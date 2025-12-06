讚美變揶揄 南韓「Young 40」一詞諷刺中年男愛裝年輕

Young 40原本在韓國用於稱讚仍保有年輕心態、外貌的40多歲族群，近來卻成為年輕人諷刺年長族群喜歡購買潮牌、「裝年輕」的用詞；圖為韓國街頭服飾店。(中央社)

Young 40這個詞近期在韓國社群網路上掀起熱議，原本是稱讚40多歲族群仍保有年輕心態、外貌，但近來卻成了年輕人諷刺年長族群「裝年輕」的用詞。Young 40這個詞在2015年剛出現時，適用於稱讚精通智慧型手機 使用、認真追求自我提升、品味時尚的40多歲族群，他們了解潮流、又具有一定消費能力、重視自我保養，被視為消費市場的主力之一。

但過去10年，Young 40不再是讚美，反而在社群網路上被拿來嘲諷「模仿」年輕族群穿搭的中年男人。他們自詡年輕，但其實骨子裡已經長成了自我中心的老頑固。

由Young 40衍生出的用語Sweet Young 40更明確地帶有貶義，被稱為Sweet Young 40的中年男子一般被認為對異性格外體貼溫柔，渴望在與異性的交往中得到讚美或認可，但在溫柔的外表下仍帶著微妙的中心思維，與在年輕世代看來過於老舊的思考方式。

韓國一家大型婚友社Duo日前對1000名25到34歲的單身女性進行調查，結果顯示，57%受訪者對於和40多歲男性約會感到猶豫，大部分的原因正是因為他們「好像會裝年輕或否認自己的年齡」，難以溝通、專斷獨行也成為社會大眾對40多歲男性族群的既定印象。

40多歲的韓國男子為何格外愛「裝年輕」？梨花女子大學傳播與媒體學系教授劉承哲（音譯）在一篇分析中指出，韓國社會對「老化」的負面印象根深柢固，「青春」則相對成為象徵社會生存與價值的「象徵資本」，加上韓國人極為重視體面的文化，最終導致韓國人對青春的過度迷戀與過度消費。

首爾大學心理學系名譽教授郭錦珠接受韓媒中央日報訪問時也指出，當人們步入40歲，不只生理產生變化，社會角色也隨之擴展，此時的人們尚未做好融入「中年」群體的準備，卻已經和曾經歸屬的「年輕」群體漸行漸遠，因此引發焦慮，許多人會透過消費來維持「年輕感」。

劉承哲指出，Young 40的消費不再只為了滿足個人慾望，也是一種炫耀、博取社會地位及認可的行為，而這樣的行為，讓生活在經濟成長下滑時代的年輕世代產生了相對剝奪感；企圖利用穿搭等方式「接近」年輕一代的做法，則讓這些年長族群從「值得尊敬的對象」，變成了「身分競爭對手」，加劇世代衝突。