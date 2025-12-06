青年的快樂劑 菲律賓平民舞Budots土味帶潮感 紅到海外

菲律賓平民之舞Budots爆紅，就連鄉下地區的小朋友也愛跳。(中央社)

在馬尼拉一個擁擠平民社區，藍牙喇叭放送出節奏強烈的音樂，一群小朋友配合著急促的電子節拍，誇張地揮舞雙臂、開合雙膝，臉上洋溢著天真燦笑。這種像蛇一樣地扭腰、以半蹲姿勢開合雙膝，雙手如同在空氣中游泳似地擺動的Budots舞蹈，正在席捲菲律賓街頭以及社群平台。雖然被認為帶有「土味」，但當下卻是很「潮」，過去被視為是街頭閒人專屬的舞蹈，現在已經席捲菲律賓，甚至紅到其他國家。

在菲律賓中部方言維薩亞斯語（Bisaya）裡，Budots是指「無所事事的人」，帶有遊手好閒的負面意味。這些人可能是因為學歷不高無法找到工作，也有可能是因家人定期匯錢過來，而不需要去找工作，於是常在社區閒晃。

Budots早在2000年代就已出現，隨著近月來有人在短影音平台發起勁舞挑戰，加上一些藝人與政治人物為與民眾建立連結也跟風扭動，使得它再度暴紅。誕生於簡陋混音室，傳播於街頭和社區慶典場合，Budots被視為菲律賓典型的草根舞蹈，由下而上的發展模式，使它成為身分認同的載體，基層民眾藉此展現舞蹈才華和社會存在感，逆襲成為影響主流文化的力量。

現年12歲的比托表示：「跳這種舞蹈只要隨性就好，沒有固定舞步。」對許多年輕人而言，Budots不只是舞蹈，也是同儕之間的連結，更可以是暫時擺脫生活煩惱的快樂劑。「沒有錢沒關係，我們可以跳Budots。」比托笑著說。

根據君子雜誌（Esquire）菲律賓版介紹，Budots於2008年首次登上電視節目，但在此之前，它已在民答那峨島（Mindanao）盛行，特別是在納卯市（Davao City），就連當時還是市長的前總統杜特蒂 （Rodrigo Duterte），也到公園和民眾一起跳過。

菲律賓網路媒體Interaksyon報導，Budots是由納卯市音樂人DJ Love發揚光大，靈感來自於菲律賓原住民 舞蹈，音樂則是取材於生活環境中的各種聲音，包括車輛喇叭聲、鳥叫聲。

從DJ Love發布在社群平台的影片可以看到，就連他混音的地方都只是一個簡陋的小房間，他的影片常印有「向跳舞說是、向吸毒說不」的訊息，提醒的閒暇無事的年輕人多跳舞，遠離毒品。

一名台商認為，Budots反映出菲律賓基層民眾的即興創造力，以及在困境中尋找歡樂的樂觀生活態度。年輕人在社群平台分享跳舞的短影片，有人單純希望贏得點「讚」數，也有人希望一躍成為網紅，扭轉人生。