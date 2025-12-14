李光耀故居拆不拆困擾新加坡 星國威權主義典範形象陷爭議

新加坡總理李顯龍與弟弟李顯揚、妹妹李瑋玲，三人為父親李光耀故居拆除爭議而爆發家庭糾紛。(歐新社)

新加坡 政府擬將已故總理李光耀的歐思禮路38號故居原址列為國家古蹟；李光耀幼子李顯揚卻抨擊此舉不尊重父親遺願與價值觀。長子李顯龍 與李顯揚因父親故居而長達10多年的爭議再度成為全國焦點，不僅讓新加坡威權主義典範的形象出現爭議，也暗示國家的政治未來存在著深層的分歧。

新加坡國家文物局與新加坡土地管理局表示，這座建於1898年的單層平房位於新加坡市中心，「見證1950年代新加坡由殖民地過渡至獨立國家的關鍵事件」，認為「故居具有國家意義與巨大的歷史價值，值得保存」。

政府說，收購後將改建為公共空間。保存故居不代表政府有義務維持建物與結構現狀，政府將考慮各種方案。「無論採何種方案，都將尊重李光耀先生的意願，並清除建物中所有李先生與其家人私人空間的痕跡」。

民調 支持拆除 尊重李遺願

李光耀推行一黨制，以嚴格執法維持治安，推出有利商業的政策，讓新加坡經濟蓬勃發展，為各國政府視為楷模。儘管他治下的新加坡傾向威權主義，異議分子受打壓，政府也控制媒體，但多數新加坡人未有太多異議。

金融時報指出，民調顯示多數新加坡人認為應拆除故居，這與李光耀本人意願相符。李光耀生前曾說，與家人討論後一致認為房產「不應成為被人進出的遺居」，「歐思禮路38號建築毫無價值，請在我離世後拆除」，還說若無法拆除，盼除家族後代以外，不對外開放。

李光耀考量建物修繕與維護成本，希望拆除能提高周圍地價，也不願房子在他死後成為個人崇拜中心。其妻子柯玉芝則在乎家人隱私。李顯龍2015年曾說，「我母親最痛苦的是她與我父親離世後，人們會進入她私人空間，一睹其如何生活」。

這座百年老宅外觀並不顯眼，沒有地基，濕氣沿牆壁往上升騰。由於年久失修，牆面已出現斑駁與裂縫。房子是李光耀樸素的寫照，也是政府清廉象徵，地下室的長桌與若干椅子是獨立運動領導人1950年代開會場所，是人民行動黨的誕生地。

政治遺產象徵 釀手足衝突

隨著李光耀女兒李瑋玲去年過世，爭議再度浮上檯面。李瑋玲與李顯揚堅持按父親遺願拆除；但人民行動黨成員認為故居具歷史地位應予保存。曾任總理現為國務資政的李顯龍也因主張保留以見證新加坡政治史，而與家人衝突。

李顯龍雖已表態迴避參與政府關於故居的決策，總理一職也由黃循財接任，但作為國務資政仍對政府有影響力。李光耀故居所有人為李顯揚，他聲稱自己因與哥哥李顯龍在故居問題上有嚴重衝突，新加坡政府對他及家人進行政治迫害，在2022年接受英國政治庇護。

李家內鬨反映出新加坡的政治未來存在著更深層地分歧。雖然李顯龍堅稱，其成就為自身才華的展現；其弟弟與妹妹卻說李顯龍違背父親意願是為了鞏固自身合法性，有意培養兒子接班，最終延續李氏王朝。

外交事務雜誌說，儘管沒證據顯示李顯龍兒女有政治企圖心，但李顯龍確實自父親的政治遺產受惠。李光耀離世後數月內登場的2015年9月大選，人民行動黨得票率69.86%，為2001年以來該黨任一次選舉的最高紀錄。

李顯揚之子、哈佛大學經濟學者李繩武也說，「對執政黨而言，房子成為遺產的象徵。它象徵獨特聯繫並賦予合法性」。

一黨獨大58年 陷濫權爭議

這些指控演變為國家危機，讓外界質疑新加坡治理情況、執政黨連續58年執政的根基，以及國家如何遴選領導人。一個備受尊敬的建國家族公開內鬨，屬非比尋常事件。媒體工作者韓俐穎說，這等於指控政府「濫權、不按程序行事、任人唯親及裙帶關係」。

合法性與濫權的質疑將矛頭指向一黨制缺點。新加坡智庫思考中心的東盟事務總監薩米多拉伊說，「民眾愈發意識到關鍵問題為李顯龍與人民行動黨濫用政治權力，卻沒什麼防止權力濫用的制衡機制」、「政府的信用與合法性正受侵蝕，民眾對此制度的信心會逐漸瓦解」。