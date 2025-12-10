我的頻道

喬州共和黨鐵票倉州眾議會補選 民主黨候選人爆冷勝選

川普放行H200晶片 白宮前官員：讓中國有機會超前美國

法國最大浪漫書店開幕 靠戀愛腦救出版業 狂吸15至45歲女性

中央社／巴黎專電
充滿心形圖案、花朵、粉紅天鵝絨扶手椅的「吉伯特浪漫書店」，試圖讓店內空間充滿戀愛氛圍。(中央社)
法國最大、專售愛情主題的「吉伯特浪漫書店」，近期於巴黎拉丁區開幕，吸引眾多女性讀者上門。近年法國出版業不景氣，「新浪漫主義」書籍銷售量卻逆勢上升。法國「解放報」提醒，未成年讀者需慎選浪漫文學類型。

「吉伯特浪漫書店」（Romance Gibert）為法國自1886年便創立的老字號「吉伯特書店」旗下子品牌。除了書店外，吉伯特還有專售漫畫與唱片的商店，在全法擁有完整的鋪貨網絡。

近日開幕的「吉伯特浪漫書店」共有4層樓，占地約60坪。販售各種結合情愛主題的文學，如浪漫喜劇、浪漫奇幻、酷兒愛情、暗黑浪漫（Dark Romance）等，提供新書、二手書與周邊文具等近萬件商品。

書店主管高葉（Gilles Goyet）接受法國電視3台（France3）時表示，書店在開幕首周六便完成463筆交易，是預期的兩倍，消費者多為15歲至45歲女性。

「吉伯特浪漫書店」位在巴黎拉丁區，共有4層樓，販售各種結合情愛主題的文學，如浪漫喜劇、浪漫奇幻、酷兒愛情、黑暗浪漫（Dark Romance）等，提供新書、二手書與周邊文具等近萬件商品。(中央社)
法國最大、專售愛情主題的「吉伯特浪漫書店」，近期於巴黎開幕，吸引眾多女性讀者上門，該類型文學已占法國書籍銷售量的10%。(中央社)

高葉也向巴黎人報（Le Parisien）解釋，過去5年，浪漫文學在法國出版界蓬勃發展，每年以兩位數成長。2024年法國最暢銷小說前100名中，就有30部與「當代情感」有關。

在法國出版業景氣年年下滑、實體連鎖書店頻頻倒閉之際，專注愛情主題的獨立書店卻逆勢成長，吸引大批死忠粉絲，如位在巴黎的「狐狸花園書店」（Fox Garden）、北法的「墨之心書店」（l'Encre du Cœur）、中南法的「里昂浪漫書店」（Momie Lyon Romances）等。

法國新聞台（franceinfo）分析，長期遭受譏笑的浪漫文學，目前已占法國書籍銷售量的10%。當「吉伯特浪漫書店」以老牌書店之姿順應潮流加入戰線後，由年輕讀者簇擁的「新浪漫主義」現象已不可小覷。

充滿心形圖案、花朵、粉紅天鵝絨扶手椅的「吉伯特浪漫書店」，試圖讓店內空間充滿戀愛氛圍，並設立專屬閱讀角落、作家簽書活動區等，吸引相關主題的網紅前來拍攝。例如擁有近5萬名追蹤人數、浪漫奇幻小說愛好者Shyn，在開幕當天發布的影片便獲超過8萬次觀看和近5000次分享。

重視Instagram與TikTok效應的「吉伯特浪漫書店」，不僅有專門的行銷團隊經營自家社群媒體頁面，距離開幕至今不到1個月，已累積4000名追蹤者。書店將與網紅成立讀書會，並定期邀請作家至現場與讀者互動，創造風潮，更在一進門處設立「BookTok & BookStagram」專櫃，讓初來乍到的年輕讀者立刻產生熟悉感。

解放報（Libération）提醒，未成年讀者在選讀浪漫愛情小說時需特別留意，這類作品容易助長原本就存在於生活中的刻板印象，例如美化具支配性的關係，或強化對暴力的迷戀。例如「暗黑浪漫」類書籍就被放置在書店地下室，並陳列潛在危害性的警告標示。

法國最大、專售愛情主題的「吉伯特浪漫書店」，近期於巴黎拉丁區開幕，書店裡設有專屬閱讀角落。(中央社)
「吉伯特浪漫書店」不僅有專門的行銷團隊經營自家社群媒體頁面，還將與網紅成立讀書會，定期邀請作家至現場與讀者互動，創造風潮；圖為作家活動與簽名專區。(中央社)

