超市標語「挑戰一下？」 日本生鮮驚見1隻熊掌賣356美元

日本今年熊害頻傳，被獵殺熊屍數量也創下新高，有網友發現超市竟然在販售「整隻熊掌」，引發熱議。（取材自Ｘ平台）

近來日本 各地熊害頻傳，推測可能因氣候變遷導致森林林相改變，熊隻因糧食不足而被迫下山、入侵都市和購物中心等地，且已有多人和寵物 死傷，日本各地方政府都為研擬對策而傷透腦筋。但近日有日本女網友在社群平台上PO照分享，在超市生鮮區看到在販售「整隻熊掌」，連熊毛、爪子都還在，價格只要5萬5555日圓（約356美元），引發網友熱議。

該網友近日在Thread平台上發出幾張令人大為吃驚的照片，貼文中寫著：「太嚇人了！這些東西是有普通到可以在超市賣的嗎？」從照片可見背景是超市的生鮮食材冷藏櫃，在一些海鮮的旁邊赫然放著幾盒以保鮮膜包裹著、毛毛黑黑的整隻「黑熊熊掌」，上面還有尖尖的爪子。一旁貼著宣傳標語：「要不要挑戰一下熊掌啊？」還附上一個美味舔舌的表情符號。仔細查看價錢也不便宜，大盒的「極上」熊掌要價5萬5555日圓。

該網友直呼，「可怕！這是普通超市裡賣的東西嗎？」許多網友也傻眼說，「看起來真的好恐怖」、「連著毛販售，感覺很多細菌，不太適合這樣賣」。

對此，許多日本網友紛紛表示，「野味料理，獵殺野豬和鹿會吃掉，那獵殺熊也必須吃掉」、「熊鍋也很讚，只要料理得當，比牛肉還美味」、「在古代中華料理裡，熊掌可是王族才能享用的食物」、「我看到一個YouTuber 在烹飪和食用熊掌的影片，他說拔熊掌毛很痛苦，但據說味道很棒」、「聽說熊掌有滿滿的膠原蛋白，對皮膚很好」、「聽說右掌會比較好吃，因為拿來吃蜂蜜的關係」。

另外，中華料理餐廳中華屋長右衛門在X平台(前身為推特Twitter)上發文提到，要處理熊掌十分花時間，所以熊肉料理全部都必須事先預約，價格則依時價計算，是十分珍貴的食材。據說熊掌有豐富的蛋白質和膠質，更有滋補強壯的功效。