我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

比爾蓋茲小女兒購物平台 Phia獲3000萬注資

日本愛子公主24歲了 忙皇室公務還認養三花貓

綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本愛子公主（左圖，美聯社）新認養的貓咪「美海」（右圖，取材自日本宮內廳），模樣看來非常害羞。
日本愛子公主（左圖，美聯社）新認養的貓咪「美海」（右圖，取材自日本宮內廳），模樣看來非常害羞。

日皇德仁與皇后雅子的獨生女愛子內親王（愛子公主）日前滿24歲。掌管日本皇室事務的宮內廳表示，愛子這一年忙於工作與皇室公務之外，也與家人認養一隻被收容的三花貓。

日本放送協會（NHK）與時事通信社報導，愛子去年從學習院大學畢業後，到日本紅十字會青少年與志工課任職的同時，也增加參與皇室公務活動。

宮內廳指出，今年適逢第二次世界大戰結束80周年，愛子與父母共同訪問了沖繩、長崎、東京都慰靈堂，並再度深化對和平的強烈祈願。

在相關訪問之中，她更為加深追悼之情，並由衷向經歷戰爭者、遺族，以及致力訴說和平重要性與守護和平，抱持著敬意。

另外，愛子今年3月首度出席國宴，當時，日皇夫婦設宴款待到日本進行國是訪問的巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）。

到了今年11月，愛子第一次出國正式訪問，並與出訪地寮國的數名政要會面，且參加寮國舉辦的宴會。她在一連串行程過後，希望日本與寮國能進一步加強友好親善關係。

除此之外，宮內廳也稱，愛子也關切自然災害的災區，並在今年5月訪問去年經歷強震與豪雨的石川縣，並視察能登半島的災後重建狀況；她也在9月造訪曾遭遇強震的新潟縣。

關於愛子公主的個人生活，宮內廳表示，日皇夫婦一家飼養的狗「由莉」於今年6月過世，接著在8月收養一隻三花貓，並把這名新成員命名為「美海」，希望牠能跟家中另一隻九歲貓咪作伴。

宮內廳也向日本媒體公布「美海」的照片，並表示愛子與共同生活的小動物互動，是她內心得以放鬆的時刻。

日本 巴西

上一則

「日本最可愛女子中學生」選美大賽 13歲美少女奪冠

下一則

柬埔寨公主嫁富二代 「世紀婚禮」4大儀式超奢華

延伸閱讀

「台灣有事」僵局將滿月 日媒爆料：中國疑祭稀土牌施壓

「台灣有事」僵局將滿月 日媒爆料：中國疑祭稀土牌施壓
警告日本？時隔8年 中俄將再度舉行反飛彈聯合演習

警告日本？時隔8年 中俄將再度舉行反飛彈聯合演習
危險行為 中殲-15雷達照射日本自衛隊F-15 日防衛大臣：強烈抗議

危險行為 中殲-15雷達照射日本自衛隊F-15 日防衛大臣：強烈抗議
中國戰機兩度雷達照射日本F-15 日方深夜緊急抗議

中國戰機兩度雷達照射日本F-15 日方深夜緊急抗議

熱門新聞

中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。(美聯社)

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

2025-12-04 23:06
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言已屆滿一個月，中日關係持續緊張。日媒報導，除了「台灣有事」發言外，高市在與中國國家主席習近平首次會面時有「2個輕率舉動」，讓習顏面盡失。(美聯社)

不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」

2025-12-05 01:20
日本千葉縣5日傳出中國男子持刀刺傷女同事，女子雖然送醫仍傷重不治。圖為示意圖，與本文案情無關。路透

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

2025-12-05 08:31
日本航空自衛隊F-15戰機，示意圖，非文中飛機。（路透資料照）

中國戰機兩度雷達照射日本F-15 日方深夜緊急抗議

2025-12-06 16:22

超人氣

更多 >
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染

超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染
前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺

前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺