嚴重

TSA警告：不要在機場給手機充電、加公共WiFi 後果嚴重
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶