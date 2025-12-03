我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被AI帶衰 加州男突遭警壓制才知買到贓車

眼睜睜看著妻子被烈焰吞噬 痛哭的老翁成香港災難象徵　

捷克聖誕樹漲價 國營機構籲民眾勿私自伐木

中央社布拉格專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖誕樹作為聖誕樹的象徵，據統計，捷克人每年在聖誕樹上花費超過5億克朗，捷克每年銷售多達150萬棵聖誕樹。(中央社)
聖誕樹作為聖誕樹的象徵，據統計，捷克人每年在聖誕樹上花費超過5億克朗，捷克每年銷售多達150萬棵聖誕樹。(中央社)

聖誕樹作為聖誕節重要象徵，今年捷克民眾面臨聖誕樹漲價的情況，主因為霜凍對樹木造成損害。捷克國營森林管理機構警告，民眾若為省錢而私闖森林伐木，屬違法行為，目前已加強巡邏，一旦查獲，罰款將遠高於聖誕樹的市價。

據捷克媒體Denik報導，根據統計，捷克人每年在聖誕樹上花費超過5億克朗（約7800萬美元），每年捷克銷售多達150萬棵聖誕樹，其中包括國外進口的樹。

然而，今年聖誕樹價格預計上漲約5%，捷克民眾需要更深的荷包才能買到聖誕樹。高度2公尺以下的高加索冷杉，為去年最暢銷樹種，今年價格可能高達1100克朗。

聖誕樹種植者協會發言人瓦爾德曼（František Valdman）表示：「今年歐洲聖誕樹種植園受到5月底霜凍的嚴重影響，冷杉長出的嫩枝遭到損害。不幸的是，我們本地的種植也未能倖免。即便如此，我們仍預期，聖誕節前市場能提供足夠且多元的高品質聖誕樹。」

瓦爾德曼提醒，消費者購買前務必仔細檢查樹木，「部分商家會急著把樹推上市場，並以低價出售。」他說，樹木的優劣可從針葉判斷，新鮮的樹木針葉有彈性、呈綠色，而較老或受凍的樹則有較硬、容易掉落的針葉。

聖誕樹作為耶誕節的重要象徵，今年捷克民眾面臨聖誕樹價格上漲情況，主因為霜凍對樹木...
聖誕樹作為耶誕節的重要象徵，今年捷克民眾面臨聖誕樹價格上漲情況，主因為霜凍對樹木造成損害。圖為布拉格街頭販售聖誕樹的攤商。(中央社)

國營森林管理機構「捷克森林公司」（Lesy ČR）發言人尤克洛娃（Eva Jouklová）則表示，今年販售的聖誕樹，將維持與同樣去年的價格，「我們沒有漲價，只少量供應，不與一般零售商競爭。我們只取得少量樹木，主要是松樹與雲杉，價格視高度與種類而異，大約在150至300克朗（約7至14美元）之間，松樹較貴。」

然而，部分捷克民眾為節省開支，私自闖入森林砍伐樹木，想藉此免費取得聖誕樹。調查顯示，1/5的捷克家庭曾擺過從森林鋸來的樹。

聖誕樹種植者協會主席史渥波達（Jiří Svoboda）說：「有些人仍然不明白，每座森林都有其所有者。森林雖對大眾開放，但未經地主或管理者同意，就不能拿鋸子去砍樹。」

史渥波達說，若被抓到，偷砍一棵樹的罰款最高可達1.5萬克朗（約726美元），罰款由森林管理機構依「森林法」裁定。

他補充，幸好伐木事件並未增加，每年約只有數十件，「我們針對竊賊採取各種措施，例如12月在幼林地區加強巡邏、架設自動相機，並會修剪樹木讓它們不漂亮，甚至使用帶有難聞氣味的噴劑或塗料」。

聖誕節 零售商

上一則

美旅遊禁令恐從19國增至30國…今日你應知道5件事

延伸閱讀

家中這3地點 不適合放置新鮮聖誕樹

家中這3地點 不適合放置新鮮聖誕樹
白宮聖誕裝飾主題：此心安處是吾家 東廰金鷹致敬建國250年

白宮聖誕裝飾主題：此心安處是吾家 東廰金鷹致敬建國250年
薑餅白宮、川普樂高積木... 梅蘭妮亞開箱白宮聖誕裝飾

薑餅白宮、川普樂高積木... 梅蘭妮亞開箱白宮聖誕裝飾
迎第25年節慶傳統 法拉盛聖誕樹12/2點燈

迎第25年節慶傳統 法拉盛聖誕樹12/2點燈

熱門新聞

印尼拒絕美方在貿易談判中提出的毒丸條款，表示「這攸關經濟主權」。歐新社

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

2025-11-28 12:51
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
美國總統川普。（路透）

川普終止提供非公民福利補貼…今日你應知道5件事

2025-11-28 13:51
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
日本首相高市早苗10月21日在官邸舉行記者會。(美聯社)

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

2025-12-01 21:41
英國凱特王妃11月27日在倫敦造訪兒童心理慈善機構。(路透)

凱特王妃穿舊衣亮相 網對比今昔憂心：消瘦如棒棒糖

2025-11-30 00:21

超人氣

更多 >
馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事
3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕
川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效
繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章
資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產