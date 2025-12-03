捷克聖誕樹漲價 國營機構籲民眾勿私自伐木

聖誕樹作為聖誕樹的象徵，據統計，捷克人每年在聖誕樹上花費超過5億克朗，捷克每年銷售多達150萬棵聖誕樹。(中央社)

聖誕樹作為聖誕節 重要象徵，今年捷克民眾面臨聖誕樹漲價的情況，主因為霜凍對樹木造成損害。捷克國營森林管理機構警告，民眾若為省錢而私闖森林伐木，屬違法行為，目前已加強巡邏，一旦查獲，罰款將遠高於聖誕樹的市價。

據捷克媒體Denik報導，根據統計，捷克人每年在聖誕樹上花費超過5億克朗（約7800萬美元），每年捷克銷售多達150萬棵聖誕樹，其中包括國外進口的樹。

然而，今年聖誕樹價格預計上漲約5%，捷克民眾需要更深的荷包才能買到聖誕樹。高度2公尺以下的高加索冷杉，為去年最暢銷樹種，今年價格可能高達1100克朗。

聖誕樹種植者協會發言人瓦爾德曼（František Valdman）表示：「今年歐洲聖誕樹種植園受到5月底霜凍的嚴重影響，冷杉長出的嫩枝遭到損害。不幸的是，我們本地的種植也未能倖免。即便如此，我們仍預期，聖誕節前市場能提供足夠且多元的高品質聖誕樹。」

瓦爾德曼提醒，消費者購買前務必仔細檢查樹木，「部分商家會急著把樹推上市場，並以低價出售。」他說，樹木的優劣可從針葉判斷，新鮮的樹木針葉有彈性、呈綠色，而較老或受凍的樹則有較硬、容易掉落的針葉。

聖誕樹作為耶誕節的重要象徵，今年捷克民眾面臨聖誕樹價格上漲情況，主因為霜凍對樹木造成損害。圖為布拉格街頭販售聖誕樹的攤商。(中央社)

國營森林管理機構「捷克森林公司」（Lesy ČR）發言人尤克洛娃（Eva Jouklová）則表示，今年販售的聖誕樹，將維持與同樣去年的價格，「我們沒有漲價，只少量供應，不與一般零售商 競爭。我們只取得少量樹木，主要是松樹與雲杉，價格視高度與種類而異，大約在150至300克朗（約7至14美元）之間，松樹較貴。」

然而，部分捷克民眾為節省開支，私自闖入森林砍伐樹木，想藉此免費取得聖誕樹。調查顯示，1/5的捷克家庭曾擺過從森林鋸來的樹。

聖誕樹種植者協會主席史渥波達（Jiří Svoboda）說：「有些人仍然不明白，每座森林都有其所有者。森林雖對大眾開放，但未經地主或管理者同意，就不能拿鋸子去砍樹。」

史渥波達說，若被抓到，偷砍一棵樹的罰款最高可達1.5萬克朗（約726美元），罰款由森林管理機構依「森林法」裁定。

他補充，幸好伐木事件並未增加，每年約只有數十件，「我們針對竊賊採取各種措施，例如12月在幼林地區加強巡邏、架設自動相機，並會修剪樹木讓它們不漂亮，甚至使用帶有難聞氣味的噴劑或塗料」。