英藝術家設計可分解環保「羊毛棺材」 逝者真正歸塵土

綜合報導
英國藝術家Yuli Somme設計出Leafcocoon羊毛棺材。（取材自Instagram）
英國藝術家Yuli Somme設計出Leafcocoon羊毛棺材。（取材自Instagram）

你見過用羊毛毯做的棺材嗎？說實話，第一次聽到的時候，讓人愣了一下。畢竟在我們的印象裡，棺材總是冰冷、堅硬，甚至有點嚇人的。但英國藝術家Yuli Somme偏偏用最柔軟的羊毛，重新設計了人生最後的「容身之所」。

香港01報導，這款名叫Leafcocoon的羊毛棺，用的是當地有機放牧羊群的羊毛，全手工製作。沒有傳統棺材的稜角與沉重，它更像一張厚實的毯子，輕輕裹住逝者。

橢圓的外形像繭一般，象徵生命圓滿與重生。色調也大多來自大自然，淺灰、苔綠、赭黃、淺褐等。表面還用針氈工藝繡上葉脈、藤蔓或花朵的圖騰，整體透著一種回歸自然的寧靜感。為了更貼合逝者的身形，部分款式還搭配了可拆式內襯、頭枕與足墊。

雖然外表柔軟，但它的內部其實有一體成形的木架和六個把手，結構穩固，也符合火化或土葬的安全標準。並且因為材質天然，它可以在自然中分解，真正做到「歸於塵土」。

Yuli Somme之所以設計這款羊毛棺，是源自她童年失去父親的經歷。她希望通過更溫暖、環保的方式，陪伴逝者走完最後一程，也讓親人得到心靈的慰藉。它不試圖美化死亡，卻嘗試讓告別少一點冰冷，多一點慰藉。

香港

