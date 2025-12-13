我的頻道

全球唯一藍色麥當勞在亞利桑納州 離台積電廠不遠

大都會流失2球星同日開記者會 紐約郵報：沒人說後悔

星巴克來了？北韓咖啡廳風格雷同暴紅 集點能換Labubu

綜合報導
位於北韓平壤市樂浪區的高級咖啡廳，裝潢模仿星巴克。(取材自X平台)
北韓平壤近期出現一間因外觀神似星巴克而暴紅的咖啡廳「Mirai Reserve」，其裝潢、品牌概念與星巴克臻選門市高度相似，引發外界熱議。該店不僅以木質與皮革設計打造高級氛圍，近期更因推出「LABUBU購買券」集點活動受到關注。有網友在社群平台分享在北韓竟也能看到LABUBU的活動內容，引發大量討論，有人甚至誤以為星巴克真的進軍北韓，但總部已否認在北韓設有門市。

綜合報導指出，「Mirai Reserve」位於平壤樂浪區的複合式商場「樂浪愛國金剛館」，最早因民眾貼出店家手寫公告而走紅。公告顯示，店內販售可用於兌換LABUBU的「購買券」，若客人點咖啡則每張券售價1美元，未消費飲品者則需以3美元購買，集滿100張即可兌換玩偶，意味至少要花費100美元才能取得。長期往返中國與北韓的印尼華僑Sally Yin也在社群上分享店內照片，包括冰美式、草莓拿鐵等品項均十分齊全，並表示店內過去也曾舉辦盲盒抽獎等活動。

▲ 照片來源：X@JustCherry_（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

平壤的高物價也引起外界關注。先前一名中國學生提到，在該咖啡廳喝3杯咖啡就花了約25美元，直呼平壤消費比想像中昂貴。分析指出，這樣的高端咖啡廳主要服務具外匯能力的客層，如外籍人士、北韓中產階層與部分菁英階級。

由於門市設計與星巴克臻選高度雷同，包括以字母「M」替代星巴克女神標誌，海外媒體也多次報導其「神複製」特色，但星巴克表示並未在北韓營運任何據點。

此外，「樂浪愛國金剛館」本身也因開設「北韓版IKEA」而備受關注。商場內多項家具、燈具的設計、包裝乃至品名均與IKEA高度相似，引發仿冒疑慮。IKEA先前回應指出，北韓並無合法通路銷售其產品，並將持續監測可能的智慧財產權侵害。

整體而言，平壤這間外觀華麗、風格近似國際品牌的咖啡廳及周邊商場，再度凸顯北韓在特定區域打造精緻商業空間的現象，也讓外界關注其特殊的消費生態與文化變化。

▲ 照片來源：X@JustCherry_（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

北韓 星巴克 咖啡

