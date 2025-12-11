日本愛子公主24歲了 忙皇室公務還認養三花貓

日本愛子公主（左圖，美聯社）新認養的貓咪「美海」（右圖，取材自日本宮內廳），模樣看來非常害羞。

日皇德仁與皇后雅子的獨生女愛子內親王（愛子公主）日前滿24歲。掌管日本 皇室事務的宮內廳表示，愛子這一年忙於工作與皇室公務之外，也與家人認養一隻被收容的三花貓。

日本放送協會（NHK）與時事通信社報導，愛子去年從學習院大學畢業後，到日本紅十字會青少年與志工課任職的同時，也增加參與皇室公務活動。

宮內廳指出，今年適逢第二次世界大戰結束80周年，愛子與父母共同訪問了沖繩、長崎、東京都慰靈堂，並再度深化對和平的強烈祈願。

在相關訪問之中，她更為加深追悼之情，並由衷向經歷戰爭者、遺族，以及致力訴說和平重要性與守護和平，抱持著敬意。

另外，愛子今年3月首度出席國宴，當時，日皇夫婦設宴款待到日本進行國是訪問的巴西 總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）。

到了今年11月，愛子第一次出國正式訪問，並與出訪地寮國的數名政要會面，且參加寮國舉辦的宴會。她在一連串行程過後，希望日本與寮國能進一步加強友好親善關係。

除此之外，宮內廳也稱，愛子也關切自然災害的災區，並在今年5月訪問去年經歷強震與豪雨的石川縣，並視察能登半島的災後重建狀況；她也在9月造訪曾遭遇強震的新潟縣。

關於愛子公主的個人生活，宮內廳表示，日皇夫婦一家飼養的狗「由莉」於今年6月過世，接著在8月收養一隻三花貓，並把這名新成員命名為「美海」，希望牠能跟家中另一隻九歲貓咪作伴。

宮內廳也向日本媒體公布「美海」的照片，並表示愛子與共同生活的小動物互動，是她內心得以放鬆的時刻。