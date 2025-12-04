台封小紅書非特例 Meta關數十萬澳洲青少年帳號

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
Meta旗下的Instagram、臉書和Threads 4日起已開始停用澳洲青少年帳號。(路透)
Meta旗下的Instagram、臉書和Threads 4日起已開始停用澳洲青少年帳號。(路透)

台灣內政部4日以中國社交及網購平台「小紅書」涉及詐騙帳號，宣布對小紅書發布為期一年的禁令。巧合的是，澳洲對16歲以下青少年的全球首例社群媒體禁令也即將生效，路透指出，Meta旗下的Instagram、臉書和Threads 4日起已開始停用青少年帳號。澳洲監管單位表示，這可能成為全球限制大型科技公司影響力所推倒的第一塊骨牌，預期世界各國將跟進澳洲的做法。

澳洲2024年通過「未滿16歲社群媒體最低年齡法案」，自10日強制規定未滿16歲的民眾不得註冊或持有部分社群媒體平台帳號，涵蓋多個全球最受歡迎的平台，如臉書、Instagram、TikTok及YouTube，旨在防止年輕用戶受到「掠食性演算法」（ predatory algorithms）的影響。

澳洲網路安全專員（eSafety Commissioner）格蘭特（Julie Inman Grant）表示，她起初曾擔憂以如此方式封鎖16歲以下使用者太過「直接而強硬」，但在逐步推行的監管改革仍成效有限後，逐漸認同此作法。她在4日於安全峰會「雪梨對話」（Sydney Dialogue）上表示：「我們已經到達了一個臨界點。」

格蘭特進一步指出：「我們的數據是驅動這些公司的資金，而這些強大、有害、欺騙性的設計功能，即便成人也無力對抗。我們的孩子有什麼機會呢？」隨著法律將於12月10日生效，世界各國政府正密切關注。她補充說：「我一直把這稱為首塊骨牌，這也是平台反對的原因。」

澳洲的青少年社群媒體禁令最高可裁罰澳幣4950萬元（約3273萬美元），Meta旗下各平台、TikTok、Snapchat與YouTube經過一年多的反對後，都已表示將遵守。隨著截止日期即將到來，Meta旗下的Instagram、臉書與Threads已開始鎖住數十萬個帳號，其他大多數受影響的平台也已開始聯繫未成年使用者。

住在雪梨的家長詹寧森（Jennifer Jennison）表示，青少年社群媒體禁令是一件很棒的事，她也很高興父母的壓力能因此減輕，因為社群媒體可能造成許多心理健康問題。她說：「放學後讓我的孩子們休息一下，他們可以放鬆並與家人共度時光。」

澳洲 社群媒體 Meta

