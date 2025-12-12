我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港媒：黎智英與蘋果日報涉勾結外國勢力案 法院15日裁決

全球電動車銷售11月增速 近2年新低 特斯拉在美大減23%

拉脫維亞缺男太嚴重 女性「出租老公」做家事 男友也稀缺

綜合報導
由於男女比例失衡，拉脫維亞的女性只好靠租男性做家務示意圖。(圖/123RF)
由於男女比例失衡，拉脫維亞的女性只好靠租男性做家務示意圖。(圖/123RF)

位於波羅的海的國家拉脫維亞（Latvia）因為男女比例失衡，女多於男太多讓當地面臨嚴重缺工。當地女性為了處理家中雜務，不得不在網路上面租「計時老公」，好解決家中男性不足無法修水管、搬電視等工作。

據紐約郵報（New York Post）報導指出，歐洲統計局（Eurostat）一份最新報告顯示，拉脫維亞的女性人口比男性多出15.5%，該比例是歐盟平均的三倍。這當中又以65歲以上的「男性荒」最為嚴重，年長女性人數是年長男性的兩倍。對當地單身女性來說，不只是找不到約會對象，就連要找人幫忙做些家務可能都有困難。

一名單身女子達尼亞（Dania）受訪時就表示，自己的同事有98%都是女性。雖然她已經習慣，「但總還是希望職場上可以多點男性調情聊天」，達尼亞的朋友贊妮（Zane）也附和，說自己的朋友全都跑到國外去找男友了。

為了填補全國的「男性空缺」，單身女性越來越依賴一項新興行業，也就是「租借老公」。女性只需要花點錢，就能請到各種男性，不論是修水電、做木工，或是油漆、修理家電等雜務，都有人幫忙做。

有趣的是，「租借老公」其實並不是拉脫維亞獨有的商業模式。2022年，英國一名三寶媽蘿拉（Laura Young）就將丈夫「出租」給其他女性做雜工而暴紅。當時蘿拉的先生一天可以賺到約280美元，預約滿檔到要推掉原本的工作。

歐盟

上一則

英女星珍柏金的柏金包 286萬元拍出 內有法文親筆簽名

下一則

馬克宏擬邀習近平出席G7 日憂：價值觀不同

延伸閱讀

宏都拉斯總統選情仍膠著 小鎮延後投票成舉國焦點

宏都拉斯總統選情仍膠著 小鎮延後投票成舉國焦點
全國「缺男」太嚴重 拉脫維亞女性靠「出租老公」做家事

全國「缺男」太嚴重 拉脫維亞女性靠「出租老公」做家事
浙男遵「壓鬼床」習俗 連10天睡亡母床 竟差點小命不保

浙男遵「壓鬼床」習俗 連10天睡亡母床 竟差點小命不保
NBA／打不了前東家 杜蘭特「家庭因素」缺陣2場

NBA／打不了前東家 杜蘭特「家庭因素」缺陣2場

熱門新聞

中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。(美聯社)

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

2025-12-04 23:06
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言已屆滿一個月，中日關係持續緊張。日媒報導，除了「台灣有事」發言外，高市在與中國國家主席習近平首次會面時有「2個輕率舉動」，讓習顏面盡失。(美聯社)

不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」

2025-12-05 01:20
日本千葉縣5日傳出中國男子持刀刺傷女同事，女子雖然送醫仍傷重不治。圖為示意圖，與本文案情無關。路透

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

2025-12-05 08:31
日本航空自衛隊F-15戰機，示意圖，非文中飛機。（路透資料照）

中國戰機兩度雷達照射日本F-15 日方深夜緊急抗議

2025-12-06 16:22

超人氣

更多 >
谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹

谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹
中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同
中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺
每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦
賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪

賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪